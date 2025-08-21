Angelina Jolie újra kémet alakít – a Mr. és Mrs. Smith rendezőjével tér vissza a vászonra

A készülő kémthrillerben Angelina Jolie egy lázadó ügynököt alakít, aki a frontvonalon kívül dolgozik. Amikor azonban csatlakozik hozzá egy Charlie nevű új ügynök, olyan veszélyes játszmába keveredik, hogy nem tudja eldönteni: szövetségest vagy ellenséget kapott maga mellé. A mozit már most nagyon soka várják, hiszen a színésznő és Doug Liman közös munkája legutóbb is kasszasiker lett.
