Emily Blunt új hajszíne minden, amire egy nő vágyhat

Hamarosan fodrászok százezrei próbálják majd leutánozni Emily Blunt új, vagány hajszínét.
Minden egyes információmorzsára éhesek vagyunk, ami Az ördög Pradát visel új részével kapcsolatos, de a legnagyobb meglepetést mégis Emily Blunt új hajszíne okozta: ez az elképesztően vagány, tüzes árnyalat az év egyik legnagyobb trendje lehet.
Egyszerűen mindent imádunk benne: a fazont, a textúrát, a színek játékát és azt, ahogy a csodás színésznő viseli.
Minél több képet látunk, annál inkább érezzük az ingert, hogy kinyomtassunk egy képet és a fodrászunk orra alá nyomjuk, egy „Ezt akarom!” felkiáltással.
Blunt frizurája csodásan rímel a csaknem 20 évvel ezelőtti első filmben viseltre, csak egy új, friss csavarral: középen elválasztott long-bob, enyhén hullámosítva, ami remekül feldob bármilyen outfitet, ahogy ezt a képeken viselt fekete-fehér Dior szettnél is láthatjuk. A vörös árnyalat pedig valósággal életre kelti a színésznő arcát, a fotókat elnézve pedig nem lennénk meglepődve, ha hamarosan tömegével jelennének meg a vörös bobot viselő csajok az utcákon.
