Taylor Swift akkora gyémántot kapott Travis Kelce-től, hogy fél Hollywood letérdelt – 200 milliós gyűrű ragyog az ujján

luxus jegygyűrű Travis Kelce Taylor Swift
Virág Emília
2025.08.27.
Az énekesnő és az NFL-játékos hivatalosan is bejelentették: eljegyezték egymást, augusztus 26-án Instagram-posztban tudatták a világgal a nagy hírt. Taylor Swift eljegyzési gyűrűje felfoghatatlan összegbe került.

A 35 éves énekesnő kezén látható darab igazi mestermű: egy vintage ihletésű, nyolc karátos, párnacsiszolású gyémánt, amely F színű és VS1 tisztaságú. A gyűrű 18 karátos sárga aranyból készült, kézi véséssel és apró gyémántdíszítésekkel, amelyek a foglalatot ékesítik. Taylor Swift jegygyűrűje egy vagyonba került.

Taylor Swift jegygyűrűje több mint 200 millió forintba került
Az F színű gyémánt a hivatalos gyémántszín-skála egyik minősítése. A gyémántokat az ún. GIA (Gemological Institute of America) színskála alapján értékelik, amely D-től Z-ig soroja be a köveket:

  • D, E, F = színtelen kategória
    Ezek a legmagasabb értékű gyémántok közé tartoznak, gyakorlatilag nincs szabad szemmel kétható színük. Az F még tartalmazhat elszíneződéséket, de ezeket csak szakértők látják speciális körülmények között, ők tudják csak megkülönböztetni a D-től vagy E-től.
  • G, H, I, J = közel színtelen
  • K-tól lefelé = láthatóbb sárgás vagy barnás árnyalat

Tehát az, hogy Taylor Swift gyűrűjében F színű, VS1 tisztaságú gyémánt van, azt jelenti: szín szempontjából a legjobb kategóriába sorolható (színtelen, nagyon ritka és értékes), a VS1 tisztaság pedig azt jelzi, hogy csak nagyon apró zárványok találhatók benne, amelyeket szabad szemmel lehetetlen észrevenni.

Travis Kelce, Taylor Swift eljegyzés

Taylor Swift jegygyűrűje ennyibe került

Benjamin Khordipour, az Estate Diamond Jewelry szakértője szerint a darab stílusa a finom és díszes aranymunkával egyértelműen a viktoriánus korszakra emlékeztet. A szakértő hozzátette: ez a gyűrű még a sztárvilágban is nagyon különlegesnek számít.

Bár Taylor Swift nem beszélt nyilvánosan a gyűrű áráról, ékszerész szakértők úgy vélik, a becsült értéke körülbelül 550 ezer dollár (több mint 200 millió forint). Az biztos, hogy Travis Kelce nem prórolt a lánykérésen!

