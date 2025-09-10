Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ruhák és kiegészítők, melyeket Lagerfeldnek köszönhet a világ – A megosztó divatzseni ma lenne 92 éves

Gamma-Rapho - Victor VIRGILE
Divatdiktátor divattervező karl lagerfeld
Jónás Ágnes
2025.09.10.
Pikírt stílusával, ironikus megjegyzéseivel rendre kiverte a biztosítékot a hírességek és az átlag halandók körében, azt azonban, hogy zseni volt a maga szakmájában, senki nem kétellte. Egyáltalán nem meglepő az sem, hogy egyes kreációi alapdarabokká váltak, mutatjuk is, melyek azok a ruhadarabok és kiegészítő, amelyeket Karl Lagerfeldnek köszönhetünk.

Lehet őt szeretni, lehet utálni, az azonban biztos, hogy élete, teherbírása, öniróniája és kitartása sok szempontból példa lehet mindenki számára. Karl Lagerfeld 36 éven keresztül vezette a Chanel divatházat, de számos más luxusmárkával együttműködött, így a Fendivel és a Cloéval is, emellett párhuzamosan dolgozott a saját divatmárkáján. Egy interjúban elárulta hogy már gyerekként is különcnek érezte magát: nem igazán voltak játékai – ha szórakoztatni szerette volna magát, szüleitől leginkább papírt, festéket és színes ceruzákat kért, ugyanis imádott rajzolni. 

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld útja a high fashionig egyáltalán nem a szerencsének volt köszönhető. Kollégái szerint átlag feletti munkabírással és kreativitással rendelkezett 
Forrás: Gamma-Rapho

Karl Lagerfeld nyíltan éltette a vékony modelleket 

Sőt, ő maga is arra törekedett, hogy élete végéig megőrizze karcsú alakját. Reggelre épp ezért csak párolt almát és cukor nélküli tejet fogyasztott, az ebédje csirkéből vagy halból és párolt zöldségekből állt, vacsorára pedig soha nem fogyasztott semmilyen nasit.

Hihetetlen munkabírásával kollégái alig bírtak lépést tartani, és nem csak divattervezőként és fotósként írta be magát a divattörténelembe, egyaránt jegyezték grafikusként és illusztrátorként, de ha arról volt szó, előszeretettel tervezett jelmezeket is. 

Lófarokba fogott fehér haja az egyik védjegye lett, és talán a kívülállók számára zsémbesnek és szőrszálhasogatónak tűnhetett, azok akik ismerték, pontosan tudták róla, milyen jó humorú, kedves és jószívű ember volt ő. Imádott macskájára, Choupette-re hagyta vagyona nagy részét, aki a mai napig elképesztő luxusban tengeti mindennapjait: magángéppel utazik, saját ékszerei vannak, az Instán pedig Choupette Lagerfeld néven fut, 273 ezer követővel.  

22 évesen Karl Lagerfeld előtt megnyílt a high fashion felé vezető út

Hamburgban látta meg a világot 1933-ban, Párizsban végezte el a középiskolát, elmélyítve történelmi és rajztudását. Csupán 22 éves volt, amikor megnyert egy dizájnerversenyt, ami megnyitotta számára az utat a luxusdivathoz. Első művészeti igazgatói állását 1958-ban kapta Jean Patou-nál, időközben pedig egyre feljebb haladt a high fasionhöz vezető ranglétrán. Felismerte, hogy haladni kell a korral, részben ezért is ajánlott együttműködést a Diesel márkának. A kollab során olyan farmereket dobtak piacra, melyek kizárólag okostelefonnal letölthető appról voltak beszerezhetőek a világ 5 városában. 

 

„Bármilyen ruhadarab van a szekrényünkben, tőle ered. Senki nem volt akkora hatással a divatra és közízlésre, mint Karl Lagerfeld a Chanelnél” –  jelentette ki William Middleton, a divattervező utolsó éveinek életrajzírója. 

2 ikonikus ruhadarab és 1 kiegészítő, amelyeket Karl Lagerfeldnek köszönhetünk

A miniszoknyás kosztüm

A gyapjú buklé blézer alapvetően Coco Chanel egyik ikonikus kreációja volt, amit Karl Lagerfeld emelt új szintre a miniszoknyás, rágógumi árnyalatú kosztümként. Amikor 1960-ban bemutatták az első darabokat, számos kritika érte Karl Lagerfeldet, amiért ilyen rövidre szabta a szoknyákat a kosztümöknél.

PARIS - JULY 1: Karl Lagerfeld and Claudia Schiffer attend backstage at the Chanel Haute Couture Autumn Winter 2008 fashion show on July 1, 2008 in Paris, France. (Photo by Michel Dufour/WireImage)
Karl Lagerfeld  Claudia Schifferrel, aki örömmel öltött magára miniszoknyás kosztümöt 
Forrás: Getty Images

A többsoros nyaklánc

Talán nem tudtad, de a már-már túlzásnak ható többsoros nyaklánc is Karl Lagerfeld híres újítása, persze csak Chanel után szabadon. A különböző hosszúságú gyöngysorok kombinációja kitörölhetetlenül a divattörténet része lett, ráadásul Az ördög Pradát visel című filmben Anne Hathaway karaktere Andrea Sachs is viselt ilyen látványos ékszert a Stanley Tucci által megformált stylist, Nigel tanácsára. 

Karl Lagerfeld
1986-ban a Jerry Hall kifutóján a Lagerfeld által kreált kosztümökben és többsoros nyaklánccal 
Forrás: Getty Images / Gamma-Rapho

A romantikus blúz

Karl Lagerfeld kifejezetten vonzódott a monokróm színekhez és a romantikus – zsabós, fodros – blúzokhoz. Nem csoda, hogy ezek különböző variációi rendszeresen megjelentek a Chanel bemutatóin. Ő maga is viselt fodros fehér blúzokat a legendás fekete, szűk szárú nadrágjával, ujj nélküli kesztyűjével, csillogó brossaival és fekete oversize napszemüvegével. 

PARIS - JULY 6: Destinger Karl Lagerfeld and one of his models are seen on the runway at the end of his Chanel Haute Couture Fall-Winter 2006/07 Fashion show during Paris Fashion Week at Pelouse de St Cloud on July 6, 2006 in Paris, France. (Photo by Francois Durand/Getty Images)
Karl Lagerfeld  álomszép romantikus fehér blúzban 
Forrás: Getty Images

