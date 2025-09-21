Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Arnold Schwarzenegger a fia esküvője után durván beszólt az exfeleségének

2025.09.21.
Néhány nappal ezelőtt összeházasodott Patrick Schwarzenegger és Abby Champion. A lagzi után azonban kisebb botrányt okozott, hogy Arnold Schwarzenegger az exfelesége pénzéhségével viccelődött.

Még 14 évvel a válásuk után sem békült ki egymással Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver. Bár a korábbi házaspár tagjai a négy közös gyerekük miatt a mai napig rendszeresen találkoznak, úgy tűnik, hogy nem léptek még túl a sérelmeiken. Legutóbb a nagyobbik fiuk Patrick Schwarzenegger esküvőjén sodorta össze őket az élet, és bár a ceremónia lezajlott botrányok és veszekedések nélkül, az esküvő utóéletéről ez már nem mondható el. Arnold Schwarzenegger ugyanis interjút adott a lagzi után, és nem bírta ki, hogy ne süssön el egy ízléstelen viccet az exfelesége kárára.

Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver 35 évig volt házas és négy közös gyermeken osztoznak
Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver 35 évig volt házas és négy közös gyermeken osztoznak
Forrás: WireImage/Getty Images

Arnold Schwarzenegger szerint a felesége megfelezte a vagyonát

A Terminátor néhány nappal az esküvő után a PageSixnek adott interjút a hollywood-i Hírességek Sétányán. Itt az esküvő, és a filmes témák után Arnold Schwarzenegger az újságírókról alkotott véleményére terelte a szót:

Rengeteget tudok az újságírókról. Gondoljanak csak bele, hogy ház ezer újságíróval beszéltem már életem során. De nem csak ezért vagyok szakértője a témának, hanem azért is, mert régen feleségül vettem egy újságírót.  Az egyetlen különbség az exnejem Maria és a többi újságíró között csak az, hogy más újságírók nem vették el a vagyonom felét

 - viccelődött a színész.

A lap felelevenítette, hogy Arnold és Maria Shriver - aki John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokahúga - 35 évig élt házasságban, azonban a kapcsolatuk a vége felé rendkívül viharossá vált, miután nyilvánosságra került a férj hűtlensége, és az, hogy törvénytelen gyereke született a takarítónőjüktől. Bár az így születő fiú később a család egyenrangú tagjává vált, Maria soha nem tudta megbocsájtani a férje hűtlenségét. A 2011-es szakításuk után ezért még egy évtizeden keresztül ment köztük a jogi huzavona, mire végül megegyeztek a vagyon elosztásáról.

