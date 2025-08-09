Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat Emőd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
könyv

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

könyv lánya Freddie Mercury
Hajdú Viktória
2025.08.09.
Először beszél az apjával való kapcsolatáról az eltitkolt nő. Soha nem látott oldaláról ismerhetjük meg Freddie Mercuryt.

Freddie Mercury, a Queen legendás frontembere, élete során sok titkot őrzött. Most azonban egy új könyvben, a Love, Freddie-ben most először szólal meg az eltitkolt lánya, aki eddig mindig háttérbe volt szorítva.

QUEEN (Freddie MERCURY) live Hard Rock, Heavy Metal Band Hardrock . Credit: PeterClay/face to face Freddie Mercury 1980s
Freddie Mercury eltitkolt lánya először szólalt meg a nyilvánosság előtt.
Forrás: Northfoto

 

Meglepetés: Freddie Mercury titkos gyermeke most először beszél a kapcsolatukról

A nő, akit a könyvben csak B-ként említenek, 1976-ban született egy rövid viszony következtében, és elmondása alapján, mindig is tudta, hogy Mercury az apja. Bár sokan kétségbe vonták a történetét, de azt állítja, hogy szoros kapcsolatban állt az apjával, egészen Mercury 1991-es haláláig. - írja a Daily Mail.

A könyvben B leírja, hogy Mercury 17 naplót hagyott rá, amelyekben személyes gondolatai és érzései találhatók. Ezek a naplók most először kerülnek nyilvánosságra, és betekintést nyújtanak a zenész magánéletébe is egy olyan szemszögből, amit eddig nem tudhattunk. B úgy döntött, hogy most megosztja a történetét, hogy végre mindenki megismerhesse az apját és hogy véget vegyen a spekulációknak. 

A könyv szeptember 5-én jelenik meg, és várhatóan sokak számára új fényt derít Freddie Mercury életének eddig ismeretlen aspektusaira. Bár a történet meglepő lehet, fontos megjegyezni, hogy a könyvben szereplő információk mind Freddie tollából származnak. 

Sokkolóan pontos jóslat: a japán Baba Vanga hónapokkal ezelőtt tudta, hogy katasztrófa közeleg

Ryo Tatsuki nevét egyre többen ismerik világszerte: a japán mangaművész nemcsak rajzairól, hanem megdöbbentő pontosságú jóslatairól is ismert. Egyik korábbi jövendölése, amely egy pusztító természeti katasztrófáról szól, most valósággá vált – alig néhány héttel az általa megjelölt időpont után.

Sokkolóan pontos jóslat: a japán Baba Vanga hónapokkal ezelőtt tudta, hogy katasztrófa közeleg

Napvilágot látott Freddie Mercury titka: az ikonikus zenésznek van egy lánya - A 48 éves nő először szólalt meg nyilvánosság előtt

Egy, az énekes személyes naplóira épülő kötet alapján kiderült, hogy a Queen legendás frontembere apa volt. Azt, hogy van egy lánya, eddig csak Freddie Mercury legszűkebb köre tudta.

Napvilágot látott Freddie Mercury titka: az ikonikus zenésznek van egy lánya - A 48 éves nő először szólalt meg nyilvánosság előtt

Friss videó Céline Dionról: így néz ki és így mozog most az énekesnő

Az Instagramon osztotta meg boldogságát az énekesnő. Céline Dion a fiai társaságában remekül érezte magát, amit meg is mutatott a követőinek.

Friss videó Céline Dionról: így néz ki és így mozog most az énekesnő

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu