Hatalom és stílus egyben: így öltözködnek a világ legsikeresebb női vezetői

A világ elismert női vezetőitől rengeteget tanulhatunk, most azonban kizárólag az öltözködésükre fókuszálva, összegyűjtöttük azt az 5 stílustippet, amivel te is olyan energikus, és tekintélyt parancsoló lehetsz, mint a legendás női CEO Miranda Priestly, Az ördög Pradát visel filmből. Ezek az öltözködési tippek nemcsak trendivé tesznek, de általuk magabiztos leszel és ez az eszköz segíthet 110%-ot nyújtani a rossz napokon is. Használd a divatot, mint titkos manipulációs fegyvert!

Öltözködési tippek női vezetőktől.

Forrás: Shutterstock

5 öltözködési tipp a női vezetők ruhatárából

Karakteres stílus

Elsőként fontos egy olyan egységes, önazonos ruhatár kialakítása, amely tükrözi a vezetői identitásodat. Erősíti az imázsodat és megkímél a hétköznapi döntéshozatalok fáradalmaitól. Gondolj itt például a többrészes öltöny, mellény, nadrág szettekre vagy arra, ha egy jó blúzt több színben is megvásárolsz. Határozd meg, mely ruhadarabokat viseled leggyakrabban, és melyek azok, amelyekben a legbiztosabbnak érzed magad.

Így öltözz stílusosan és elegánsan.

Forrás: Getty Images Europe

Testre szabottság

Az egyik legfontosabb tanács, amit a női vezetőktől elleshetünk, hogy minden ruhád, olyan legyen, mintha rádöntötték volna. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan szabóhoz kell járnod, hanem csak olyan ruhákat vásárolj meg, amik optikailag kiemelik az előnyeidet, és ha mégis akkor is csak aprócska igazítást igényelnek.

Színpszichológia

A színpszichológia, a színek stratégiai használatát jelenti a kommunikációban és a megjelenésben. A színek befolyásolják az ítélőképességet és a hangulatot, még a fontos interakciók során is. Így egy helyesen megválasztott felső, akár egy sikeres tárgyalást is eredményezhet.