Angelina Jolie újra kémet alakít – a Mr. és Mrs. Smith rendezőjével tér vissza a vászonra

A készülő kémthrillerben Angelina Jolie egy lázadó ügynököt alakít, aki a frontvonalon kívül dolgozik. Amikor azonban csatlakozik hozzá egy Charlie nevű új ügynök, olyan veszélyes játszmába keveredik, hogy nem tudja eldönteni: szövetségest vagy ellenséget kapott maga mellé. A mozit már most nagyon soka várják, hiszen a színésznő és Doug Liman közös munkája legutóbb is kasszasiker lett.

Angelina Jolie és Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smint-ben

Forrás: NORTHFOTO

Angelina Jolie újra kémet alakít