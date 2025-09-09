Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál Angelina Jolie rák
A színésznő és édesanyja köztudottan nagyon közel álltak egymáshoz. Angelina Jolie új filmje kapcsán is megemlékezett Marcheline Bertrand haláláról.

A színésznő új filmje, a Couture premierjét követően a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon közönségtalálkozón vett részt. Angelina Jolie könnyek között vallott arról, hogyan élte meg édesanyja, Marcheline Bertrand mell- és petefészekrákkal vívott harcát, és miként hatott mindez saját életére és pályájára.

Angelina Jolie a Couture premierjén egy közönségtalálkozón fakadt sírva
Angelina Jolie a Couture premierjén egy közönségtalálkozón fakadt sírva
Forrás: Getty Images North America

Angelina Jolie nem tudta visszatartani a könnyeit

Angelina Jolie a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál közönségtalálkozóján sírta el magát, amikor egy néző megosztotta vele, hogy nemrég egy közeli barátját veszítette el rákban, és tanácsot kért tőle „mindenkinek, aki nemrég veszített el valakit”. A színésznő, akinek édesanyja 2007-ben, 56 évesen hunyt el, a kérdés hallatán sírva fakadt. „Nagyon sajnálom a veszteségedet” – válaszolta. „Emlékszem, hogy édesanyám mit mondott, amikor rákos volt… vacsoráztunk, és a vendégek kérdezgették, hogy van. Azt mondta: Engem mindig csak a rákról kérdeznek az emberek” – idézte fel fájdalmas emlékét a színésznő. „Úgy gondolom, ha ismersz valakit, aki nehézségen megy át, ne csak a nehézségről, hanem az élete egyéb aspektusairól is kérdezd meg.  Ő egy teljes ember és nem csak a problémája. És még mindig él” – fogalmazott Jolie, arról is beszélt, mennyire fontosnak tartotta, hogy Couture-ben a főhős identitása nem csak a diagnózisra és annak megélésére korlátozódik: Úgy érzem, ez egy annyira személyes film. Annyira személyesnek tűnt, hogy a fejemben ez valószínűleg az egyetlen film, ami nem igazán tűnik filmnek... Természetesen sok személyes dolgot is feltépett bennem, de mindig is úgy találtam, hogy a legnehezebb filmeknek vannak a legszeretetteljesebb részletei. Van valami megnyugtató abban, ha valódi beszélgetéseket folytatunk és valódi érzéseket táplálunk egy közösséggel. Sok szempontból gyógyító volt, mert ránézünk a forgatáson lévő emberek arcára, és látjuk rajtuk, hogy ismerik ezt a történetet. Minden harmadik ember rákos, és szinte mindenki volt már kórházi szobában valakivel, akit szeretett. Mindenki elveszített már valakit, akit szeretett”  – nyilatkozta a Varietynek Angelina. 

„Senki sem lennék az édesanyám nélkül”

Jolie arról is beszélt, hogy édesanyja emléke a munkájára is nagy hatással van. „Senki sem lennék az édesanyám nélkül. Sok évvel ezelőtt hunyt el az évnek ebben a szakaszában, szóval ez az időjárás mindig rá emlékeztet. Ez az érzés része a munkámnak, annak, hogy érzékeny vagyok és bele tudok helyezkedni a tragikus sorsú emberek életébe” – idézi Angelinát a Hello. „Egy nyakláncot viselek a filmben, ami az övé volt. Nagyon értékes számomra, pláne, hogy egy ilyen fontos filmben viselhetem”tette hozzá a színésznő.

Mint ismeretes, Jolie édesanyja és több más családtagja betegsége miatt drasztikus egészségügyi döntéseket hozott: 2010-ben méheltávolításon, 2013-ban pedig kettős masztektómián esett át, hogy jelentősen csökkentse a rák kialakulásának kockázatát.

Angelina Jolie igazi átváltozóművész — A színésznő rövid platinaszőke frizurájával mindenkit elkápráztatott — FOTÓ

Angelina Jolie bebizonyította, hogy bármikor képes az átváltozásra, amikor vadonatúj frizurával debütált közelgő filmje, az Anxious People forgatásán. A sztár platinaszőke hajszíne és bob frizurája elkápráztatta a rajongókat, akik a forgatás helyszínén igyekeztek kedvencük közelébe férkőzni.

Angelina Jolie újra kémet alakít – a Mr. és Mrs. Smith rendezőjével tér vissza a vászonra

Angelina Jolie közel húsz év után ismét Doug Liman rendezővel forgat, aki a Mr. és Mrs. Smith című kultikus kémfilmmel írt történelmet. A sztár ezúttal egy újabb titokzatos, akciódús produkcióban kap főszerepet.

Azt beszélik: Angelina Jolie-ba szerelmes Johnny Depp - Videó

Bár pár napja még azt pletykálták, hogy a színész a 40 évvel fiatalabb Jenna Ortegára vetette ki a hálóját, úgy tűnik, egész máson ügyködik valójában. Azt beszélik, Johnny Depp új választottja, Angelina Jolie.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu