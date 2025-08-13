Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
erőszak

Ájultra verte exét Jack Nicholson unokája: Sean Nicholsonra 4 év börtön várhat — Mutatjuk a részleteket!

Getty Images North America - Allen Berezovsky
erőszak Sean Nicholson vád Jack Nicholson
Life.hu
2025.08.13.
Miután megtámadta volt barátnőjét, Elizabeth Lawlort, Sean Nicholsont letartóztatták, majd augusztus 5-én 50 000 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. Jack Nicholson 29 éves unokáját családon belüli erőszakkal vádolják, miután eszméletlenre verte volt barátnőjét, Elizabeth Lawlort.

Sean Nicholson, Jack Nicholson legidősebb unokáját augusztus 5-én Los Angelesben tartóztatták le súlyos bűncselekmény, családon belüli erőszak vádjával, amelynek során halálos fegyverrel támadta meg volt barátnőjét, Elizabeth Lawlort. A 29 éves férfi Jack Nicholson lányának, Jennifernek és volt férjének, Mark Norfleetnek a fia.

Jack Nicholson a lányával és az unokájával 2004-ben
Jack Nicholson a lányával és az unokájával 2004-ben
Northfoto

Jack Nicholson unokája skizofrén és drogfüggő

Július 23-án este Elizabeth Lawlor beleegyezett, hogy találkozik volt barátjával, Sean Knight Nicholsonnal — aki a hollywoodi ikon, Jack Nicholson legidősebb unokája –, hogy egy nyugodt beszélgetést folytassanak volt partnerekként. Az este végére azonban Lawlor eszméletlen volt, és hiányzott az egyik első foga.

A PEOPLE forrásai és a rendőrségi jelentés szerint Lawlor a rendőrségnek elmondta, hogy a 29 éves Sean Nicholson egy állítólagos rehabilitációs kezelés után felvette vele a kapcsolatot azzl, hogy szeretné, ha újra együtt lennének, és beszéljék meg azt, amit ő életének nehéz időszakaként írt le. Nicholson, egy gyógyulóban lévő függő, akit állítólag skizofréniával diagnosztizáltak, a rendőrségi jelentés szerint korábban is keverte a vényköteles gyógyszereket illegális szerekkel.

Ami beszélgetésként kezdődött, állítólag heves vitává fajult a hűtlenségről. Egy bizonyos ponton Lawlor állítólag megragadta Nicholson telefonját, hogy ellenőrizze, nincsenek-e rajta droghasználat jelei. A jelentés szerint Sean Nicholson állítólag megragadta Lawlort a nyakánál és a fejénél fogva, és egy azonosítatlan kemény tárgyhoz vágta, ami után Lawlor eszméletét vesztette.

„Az áldozat azt állította, hogy elájult, és amikor kinyitotta a szemét, rájött, hogy kitört a foga” – állítja a nyomozati jelentés. Kábultan és fájdalmakkal küszködve Lawlor állítólag elmenekült a lakásból, és egy biztonsági őr találta meg. Röviddel ezután Nicholson visszakísérte őt az emeletre.

Augusztus 7-én a Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy Nicholsont letartóztatták „házastárs vagy élettárs sérelmére elkövetett testi sértés” vádjával. A rendőrségi jelentés szerint halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértésért emeltek vádat Jack Nicholson unokája ellen, de még aznap este, 50 000 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. Sean Nicholsonnak augusztus 26-án kell bíróság elé állnia. Ha elítélik, akár négy év állami börtönbüntetésre is számíthat.

A vádakra Jack Nicholson képviselői nem reagáltak.

Kiderült, miben halt meg Kelly Clarkson volt férje - A férfi 48 éves volt

Bár nem a legszebb válás volt az övéké, az énekesnő a bajban nem hagyta magára gyerekei édesapját. Kelly Clarkson volt férje három évig küzdött a bőrrákkal, néhány napja elhunyt.

Kiderült, miben halt meg Kelly Clarkson volt férje - A férfi 48 éves volt

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták egymásnak az igent. Victoria és David Beckham nem volt a vendéglistán, és bár nagyon szomorúak, de tudomásul vették: nincs tovább.

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Elfogadhatatlan és illetlen Diana és Kamilla legendás szóváltása: ilyen egy szerelmi perpatvar a királyi családban

Köztudott, hogy Károly és Kamilla viszonya akkor is tartott, amikor a herceg már nős volt. Diana hercegné nem tudta feldolgozni, hogy férje mást szeret, és volt, hogy hangot is adott ennek.

Elfogadhatatlan és illetlen Diana és Kamilla legendás szóváltása: ilyen egy szerelmi perpatvar a királyi családban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu