Ennyit ér Taylor Swift és Travis Kelce szerelme – súlyos milliárdokban mérhető a páros közös vagyona

Taylor Swift és az NFL-klasszis Travis Kelce együttes vagyona körübelül 1,67 milliárd dollárra, azaz közel 571 milliárd forintra rúg majd – a pénz nagyobb részét természetesen az énekesnő viszi majd a házasságba.
Taylor Swift jelenlegi vagyonát a Forbes 1,6 milliárd dollárra (kb. 547 milliárd forint) becsüli. A 35 éves énekesnő 2023-ban került a milliárdosok közé, az Eras turné után, amely a világ első olyan koncertsorozata volt, amelynek bevétele meghaladta az 1 milliárd dollárt (342 milliárd forint).
Vagyonának gerincét – mintegy 850 millió dollárt (291 milliárd forint) – a turnékból és közel két évtizedes karrierjéből szerezte. Hatalmas értéket képvisel zenei katalógusa is, amely immár teljes egészében a tulajdonában van. Emellett több mint 120 millió dollárnyi (41 milliárd forint) ingatlanportfólióval rendelkezik, köztük egy 17 millió dolláros (7,3 milliárd forintos) Rhode Island-i kastéllyal, valamint egy 23 millió dollárt (7,8 milliárd forintot) érő magánrepülőgéppel.
A háromszoros Super Bowl-bajnok Kelce jóval szerényebb, ám így is tekintélyes, 70 millió dolláros (kb. 24 milliárd forintos) vagyonnal rendelkezik. NFL-karrierje alatt eddig 111 millió dollárt (38 milliárd forintot) keresett a pályán, és további 80 millió dollárt (27 milliárd forintot) hoztak neki különböző üzleti- és médiaprojektek.
Sikerei közé tartozik a testvérével közösen indított New Heights podcast, amely három évre szóló, 100 millió dolláros (34 milliárd forintos) szerződést hozott számukra. Emellett befektetett az Alpine F1-csapatba és egy kansasi étterembe Patrick Mahomesszal, valamint saját márkákat alapított (Tru Kolors, Hilo Gummies). Szponzori megállapodásai között olyan neveket találunk, mint a Nike, a Bud Light vagy a Pfizer.
Emellett van egy 6 millió dolláros (2,6 milliárd forintos) villája Kansas Cityben és egy 400 ezer dollárt (172 millió forintot) érő Rolls-Royce Phantomja.
Swift és Kelce együtt tehát 1,67 milliárd dollárnyi (mintegy 571 milliárd forintnyi) vagyont képviselnek – ezzel olyan sztárpárok mellé sorakoznak fel, mint Beyoncé és Jay-Z, akiknek együttes nettó értéke 3,4 milliárd dollár (1,16 ezer milliárd forint). Rihanna és A\$AP Rocky, vagy éppen David és Victoria Beckham ehhez képest jóval szerényebb összeget tudnak felmutatni.
