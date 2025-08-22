Mihalik Enikő Horvátországban meztelenkedett: a nyílt utcán mutatta meg pucér testét - FOTÓ

Mihalik Enikő a horvátországi Rovinjban nyaralt, a kiruccanásról pedig fotókat is mutatott a közösségi oldalán. A 38 éves modell családi fotói között egyszer csak feltűnt egy pucér kép is: az óváros szűk utcáin Enikő anyaszült meztelen látható.

Mihalik Enikő Rovinj óvárosában, meztelenül

Forrás: https://www.instagram.com/eniko/

Mihalik Enikő meztelen: tavasszal is aktfotókat mutatott

Nem ez volt az első alkalom, hogy Mihalik Enikő ledobta a textilt a kamerák előtt. Tavasszal egy művészi aktfotó-sorozatban szerepelt, akkor a képeket azzal kommentálta, hogy valami új, őszinte dolog veszi kezdetét, amely a bizalomra és a közös jövőképre épül Jelen Ádám fotóssal.

A modell korábban arról beszélt, hogy a #metoo mozgalom előtt egészen más volt a légkör a fotózásokon: sokszor meztelenül vagy félmeztelenül kellett szerepelnie anélkül, hogy bárki megkérdezte volna, mennyire érzi ezt kellemetlennek. Elmondta, hogy régebben még öltözőket sem kaptak, teljesen természetesnek számított, hogy fiúk és lányok egy légtértben öltöznek. Ehhez képest most óriási a változás a divatszakmában.