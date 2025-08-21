Audrey Hepburn is imádná – A pöttyös ruha menőbb, mint valaha

A pöttyös ruha igazi kaméleonként van számon tartva a divatvilágban, mivel képes igazodni a trendekhez, bármilyen alkalomból lehet őket viselni és sosem veszít a nőies bájából. Egészen az 50-es évek pin-up stílusától kezdve, Audrey Hepburn kifinomult eleganciáján át, a mai influencerek trendi gardróbjába is eljutott. A divattervezők 2025 nyarán és őszén egyre bátrabban és gyakrabban állnak elő olyan ruhadarabokkal, amik pöttyökkel borítottak – nagyban, kicsiben, fekete-fehérben, színesben, minden verziójával találkozhatunk.

A pöttyös ruha újra divatban van és Bella Hadid is imádja!

Forrás: Gamma-Rapho

A pöttyös ruha igazi időtlen klasszikus

Az 1960-as években Audrey Hepburn egy fekete alapon fehér pöttyös, derékban karcsúsított ruhában jelent meg, amit azóta is jegyez a divattörténelem. Sosem avult el igazán, mert minden testalkathoz és korosztályhoz illik, illetve a klasszikus fekete-fehér kombináció még slankít is. A színek függvényében alakíthatunk a megjelenésünkön: a visszafogott színek elegánsak, míg a vibráló pöttyök vidám, nyári hangulatot árasztanak. Hepburn stílusa a kifinomult és elegáns vonalon mozgott, és többször is visszaköszöntött a stílusában a pöttyök használata, egészen idős koráig. Több ikonikus szettje is volt, ami ezt idézte.

Az első híres pöttyös ruha, amit Audrey Hepburn viselt.

Forrás: Getty Images

Sokoldalú viselet

Szinte bárhol megállja a helyét a pöttyös minta, akár irodában is viselhető, ha egy midi hosszúságú darabot választunk és elegánsan kombináljuk egy blézerrel és egy ízléses zárt cipővel. Míg a vállpántos verzió ideális lehet nyaralásokra, tengerparti sétákra, fesztiválokra vagy egy laza vacsorára a barátokkal.

Katalin hercegné gyakran választ pöttyös ruhákat, amelyek egyszerre elegánsak és visszafogottak, így tökéletesen illeszkednek a királyi etikettbe. Az általa viselt derékban karcsúsított, fekete-fehér vagy pasztellszínű pöttyös darabok egyszerre klasszikusak és modern hatásúak, hangsúlyozva kifinomult stílusát. Hepburnhöz hasonlóan Katalin is bizonyítja, hogy a pöttyös minták örök divatot képviselnek.

Katalin hercegné is előszeretettel viseli, ezzel bizonyítva, hogy beilleszthető a királyi etikettbe is.

Forrás: Getty Images

Játékos és nőies egyszerre

Ugyan maga a pöttyös minta a retró stílust idézi, ugyanolyan divatos lehet ma is modern szabásvonalakkal és trendi, stílusos kiegészítőkkel összekombinálva. Több hollywoodi híresség is viselte már a vörös szőnyegen, ezzel is sugározva a kifinomult nőies eleganciát.