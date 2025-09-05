Angelina Jolie igazi átváltozóművész — A színésznő rövid platinaszőke frizurájával mindenkit elkápráztatott — FOTÓ

Angelina Jolie világos szőke bob frizurával kápráztatta el a közönséget új filmje forgatásán. A színésznő tört fehér inget, feltűnő arany brosst, capri nadrágot és vörös rúzst viselt, így téve teljessé a megjelenését. A sztár és kollégái Londonban forgattak, az Anxious People című filmben szerepel többek között Aimee Lou Wood és Jason Segellel. A hatgyermekes színésznőt a forgatáson meglátogatta legidősebb fia, Maddox is.

Angelina Jolie legutóbb hosszú, mézszőke frizurát viselt

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Angelina Jolie egy befektetési bankárt alakít a filmadaptációban

Az Anxious People (Hétköznapi szorongások) című film Fredrik Backman svéd író 2019-es, azonos című regényén alapul, a rendező pedig Marc Forster, aki Angelina volt férjét, Brad Pittet is rendezte a Z Világháború című filmben. Ez nem az első alkalom, hogy az Oscar-díjas színésznő kiszőkíttette a haját — 2002-ben Marilyn Monroe ihlette frizurát viselt az Élet vagy valami hasonló című filmben, Lanie Kerrigan tévériportert alakítva.

Így néz ki Angelina Jolie rövid, platinaszőke bobbal. Te mit gondolsz, jól áll neki?