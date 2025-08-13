Ájultra verte exét Jack Nicholson unokája: Sean Nicholsonra 4 év börtön várhat — Mutatjuk a részleteket!

Sean Nicholson, Jack Nicholson legidősebb unokáját augusztus 5-én Los Angelesben tartóztatták le súlyos bűncselekmény, családon belüli erőszak vádjával, amelynek során halálos fegyverrel támadta meg volt barátnőjét, Elizabeth Lawlort. A 29 éves férfi Jack Nicholson lányának, Jennifernek és volt férjének, Mark Norfleetnek a fia.
Július 23-án este Elizabeth Lawlor beleegyezett, hogy találkozik volt barátjával, Sean Knight Nicholsonnal — aki a hollywoodi ikon, Jack Nicholson legidősebb unokája –, hogy egy nyugodt beszélgetést folytassanak volt partnerekként. Az este végére azonban Lawlor eszméletlen volt, és hiányzott az egyik első foga.
A PEOPLE forrásai és a rendőrségi jelentés szerint Lawlor a rendőrségnek elmondta, hogy a 29 éves Sean Nicholson egy állítólagos rehabilitációs kezelés után felvette vele a kapcsolatot azzl, hogy szeretné, ha újra együtt lennének, és beszéljék meg azt, amit ő életének nehéz időszakaként írt le. Nicholson, egy gyógyulóban lévő függő, akit állítólag skizofréniával diagnosztizáltak, a rendőrségi jelentés szerint korábban is keverte a vényköteles gyógyszereket illegális szerekkel.
Ami beszélgetésként kezdődött, állítólag heves vitává fajult a hűtlenségről. Egy bizonyos ponton Lawlor állítólag megragadta Nicholson telefonját, hogy ellenőrizze, nincsenek-e rajta droghasználat jelei. A jelentés szerint Sean Nicholson állítólag megragadta Lawlort a nyakánál és a fejénél fogva, és egy azonosítatlan kemény tárgyhoz vágta, ami után Lawlor eszméletét vesztette.
„Az áldozat azt állította, hogy elájult, és amikor kinyitotta a szemét, rájött, hogy kitört a foga” – állítja a nyomozati jelentés. Kábultan és fájdalmakkal küszködve Lawlor állítólag elmenekült a lakásból, és egy biztonsági őr találta meg. Röviddel ezután Nicholson visszakísérte őt az emeletre.
Augusztus 7-én a Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy Nicholsont letartóztatták „házastárs vagy élettárs sérelmére elkövetett testi sértés” vádjával. A rendőrségi jelentés szerint halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértésért emeltek vádat Jack Nicholson unokája ellen, de még aznap este, 50 000 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. Sean Nicholsonnak augusztus 26-án kell bíróság elé állnia. Ha elítélik, akár négy év állami börtönbüntetésre is számíthat.
A vádakra Jack Nicholson képviselői nem reagáltak.
