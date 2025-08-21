Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Angelina Jolie újra kémet alakít – a Mr. és Mrs. Smith rendezőjével tér vissza a vászonra

2025.08.21.
Angelina Jolie közel húsz év után ismét Doug Liman rendezővel forgat, aki a Mr. és Mrs. Smith című kultikus kémfilmmel írt történelmet. A sztár ezúttal egy újabb titokzatos, akciódús produkcióban kap főszerepet.

A készülő kémthrillerben Angelina Jolie egy lázadó ügynököt alakít, aki a frontvonalon kívül dolgozik. Amikor azonban csatlakozik hozzá egy Charlie nevű új ügynök, olyan veszélyes játszmába keveredik, hogy nem tudja eldönteni: szövetségest vagy ellenséget kapott maga mellé. A mozit már most nagyon soka várják, hiszen a színésznő és Doug Liman közös munkája legutóbb is kasszasiker lett. 

Angelina Jolie és Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smint-ben
Forrás: NORTHFOTO

Angelina Jolie újra kémet alakít 

