Kitálalt egy bennfentes Taylor Swift eljegyzéséről: ezeket titkolta Travis Kelce

A sztárvilág egyik legfelkapottabb párja hivatalosan is eljegyezte egymást, a hírt pedig tegnap osztották meg. Taylor Swift a képeken hatalmas eljegyzési gyűrűvel pózol, Travis Kelce pedig virágok között öleli szerelmét. És hogy mi minden történt a háttérben? Egy bennfentes elárulta az eljegyzés körüli titkokat, és bizony nem egy apróság akad, amit a rajongók eddig nem tudtak.
Az énekesnő és az NFL-sztár végre hivatalosan is összeköti az életét. A 35 éves Taylor Swift és Travis Kelce egy látványos Instagram-fotósorozattal tudatta a világgal az eljegyzést: a képeken a focista virágok tengerében térdel Swift előtt, miközben a popdíva ujját egy hatalmas, 200 milliót érő gyémántgyűrű díszíti. A romantikus poszt szövegében Taylor humorosan csak ennyit írt: „Az angoltanárnőtök és a tesitanárotok összeházasodnak” – ami tökéletesen illik kettejük játékos, mégis mély kapcsolatára.
A nagy pillanat mögött komoly szervezés állt. Egy bennfentes a Daily Mailnek elárulta:
Travis 100 százalékig egyedül tervezte meg az egészet. Azt akarta, hogy teljesen hagyományos legyen a lánykérés, még a gyűrűt is ő választotta ki.
Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a Kansas City Chiefs játékosa mindig is romantikus oldaláról volt híres. Amikor a baráti körében bárki eljegyzésre vagy esküvőre készült, ő minden apró részletről kifaggatta az érintetteket. Ezt sokan viccesen úgy kommentálták, hogy biztosan a saját Pinterest-táblájához gyűjtöget titokban inspirációt.
Travis Kelce nemcsak a gyűrű kiválasztásában volt maximalista, hanem a hagyományok betartásában is. A lánykérés előtt felkereste Taylor Swift szüleit, Scottot és Andreát, hogy elsőként tőlük kérje meg lányuk kezét. A hírek szerint Travis Kelce édesanyja, Donna is ujjongott az eljegyzés hallatán: családja régóta imádja az énekesnőt. Az eljegyzés bájos családi esemény volt: a leendő menyasszony kivételével mindenki tudta előre, hogy mikor és hol fogja Kelce feltenni a nagy kérdést.
Barátai között már régóta keringett egy belső poén: Travis Kelce-t sokszor hívták „Mr. Taylor Swiftnek”. A focista ezt nemhogy nem bánta, de még élvezte is, és mindig elmondta, hogy boldogan vállalja a másik fél szerepét. A titokzatos bennfentes így fogalmazott:
Travis mindig azt mondta, hogy Taylor lesz a felesége. Ezt már a kapcsolatuk elején kijelentette, és soha nem változott a véleménye.
Úgy tűnik, a nagy szavak végül valódi ígéretté váltak.
Bár Taylor Swift, aki az AI szerint a legvonzóbb énekesnő, híres arról, hogy karrierjének minden apró részletét kontroll alatt tartja, úgy fest, az esküvő szervezésében Travis lesz a főnök.
„Ha van olyan férfi, akinek scrapbookja van az álomesküvőjéről, az Travis. Tele van tervekkel, és biztos, hogy az évszázad esküvője lesz az övék” – árulta el a bennfentes. Azt is megtudtuk, hogy a lánykérés valójában már hetekkel ezelőtt lezajlott, csak a nyilvánosság előtt titokban tartották. A páros barátait ugyan nem érte váratlanul az eljegyzés híre, de sokan úgy gondolták, hogy Kelce majd csak az NFL-szezon után teszi fel a nagy kérdést. Ő azonban nem bírt tovább várni – főleg, miután Taylor lezárta gigantikus, 21 hónapig tartó Eras Tour világkörüli turnéját.
A popdíva és a focista kapcsolata a kezdetektől fogva hatalmas figyelmet kapott, sokan kételkedtek, hogy a sztárvilágban ritka stabilitás hosszú távon is működhet. Ám a páros rendre rácáfolt a pletykákra: nyilvánosan is kiálltak egymás mellett, és minden közös megjelenésükön látszott, mennyire erős a kötelék közöttük. Most pedig, hogy hivatalosan is jegyesek, így új fejezet kezdődik az életükben. Ha hinni lehet a bennfenteseknek, az esküvő nemcsak romantikus, hanem grandiózus is lesz, olyan, amit a popkultúra és a sportvilág egyaránt évekig emleget majd.
