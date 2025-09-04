Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ingatlan

Less be Audrey Hepburn otthonába: rekordösszegért árulják a káprázatos villát

Getty Images - Herbert Dorfman
ingatlan luxus otthon Audrey Hepburn
Nagy Kata
2025.09.04.
Harminc éven át szolgált a színésznő otthonaként ez a meseszerű luxusház egy svájci faluban. Most 23,5 millió dollárért árulják Audrey Hepburn egykori villáját, amibe most te is bekukkanthatsz pár kép erejéig.

Audrey Hepburn egykori otthona a La Paisible, azaz a Béke szigete nevet kapta, a képeket elnézve pedig pontosan értjük, miért. 

Audrey Hepburn feketében
Audrey Hepburn egy páratlan ikon volt. 
Forrás: Archive Photos

Eladóvá vált Audrey Hepburn háza

32 éve már, hogy elhunyt a legendás színésznő, Audrey Hepburn, aki egy korszak dívája, stílusikonja és példaképe volt. 

Elképesztő tehetségével, bájával, a gyermekek megsegítése iránti elhivatottságával több millió ember szívébe lopta be magát, de a legtöbbekben mégis csodálatos stílusérzéke és kifinomult ízlése maradt meg.

Hiszen bármit is vett fel, azt olyan méltósággal és kecsességgel tudta viselni, amire csak kevesen képesek, így nem csoda, hogy a mai napig próbálunk ellesni minden apró részletet, amivel egy kicsit magunkévá tehetjük a Hepburn-életérzést. 

Audrey Hepburn egy fekete fehér képen
Audrey Hepburn stílusa a mai napig legendás. 
Forrás: Bettmann

Bár az mindig egyértelmű volt, hogy az öltözködéshez párját ritkító érzéke volt az Oscar-díjas színésznőnek, azt idáig csak sejteni véltük, hogy a lakberendezéshez is hasonlóan biztos kézzel nyúlt. Most azonban nyilvánosságra került pár kép az egykori otthonáról, amit rekord összegért, 23,5 millió dollárért árulnak a svájci Tolochenaz-ban.

The exterior of what was once home to Audrey Hepburn, VAUD, SWITZERLAND, A STUNNING 18th CENTURY VILLA owned by Audrey Hepburn could be yours as it hits the market. The 12-bedroom home with a Grade 2 architectural classification, owned by the Hollywood icon for three-decades is located in the picturesque village of Tolochenaz, Lausanne, Vaud Switzerland and has been put up for sale for an undisclosed price. Images show the exquisite Swiss villa on this ultra-rare estate known as La Paisible meaning, the peaceful place. The main residence spans approximately 1,000 sq m across three levels and is served by two staircases and a lift. It was fully renovated in 2001. There are terracotta floors, oak parquet, and five exquisite fireplaces. The expansive home boasts 21 rooms, including 12 generously proportioned bedrooms, a sumptuous principal suite, and eight bathrooms. The property has five entrances, including one leading to a self-contained service apartment featuring two bedrooms and a fully equipped kitchen, seamlessly integrated into the main house. The estate’s outdoor space includes the vast parkland, spanning over 16,000 sq m which is dotted with century-old trees, creating a tranquil retreat. There is also a heated swimming pool (15x5m) discreetly positioned away from the main house, offering ultimate privacy. Two indoor garages and ample outdoor parking accommodate up to 15 vehicles. The listing is held by Alex Koch de Gooreynd, Partner at Knight Frank. "This outstanding residence is a rarity among exceptional properties," states the listing. "This exceptional residence exudes a unique charm and is steeped in history. “Switzerland remains a top choice for families mindful of taxation, with a steady flow of new enquiries exploring its diverse lifestyle offerings across the cantons. “While not the most affordable tax jurisdiction, Switzerland stands out for its exceptional stability, personal safety, and world-class education. Cantons that best align with families’ previous lifestyles are benefiting the most—particularly the Lake Geneva region and year-round resort destinations like Verbier, Gstaad, and Crans Montana, where access to private schools and vibrant communities is a key draw. “Le Paisible, nestled in the tranquil village of Tolochenaz, offers an ideal balance of privacy and accessibility. Just a short drive from Lausanne—a dynamic alternative to Geneva with excellent schools—this charming country home provides a vast flat plot, exceptional seclusion, and ample space for a large family. “With property prices nearly 40% lower than Geneva and the airport just 35 minutes away, Lausanne is an increasingly attractive option for international buyers. “The home’s timeless architecture, a sought-after feature among Ultra-High-Net-Worth families, only adds to its appeal. It’s easy to see why Audrey Hepburn adored the environment, where she enjoyed both complete privacy and breathtaking surroundings.” ENDS
Audrey Hepburn svájci otthona
Forrás: mediadrumimages/Knight Frank

A 18. századi luxusházban 12 helység található, amiből 12 hálószoba, 8 pedig fürdő. A belső tereket otthonos, vidékies hangulat jellemzi, hatalmas ablakokkal és tölgyparkettával, az igazi különlegesség pedig a tágas padlástér, ami több mint 100 négyzetméter területű.

