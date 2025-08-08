Emily Blunt új hajszíne minden, amire egy nő vágyhat

Hamarosan fodrászok százezrei próbálják majd leutánozni Emily Blunt új, vagány hajszínét.

Emily Blunt új hajszíne felrobbantotta az internetet.

Forrás: GC Images

Emily Blunt új hajszíne az év legtrendibb átalakulása

Rezes álom

Minden egyes információmorzsára éhesek vagyunk, ami Az ördög Pradát visel új részével kapcsolatos, de a legnagyobb meglepetést mégis Emily Blunt új hajszíne okozta: ez az elképesztően vagány, tüzes árnyalat az év egyik legnagyobb trendje lehet.

Egyszerűen mindent imádunk benne: a fazont, a textúrát, a színek játékát és azt, ahogy a csodás színésznő viseli.

Minél több képet látunk, annál inkább érezzük az ingert, hogy kinyomtassunk egy képet és a fodrászunk orra alá nyomjuk, egy „Ezt akarom!” felkiáltással.

Emily Blunt új hajszíne a legegyszerűbb szetteket is feldobja.

Forrás: GC Images

Blunt frizurája csodásan rímel a csaknem 20 évvel ezelőtti első filmben viseltre, csak egy új, friss csavarral: középen elválasztott long-bob, enyhén hullámosítva, ami remekül feldob bármilyen outfitet, ahogy ezt a képeken viselt fekete-fehér Dior szettnél is láthatjuk. A vörös árnyalat pedig valósággal életre kelti a színésznő arcát, a fotókat elnézve pedig nem lennénk meglepődve, ha hamarosan tömegével jelennének meg a vörös bobot viselő csajok az utcákon.