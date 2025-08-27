Kitálalt egy bennfentes Taylor Swift eljegyzéséről: ezeket titkolta Travis Kelce

A sztárvilág egyik legfelkapottabb párja hivatalosan is eljegyezte egymást, a hírt pedig tegnap osztották meg. Taylor Swift a képeken hatalmas eljegyzési gyűrűvel pózol, Travis Kelce pedig virágok között öleli szerelmét. És hogy mi minden történt a háttérben? Egy bennfentes elárulta az eljegyzés körüli titkokat, és bizony nem egy apróság akad, amit a rajongók eddig nem tudtak.

Taylor Swift és Travis Kelce több éves boldogságát koronázták meg az eljegyzésükkel.

Forrás: GC Images

Taylor Swift eljegyzése: mesébe illő pillanat

Az énekesnő és az NFL-sztár végre hivatalosan is összeköti az életét. A 35 éves Taylor Swift és Travis Kelce egy látványos Instagram-fotósorozattal tudatta a világgal az eljegyzést: a képeken a focista virágok tengerében térdel Swift előtt, miközben a popdíva ujját egy hatalmas, 200 milliót érő gyémántgyűrű díszíti. A romantikus poszt szövegében Taylor humorosan csak ennyit írt: „Az angoltanárnőtök és a tesitanárotok összeházasodnak” – ami tökéletesen illik kettejük játékos, mégis mély kapcsolatára.

Nem hagyott semmit a véletlenre: Travis Kelce nagy terve

A nagy pillanat mögött komoly szervezés állt. Egy bennfentes a Daily Mailnek elárulta:

Travis 100 százalékig egyedül tervezte meg az egészet. Azt akarta, hogy teljesen hagyományos legyen a lánykérés, még a gyűrűt is ő választotta ki.

Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a Kansas City Chiefs játékosa mindig is romantikus oldaláról volt híres. Amikor a baráti körében bárki eljegyzésre vagy esküvőre készült, ő minden apró részletről kifaggatta az érintetteket. Ezt sokan viccesen úgy kommentálták, hogy biztosan a saját Pinterest-táblájához gyűjtöget titokban inspirációt.

A szülők áldása és a család összhangja

Travis Kelce nemcsak a gyűrű kiválasztásában volt maximalista, hanem a hagyományok betartásában is. A lánykérés előtt felkereste Taylor Swift szüleit, Scottot és Andreát, hogy elsőként tőlük kérje meg lányuk kezét. A hírek szerint Travis Kelce édesanyja, Donna is ujjongott az eljegyzés hallatán: családja régóta imádja az énekesnőt. Az eljegyzés bájos családi esemény volt: a leendő menyasszony kivételével mindenki tudta előre, hogy mikor és hol fogja Kelce feltenni a nagy kérdést.