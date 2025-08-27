Taylor Swift akkora gyémántot kapott Travis Kelce-től, hogy fél Hollywood letérdelt – 200 milliós gyűrű ragyog az ujján

A 35 éves énekesnő kezén látható darab igazi mestermű: egy vintage ihletésű, nyolc karátos, párnacsiszolású gyémánt, amely F színű és VS1 tisztaságú. A gyűrű 18 karátos sárga aranyból készült, kézi véséssel és apró gyémántdíszítésekkel, amelyek a foglalatot ékesítik. Taylor Swift jegygyűrűje egy vagyonba került.

Taylor Swift jegygyűrűje több mint 200 millió forintba került

Az F színű gyémánt a hivatalos gyémántszín-skála egyik minősítése. A gyémántokat az ún. GIA (Gemological Institute of America) színskála alapján értékelik, amely D-től Z-ig soroja be a köveket:

D, E, F = színtelen kategória

Ezek a legmagasabb értékű gyémántok közé tartoznak, gyakorlatilag nincs szabad szemmel kétható színük. Az F még tartalmazhat elszíneződéséket, de ezeket csak szakértők látják speciális körülmények között, ők tudják csak megkülönböztetni a D-től vagy E-től.

G, H, I, J = közel színtelen

K-tól lefelé = láthatóbb sárgás vagy barnás árnyalat

Tehát az, hogy Taylor Swift gyűrűjében F színű, VS1 tisztaságú gyémánt van, azt jelenti: szín szempontjából a legjobb kategóriába sorolható (színtelen, nagyon ritka és értékes), a VS1 tisztaság pedig azt jelzi, hogy csak nagyon apró zárványok találhatók benne, amelyeket szabad szemmel lehetetlen észrevenni.

Benjamin Khordipour, az Estate Diamond Jewelry szakértője szerint a darab stílusa a finom és díszes aranymunkával egyértelműen a viktoriánus korszakra emlékeztet. A szakértő hozzátette: ez a gyűrű még a sztárvilágban is nagyon különlegesnek számít.

Bár Taylor Swift nem beszélt nyilvánosan a gyűrű áráról, ékszerész szakértők úgy vélik, a becsült értéke körülbelül 550 ezer dollár (több mint 200 millió forint). Az biztos, hogy Travis Kelce nem prórolt a lánykérésen!