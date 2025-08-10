Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Lelőtték a 33 éves rappert: az otthonában végeztek vele

tragédia Snellville rapper
A READY 2 GO és a Big Booty című dalok előadóját lelőtték. A rendőrség emberölésként vizsgálja T-Hood halála ügyét, az indíték egyelőre is ismeretlen.

T-Hood, polgári nevén Tevin Hood, 33 éves korában életét vesztette, miután lelőtték Georgia állambeli Snellville-ben található otthonában. A TMZ értesülései szerint a Gwinnett megyei rendőrök azután vonultak ki a helyszínre, miután valaki hangos szóváltás, vita miatt riasztotta őket. Az esetet emberölésként kezelik, de az indíték egyelőre tisztázatlan.

Szóváltás előzte meg T-Hood tragédiáját
Szóváltás előzte meg T-Hood tragédiáját
Forrás: Getty Images North America

Szóváltás előzte meg T-Hood tragédiáját

A rapper, aki READY 2 GO és Big Booty című számaival vált ismertté, állítólag egy szóváltásba keveredett otthonában, amely végül végzetes kimenetelű lett. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a lövöldözés körülményeit.

Édesanyja állítja, hogy nem volt buli a fiánál

T-Hood édesanyja, Yulanda a TMZ-nek megerősítette fia halálát, és határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a tragédia idején házibuli zajlott volna. „Nem volt buli” – idézi a lap nyomán az asszonyt a Bors. Yulanda hozzátette, rengeteg pletyka kering a történtekről, amelyek nem igazak. 

