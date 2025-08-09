Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

Freddie Mercury, a Queen legendás frontembere, élete során sok titkot őrzött. Most azonban egy új könyvben, a Love, Freddie-ben most először szólal meg az eltitkolt lánya, aki eddig mindig háttérbe volt szorítva.

Freddie Mercury eltitkolt lánya először szólalt meg a nyilvánosság előtt.

Forrás: Northfoto

Meglepetés: Freddie Mercury titkos gyermeke most először beszél a kapcsolatukról

A nő, akit a könyvben csak B-ként említenek, 1976-ban született egy rövid viszony következtében, és elmondása alapján, mindig is tudta, hogy Mercury az apja. Bár sokan kétségbe vonták a történetét, de azt állítja, hogy szoros kapcsolatban állt az apjával, egészen Mercury 1991-es haláláig. - írja a Daily Mail.

A könyvben B leírja, hogy Mercury 17 naplót hagyott rá, amelyekben személyes gondolatai és érzései találhatók. Ezek a naplók most először kerülnek nyilvánosságra, és betekintést nyújtanak a zenész magánéletébe is egy olyan szemszögből, amit eddig nem tudhattunk. B úgy döntött, hogy most megosztja a történetét, hogy végre mindenki megismerhesse az apját és hogy véget vegyen a spekulációknak.

A könyv szeptember 5-én jelenik meg, és várhatóan sokak számára új fényt derít Freddie Mercury életének eddig ismeretlen aspektusaira. Bár a történet meglepő lehet, fontos megjegyezni, hogy a könyvben szereplő információk mind Freddie tollából származnak.