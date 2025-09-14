Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 14., vasárnap Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Az ördög Prádát visel

Anna Wintour végre megszólalt: ezt gondolja Az ördög Pradát visel filmről

Getty Images North America - Jeremy Moeller
Az ördög Prádát visel film Anna Wintour Meryl Streep
Life.hu
2025.09.14.
Végre megszólalt a Vogue ikonja! Anna Wintour több mint 15 év hallgatás után elárulta, mit gondol Az ördög Prádát visel filmről és hogy tényleg róla mintázták-e Miranda Priestlyt.

Minden divatrajongó kíváncsi volt rá: vajon mit gondol Anna Wintour, a Vogue ikonikus főszerkesztője a 2006-os Az ördög Prádát visel című filmről? Most, több mint 15 évvel a premier után, Wintour végre megszólalt.

Anna Wintour végre felfedte titkot, amire már mindenki kíváncsi volt.
Anna Wintour végre felfedte titkot, amire már mindenki kíváncsi volt. 
Forrás: GC Images

Anna Wintour végre elárulta az, amire mindenki kíváncsi volt

A híres divat guru a The New Yorker Radio Hour podcastben elmondta, hogy a film „nagyon szórakoztató és vicces”, és szerinte méltányosan mutatta be a divat világát. 

Bár a karaktert, Miranda Priestly-t róla mintázták, Wintour szerint a film inkább karikatúraszerű, mint kritikus.

A főszerkesztő külön kiemelte Meryl Streep alakítását. Szerinte az Oscar-jelölés teljesen megérdemelt, és a színésznő remekül ragadta meg a divatvilág kemény, de szórakoztató oldalát. Anne Hathaway és Emily Blunt játéka is lenyűgözte, szerinte a szereplők hihetetlen munkát végeztek.

Wintour szerint minden, ami szórakoztatóvá és vonzóvá teszi a divatot, csodálatos dolog, így teljes mértékben támogatja a filmet. És hogy a rajongók örülhessenek, - ahogy már többször is megírtuk -  a film folytatása már nagy erőkkel készül, Meryl Streep és Anne Hathaway visszatérésével.

Ruhák és kiegészítők, melyeket Lagerfeldnek köszönhet a világ – A megosztó divatzseni ma lenne 92 éves

Karl Lagerfeld zseni volt a szakmájában, ebben senki sem kételkedett.

Új stábtagot villantott Az ördög Pradát visel 2 − Úgy tűnik, Heidi Klum visszatér a mozivászonra

A legújabb lesi fotókon nem más, mint a német szupermodell Heidi Klum látható!

Hatalom és stílus egyben: így öltözködnek a világ legsikeresebb női vezetői

Lazára szabott öltönyszettek, elegáns ingek és színpszichológia. Íme a női vezetők 5 öltözködési tippje, amivel kihozhatod magadból a maximumot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu