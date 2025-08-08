Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Emily Blunt új hajszíne minden, amire egy nő vágyhat

Nagy Kata
2025.08.08.
Végre valahára visszatér az egyetlen Emily, akinek tényleg Párizsban lenne a helye: mindannyiunk legnagyobb örömére Emily Blunt újra visszatér Az ördög Pradát visel második részében.

Hamarosan fodrászok százezrei próbálják majd leutánozni Emily Blunt új, vagány hajszínét. 

Emily Blunt Az ördög Pradát visel második részének forgatásán
Emily Blunt új hajszíne felrobbantotta az internetet.
Forrás: GC Images

Emily Blunt új hajszíne az év legtrendibb átalakulása

Rezes álom

Minden egyes információmorzsára éhesek vagyunk, ami Az ördög Pradát visel új részével kapcsolatos, de a legnagyobb meglepetést mégis Emily Blunt új hajszíne okozta: ez az elképesztően vagány, tüzes árnyalat az év egyik legnagyobb trendje lehet. 

Egyszerűen mindent imádunk benne: a fazont, a textúrát, a színek játékát és azt, ahogy a csodás színésznő viseli. 

Minél több képet látunk, annál inkább érezzük az ingert, hogy kinyomtassunk egy képet és a fodrászunk orra alá nyomjuk, egy „Ezt akarom!” felkiáltással. 

Emily Blunt Az ördög Pradát visel második részének forgatásán
Emily Blunt új hajszíne a legegyszerűbb szetteket is feldobja. 
Forrás: GC Images

Blunt frizurája csodásan rímel a csaknem 20 évvel ezelőtti első filmben viseltre, csak egy új, friss csavarral: középen elválasztott long-bob, enyhén hullámosítva, ami remekül feldob bármilyen outfitet, ahogy ezt a képeken viselt fekete-fehér Dior szettnél is láthatjuk. A vörös árnyalat pedig valósággal életre kelti a színésznő arcát, a fotókat elnézve pedig nem lennénk meglepődve, ha hamarosan tömegével jelennének meg a vörös bobot viselő csajok az utcákon. 

