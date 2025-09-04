Less be Audrey Hepburn otthonába: rekordösszegért árulják a káprázatos villát

Audrey Hepburn egykori otthona a La Paisible, azaz a Béke szigete nevet kapta, a képeket elnézve pedig pontosan értjük, miért.

Audrey Hepburn egy páratlan ikon volt.

Forrás: Archive Photos

Eladóvá vált Audrey Hepburn háza

32 éve már, hogy elhunyt a legendás színésznő, Audrey Hepburn, aki egy korszak dívája, stílusikonja és példaképe volt.

Elképesztő tehetségével, bájával, a gyermekek megsegítése iránti elhivatottságával több millió ember szívébe lopta be magát, de a legtöbbekben mégis csodálatos stílusérzéke és kifinomult ízlése maradt meg.

Hiszen bármit is vett fel, azt olyan méltósággal és kecsességgel tudta viselni, amire csak kevesen képesek, így nem csoda, hogy a mai napig próbálunk ellesni minden apró részletet, amivel egy kicsit magunkévá tehetjük a Hepburn-életérzést.

Audrey Hepburn stílusa a mai napig legendás.

Forrás: Bettmann

Bár az mindig egyértelmű volt, hogy az öltözködéshez párját ritkító érzéke volt az Oscar-díjas színésznőnek, azt idáig csak sejteni véltük, hogy a lakberendezéshez is hasonlóan biztos kézzel nyúlt. Most azonban nyilvánosságra került pár kép az egykori otthonáról, amit rekord összegért, 23,5 millió dollárért árulnak a svájci Tolochenaz-ban.

Audrey Hepburn svájci otthona

Forrás: mediadrumimages/Knight Frank

A 18. századi luxusházban 12 helység található, amiből 12 hálószoba, 8 pedig fürdő. A belső tereket otthonos, vidékies hangulat jellemzi, hatalmas ablakokkal és tölgyparkettával, az igazi különlegesség pedig a tágas padlástér, ami több mint 100 négyzetméter területű.

Audrey Hepburn svájci otthonának padlástere

Forrás: Northfoto/mediadrumimages/Knight Frank

Audrey Hepburn konyhája is azt az időtlen stílust képvislei, ami a színésznőre egész élete során jellemző volt.

Audrey Hepburn svájci otthonának konyhája

Forrás: mediadrumimages/Knight Frank

A színésznő nappaliját üde színek és a rengeteg könyv teszik otthonossá.

Forrás: Northfoto/mediadrumimages/Knight Frank

A hollywoodi sztárok villája pedig eltörpül a 16000 négyzetméteres telek mellett, ahol elterül egy fűtött úszómedence is, amit az Alpokra nyíló pazar panoráma tesz tökéletessé.

Azoknak, akik szeretnének Audrey Hepburn egykori otthonába költözni, amellett, hogy mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, még svájci tartózkodási engedéllyel is kell rendelkezniük, ugyanis az ingatlan kizárólag azzal vásárolható meg.