Beautiful exposed beams inside, VAUD, SWITZERLAND, A STUNNING 18th CENTURY VILLA owned by Audrey Hepburn could be yours as it hits the market. The 12-bedroom home with a Grade 2 architectural classification, owned by the Hollywood icon for three-decades is located in the picturesque village of Tolochenaz, Lausanne, Vaud Switzerland and has been put up for sale for an undisclosed price. Images show the exquisite Swiss villa on this ultra-rare estate known as La Paisible meaning, the peaceful place. The main residence spans approximately 1,000 sq m across three levels and is served by two staircases and a lift. It was fully renovated in 2001. There are terracotta floors, oak parquet, and five exquisite fireplaces. The expansive home boasts 21 rooms, including 12 generously proportioned bedrooms, a sumptuous principal suite, and eight bathrooms. The property has five entrances, including one leading to a self-contained service apartment featuring two bedrooms and a fully equipped kitchen, seamlessly integrated into the main house. The estate’s outdoor space includes the vast parkland, spanning over 16,000 sq m which is dotted with century-old trees, creating a tranquil retreat. There is also a heated swimming pool (15x5m) discreetly positioned away from the main house, offering ultimate privacy. Two indoor garages and ample outdoor parking accommodate up to 15 vehicles. The listing is held by Alex Koch de Gooreynd, Partner at Knight Frank. "This outstanding residence is a rarity among exceptional properties," states the listing. "This exceptional residence exudes a unique charm and is steeped in history. “Switzerland remains a top choice for families mindful of taxation, with a steady flow of new enquiries exploring its diverse lifestyle offerings across the cantons. “While not the most affordable tax jurisdiction, Switzerland stands out for its exceptional stability, personal safety, and world-class education. Cantons that best align with families’ previous lifestyles are benefiting the most—particularly the Lake Geneva region and year-round resort destinations like Verbier, Gstaad, and Crans Montana, where access to private schools and vibrant communities is a key draw. “Le Paisible, nestled in the tranquil village of Tolochenaz, offers an ideal balance of privacy and accessibility. Just a short drive from Lausanne—a dynamic alternative to Geneva with excellent schools—this charming country home provides a vast flat plot, exceptional seclusion, and ample space for a large family. “With property prices nearly 40% lower than Geneva and the airport just 35 minutes away, Lausanne is an increasingly attractive option for international buyers. “The home’s timeless architecture, a sought-after feature among Ultra-High-Net-Worth families, only adds to its appeal. It’s easy to see why Audrey Hepburn adored the environment, where she enjoyed both complete privacy and breathtaking surroundings.” ENDS
Audrey Hepburn svájci otthonának padlástere
Forrás: Northfoto/mediadrumimages/Knight Frank

Audrey Hepburn konyhája is azt az időtlen stílust képvislei, ami a színésznőre egész élete során jellemző volt.

Audrey Hepburn svájci otthonának konyhája
Audrey Hepburn svájci otthonának konyhája
Forrás: mediadrumimages/Knight Frank

A színésznő nappaliját üde színek és a rengeteg könyv teszik otthonossá.

Audrey Hepburn svájci otthona
Forrás: Northfoto/mediadrumimages/Knight Frank

 A hollywoodi sztárok villája pedig eltörpül a 16000 négyzetméteres telek mellett, ahol elterül egy fűtött úszómedence is, amit az Alpokra nyíló pazar panoráma tesz tökéletessé.

Azoknak, akik szeretnének Audrey Hepburn egykori otthonába költözni, amellett, hogy mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, még svájci tartózkodási engedéllyel is kell rendelkezniük, ugyanis az ingatlan kizárólag azzal vásárolható meg.  

Audrey Hepburn is imádná – A pöttyös ruha menőbb, mint valaha

Elegáns, kifinomult, játékos és nőies: újra hódít a pöttyös ruha!

Mesés színésznők, akikkel a filmesek elhitették, hogy sosem lesz belőlük filmcsillag

A hírnévhez vezető út nem mindig egyenes. Ezek a hollywoodi színésznők először nem ragadták meg a filmesek fantáziáját és kegyetlenül bántak velük.

Így reagált Audrey Hepburn fia arra, hogy Ivanka Trump az anyjának tervezett ruhát viselte a beiktatáson

Audrey Hepburn fia elmondta a véleményét arról, hogy Ivanka Trump a beiktatáson édesanyja egyik filmszerepéhez tervezett ruháját viselte. Sean Hepburn Ferrer nem lepődött meg azon, hogy Donald Trump lánya az anyjától merített ihletet.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu