Azt beszélik: Angelina Jolie-ba szerelmes Johnny Depp - Videó

2025.08.12.
Bár pár napja még azt pletykálták, hogy a színész a 40 évvel fiatalabb Jenna Ortegára vetette ki a hálóját, úgy tűnik, egész máson ügyködik valójában. Azt beszélik, Johnny Depp új választottja, Angelina Jolie.

Amikor felröppent a hír, hogy Johnny Depp Jenna Ortegával kavar a 62 éves színész vehemensen tagadta, hogy bármi is lenne közöttük – és már azt is tudjuk, hogy miért!

Angelina Jolie és Johnny Depp Az utazó című film forgatásán melegedett össze
Angelina Jolie és Johnny Depp Az utazó című film forgatásán melegedett össze
Forrás: WireImage

Johnny Depp Brad Pitt exére vetette ki a hálóját

Azt tudjuk, hogy Hollywoodban a szerelem malmai gyorsabban őrölnek, mint amilyen gyorsan Leonardo DiCaprio kiábrándul egy huszonéves modellből, de úgy tűnik, Amber Hearddel való zajos válása után Johnny Depp úgy belecsapott a lecsóba, hogy azt már lehetetlen követni. Azt beszélik, a színész egy igazi nagyvadra vetette ki ugyanis a hálóját, aki nem más, mint exkollégája, Angelina Jolie.  A páros 2010-ben melegedett össze Az utazó című film forgatásán, ám akkor nem teljesedett be a románc.  Most viszont a közeli források szerint egy rendezvényen újra közelebb került egymáshoz a két hollywoodi nagyágyú és azóta privát lakosztályokban, zárt körű vacsorázóhelyeken és magán klubokban múlatják az időt. Állítólag Depp fülig belezúgott Angelinába és készen állna végleg lehorgonyozni mellette, de hogy Hollywood fekete özvegye mit szól ehhez az elgondoláshoz, arról nem szól a fáma. 

Azt azonban lehet tudni, hogy Jolie is vágyna egy kapcsolatra: „Vannak a gyerekeim, akiket imádok, de felnőttként gyakran vagyok egyedül” – nyilatkozta pár hónapja a színésznő. „Nem jöttem rá, hogyan éljek igazán egyedül. Sokan  állandóan keressük a helyünket a világban, és ez néha magányos és bizonytalan élethez vezet” - mondta egy interjúban.

