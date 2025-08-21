Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Audrey Hepburn is imádná – A pöttyös ruha menőbb, mint valaha

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divat pöttyös Audrey Hepburn
Gyüre Bernadett
2025.08.21.
Van valami időtállóan bájos a pöttyökben: elegáns, kifinomult, játékos és nőies. Nem csodálkozunk, hogy a nagy hollywoodi sztárok már időtlen idők óta odavannak érte, és most újra hódít a pöttyös ruha.

A pöttyös ruha igazi kaméleonként van számon tartva a divatvilágban, mivel képes igazodni a trendekhez, bármilyen alkalomból lehet őket viselni és sosem veszít a nőies bájából. Egészen az 50-es évek pin-up stílusától kezdve, Audrey Hepburn kifinomult eleganciáján át, a mai influencerek trendi gardróbjába is eljutott. A divattervezők 2025 nyarán és őszén egyre bátrabban és gyakrabban állnak elő olyan ruhadarabokkal, amik pöttyökkel borítottak – nagyban, kicsiben, fekete-fehérben, színesben, minden verziójával találkozhatunk.

A pöttyös ruha újra divatban van és Bella Hadid is imádja!
A pöttyös ruha újra divatban van és Bella Hadid is imádja!
Forrás: Gamma-Rapho

A pöttyös ruha igazi időtlen klasszikus

Az 1960-as években Audrey Hepburn egy fekete alapon fehér pöttyös, derékban karcsúsított ruhában jelent meg, amit azóta is jegyez a divattörténelem. Sosem avult el igazán, mert minden testalkathoz és korosztályhoz illik, illetve a klasszikus fekete-fehér kombináció még slankít is. A színek függvényében alakíthatunk a megjelenésünkön: a visszafogott színek elegánsak, míg a vibráló pöttyök vidám, nyári hangulatot árasztanak. Hepburn stílusa a kifinomult és elegáns vonalon mozgott, és többször is visszaköszöntött a stílusában a pöttyök használata, egészen idős koráig. Több ikonikus szettje is volt, ami ezt idézte.

British actress Audrey Hepburn on the set of Sabrina, directed by Billy Wilder. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images) Audrey Hepburn,
Az első híres pöttyös ruha, amit Audrey Hepburn viselt.
Forrás:  Getty Images

Sokoldalú viselet

Szinte bárhol megállja a helyét a pöttyös minta, akár irodában is viselhető, ha egy midi hosszúságú darabot választunk és elegánsan kombináljuk egy blézerrel és egy ízléses zárt cipővel. Míg a vállpántos verzió ideális lehet nyaralásokra, tengerparti sétákra, fesztiválokra vagy egy laza vacsorára a barátokkal.

Katalin hercegné gyakran választ pöttyös ruhákat, amelyek egyszerre elegánsak és visszafogottak, így tökéletesen illeszkednek a királyi etikettbe. Az általa viselt derékban karcsúsított, fekete-fehér vagy pasztellszínű pöttyös darabok egyszerre klasszikusak és modern hatásúak, hangsúlyozva kifinomult stílusát. Hepburnhöz hasonlóan Katalin is bizonyítja, hogy a pöttyös minták örök divatot képviselnek.

LONDON, ENGLAND - MARCH 29: Catherine, Duchess of Cambridge attends the Memorial Service For The Duke Of Edinburgh at Westminster Abbey on March 29, 2022 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
Katalin hercegné is előszeretettel viseli, ezzel bizonyítva, hogy beilleszthető a királyi etikettbe is.
Forrás:  Getty Images

Játékos és nőies egyszerre

Ugyan maga a pöttyös minta a retró stílust idézi, ugyanolyan divatos lehet ma is modern szabásvonalakkal és trendi, stílusos kiegészítőkkel összekombinálva. Több hollywoodi híresség is viselte már a vörös szőnyegen, ezzel is sugározva a kifinomult nőies eleganciát.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: Lancôme Ambassador Zendaya celebrates Idôle Fragrance launch at Macy's Herald Square on September 04, 2019 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Lancôme)
Zendaya többször megjelent már pöttyökben.
Forrás: Getty Images North America

Könnyen variálható kiegészítőkkel

A legegyszerűbb fekete-fehér pöttyös ruhát is könnyedén lehet variálni különböző kiegészítőkkel, mint egy merészebb öv, színes táska vagy fülbevalók, nyakláncok. A nyári hónapokban egy egyszerű szalmakalappal és espadrilles cipővel olyan hatást kelt, mintha éppen most sétáltált volna ki egy romantikus vígjátékból, míg ősszel egy elegáns bokacsizmával és bőrdzsekivel igazán vagány hatást tud nyújtani.

Hailey Bieber
Hailey Bieber pöttyös ruhás fotói felrobbantották az internetet.
Forrás:  Instagram

Tippek pöttyös ruha viseléséhez: minden alkalomra kiváló

  • Esküvőre hosszú, lengeesésű pöttyös maxi ruha pasztell színekben lehet egy igazán jó választás.
  • Ha étterembe szeretnél menni a barátaiddal, akkor egy fodros ujjú, színes pöttyös miniruha jól mutathat.
  • Randira már egy fokkal merészebb verzióját válaszd, ami kicsit testhezállóbb, akár piros-fekete, ami könnyen odavonzza a tekinteteket.
  • A tervezők folyamatosan játszanak a pöttyök méreteivel, elhelyezésével, s míg a nagyobb pöttyök drámaibb hatást keltenek, addig a kisebbek finomak és elegánsak. 
  • Már nemcsak a ruhákon, de a körmökön és a különböző kiegészítőkön is trendinek számít.

