Anna Wintour végre megszólalt: ezt gondolja Az ördög Pradát visel filmről

Minden divatrajongó kíváncsi volt rá: vajon mit gondol Anna Wintour, a Vogue ikonikus főszerkesztője a 2006-os Az ördög Prádát visel című filmről? Most, több mint 15 évvel a premier után, Wintour végre megszólalt.

A híres divat guru a The New Yorker Radio Hour podcastben elmondta, hogy a film „nagyon szórakoztató és vicces”, és szerinte méltányosan mutatta be a divat világát.

Bár a karaktert, Miranda Priestly-t róla mintázták, Wintour szerint a film inkább karikatúraszerű, mint kritikus.

A főszerkesztő külön kiemelte Meryl Streep alakítását. Szerinte az Oscar-jelölés teljesen megérdemelt, és a színésznő remekül ragadta meg a divatvilág kemény, de szórakoztató oldalát. Anne Hathaway és Emily Blunt játéka is lenyűgözte, szerinte a szereplők hihetetlen munkát végeztek.

Wintour szerint minden, ami szórakoztatóvá és vonzóvá teszi a divatot, csodálatos dolog, így teljes mértékben támogatja a filmet. És hogy a rajongók örülhessenek, - ahogy már többször is megírtuk - a film folytatása már nagy erőkkel készül, Meryl Streep és Anne Hathaway visszatérésével.