Lelőtték a 33 éves rappert: az otthonában végeztek vele

T-Hood, polgári nevén Tevin Hood, 33 éves korában életét vesztette, miután lelőtték Georgia állambeli Snellville-ben található otthonában. A TMZ értesülései szerint a Gwinnett megyei rendőrök azután vonultak ki a helyszínre, miután valaki hangos szóváltás, vita miatt riasztotta őket. Az esetet emberölésként kezelik, de az indíték egyelőre tisztázatlan.
A rapper, aki READY 2 GO és Big Booty című számaival vált ismertté, állítólag egy szóváltásba keveredett otthonában, amely végül végzetes kimenetelű lett. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a lövöldözés körülményeit.
T-Hood édesanyja, Yulanda a TMZ-nek megerősítette fia halálát, és határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a tragédia idején házibuli zajlott volna. „Nem volt buli” – idézi a lap nyomán az asszonyt a Bors. Yulanda hozzátette, rengeteg pletyka kering a történtekről, amelyek nem igazak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.