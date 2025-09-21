Arnold Schwarzenegger a fia esküvője után durván beszólt az exfeleségének

Még 14 évvel a válásuk után sem békült ki egymással Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver. Bár a korábbi házaspár tagjai a négy közös gyerekük miatt a mai napig rendszeresen találkoznak, úgy tűnik, hogy nem léptek még túl a sérelmeiken. Legutóbb a nagyobbik fiuk Patrick Schwarzenegger esküvőjén sodorta össze őket az élet, és bár a ceremónia lezajlott botrányok és veszekedések nélkül, az esküvő utóéletéről ez már nem mondható el. Arnold Schwarzenegger ugyanis interjút adott a lagzi után, és nem bírta ki, hogy ne süssön el egy ízléstelen viccet az exfelesége kárára.
A Terminátor néhány nappal az esküvő után a PageSixnek adott interjút a hollywood-i Hírességek Sétányán. Itt az esküvő, és a filmes témák után Arnold Schwarzenegger az újságírókról alkotott véleményére terelte a szót:
Rengeteget tudok az újságírókról. Gondoljanak csak bele, hogy ház ezer újságíróval beszéltem már életem során. De nem csak ezért vagyok szakértője a témának, hanem azért is, mert régen feleségül vettem egy újságírót. Az egyetlen különbség az exnejem Maria és a többi újságíró között csak az, hogy más újságírók nem vették el a vagyonom felét
- viccelődött a színész.
A lap felelevenítette, hogy Arnold és Maria Shriver - aki John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokahúga - 35 évig élt házasságban, azonban a kapcsolatuk a vége felé rendkívül viharossá vált, miután nyilvánosságra került a férj hűtlensége, és az, hogy törvénytelen gyereke született a takarítónőjüktől. Bár az így születő fiú később a család egyenrangú tagjává vált, Maria soha nem tudta megbocsájtani a férje hűtlenségét. A 2011-es szakításuk után ezért még egy évtizeden keresztül ment köztük a jogi huzavona, mire végül megegyeztek a vagyon elosztásáról.
