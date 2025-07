Kiderült az igazság az Oscar-díjas színésznő és 13 éves mostohafia viszonyáról — Hollywood tudta, de elfordította a fejét

Nick 1979-ben, Gloria 1981-ben, Tony pedig 2018-ban halt meg, 80 éves korában. A család még élő tagjai most jóváhagyták a Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me című könyvének kiadását, amely Tony lányának, Kelsey-nek az előszavával kezdődik, aki feltárta a rég elfeledett kéziratot. Ebben elismeri a „mélyen gyökerező traumát”, amely apja „későbbi életének minden aspektusába beleivódott”, és akinek az életében meghatáozó szerepet játszott Grahame, aki sok tekintetben felelős volt a többszörös drog-, alkohol- és szerencsejáték-függőségéért, valamint — ahogy Kelsey visszaemlékszik — „eufórikus és grandiózus mániákus” és „mélyen romboló katatónikus, depressziós epizódok” közötti hangulatingadozásaiért. Ugyanakkor azt is elismeri, hogy apja, aki Alzheimer-kórban szenvedett, egészen a halála napjáig szerette Gloriát.

„Anyám (Tony második felesége, Eve) úgy döntött, lejátssza neki az Oklahoma! című film DVD-jét — amelyben Grahame felejthetetlenül énekelte az I'm Just a Girl Who Can't Say No-t, hogy ezzel vigasztalja őt. Biztos akart lenni benne, hogy nem fél, és hogy tudja, hogy hamarosan újra együtt lesz a szeretteivel. Abban a pillanatban, amikor apám meghallotta Gloria hangját, rövid időre, de hirtelen felemelte a fejét, és egy lágy mosollyal gyengéden visszafeküdt".

Pedofil kapcsolatból házasság

Gloria és Tony először 1950 júniusába, közel fél évvel Tony 13. születésnapja előtt találkoztak, a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. A fiú addig az anyjával élt, de a sok iskolai balhé miatt az anya úgy látta jónak, ha fia egy időre az apjához költözik. Nick ekkor már három éve volt Gloria férje, és utólag nem sokan lepődtek meg azon, hogy a fia, akit alig ismert, vele éljen. A gyerek elé nem ment ki, mondván, elfoglalt, inkább Gloriát küldte, aki egy fekete kabrióval ment a fiúért, ás már a hazafelé úton igyekezett rossz útra téríteni a gyereket, amikor megkérte, hogy gyújtson meg neki egy cigarettát. Nick Ray a továbbiakban sem sokat törődött Tonyval, folyamatosan elutasította őt. Nem úgy Gloria Graham, aki szó szerint mindenben a partnere volt. Együtt piáltak és cigiztek, és mint kiderült, a szex is a repertoárjuk része volt.