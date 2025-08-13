Ő az a szupersztár, akit a tűzvész idején Taylor Swift fogadott be — „Hálából” lerombolta a popikon fél otthonát

Zoë Kravitz elmondta, hogy édesanyjával, Lisa Bonettel költözött be Taylor Swift pazar, 25 millió dolláros Beverly Hills-i kastélyába, és őszintén beszélt arról az incidensről is, amely a ház egy részét „elpusztította”.

Zoë Kravitz lerombolta Taylor Swift otthonát

Forrás: AFP

Taylor Swift romokban hevert

Körülbelül két hétig kellett Taylor Swift otthonában maradnia az anya-lánya párosnak, de az ottlétük okozott némi fennakadást. Ugyanis Zoë Kravitz anyjának háziállatként tartott kígyója, Orpheus is velük tartott a popsztár harmincas években épült kastélyába.

Zoë elmondta, hogy szeretett volna jó vendég lenni, és hozzátette, hogy többnyire jobb állapotban hagyja el a helyeket, ahova beköltözik, mint ahogy találta. Ám, miközben nem sokkal a tervezett távozásuk előtt a házban takarított, hívást kapott az anyjától, aki szintén a popsztár otthonában tartózkodott, hogy „bajba került”. Kiderült, hogy Bonet kígyója a fürdőszobában egy beépített kanapé melletti résbe fúrta magát és egyre mélyebbre került.

Végül fel kellett venniük a kapcsolatot Swift házvezetőjével, aki a helyszínre érkezett, és egy feszítővassal elkezdte „széttépni a kanapét”.

„Felszedtük a csempét. Kapartuk a falakat. Teljesen leromboltam Taylor fürdőszobáját, és volt egy pillanat, amikor azt gondoltam: vagy leromboljuk a fürdőszobáját, vagy meg kell mondanom neki, hogy van valahol egy kígyó a házában” — mesélte el Zoë Kravitz, hozzátéve, hogy amikor felhívta Taylor Swiftet, hogy beismerje a helyzetet, ő már mindent tudott.

„Emlékszem, hogy felhívtam, és azt mondtam: Hé, szeretnék veled beszélni valamiről. Erre ő: Az a baj, hogy majdnem elvesztettél egy kígyót a házamban, és tönkretetted a fürdőszobámat?” — monda el a történetet színésznő, aki azt is elárulta, hogy az incidens mit sem változtatott a kapcsolatukon, és a felújítás költségeit természetesen ő állta.