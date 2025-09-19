Jön a Barbie 2.? Mi igaz a folytatásról, és mi az, ami csak pletyka?

Amikor először megláttuk Margot Robbie-t és Ryan Goslingot együtt Barbielandben - rózsaszín autók, napfényes tengerpart és vakító mosolyok között -, mindenki biztos volt benne: ez a siker nem egy részes lesz. És most, 2025 őszén, ismét felröppent a kérdés: vajon készül-e Barbie 2.?
A legfrissebb hírek szerint Matthew McConaughey felvetette, hogy nagyon szívesen vállalná Ken szerepét, ha Barbie visszatérne. Sőt, valójában úgy fogalmazott, mintha már a kezében is lenne a Ken-forgatókönyv.
America Ferrera azt mondta, hogy McConaughey lehetne a „King of the Kens” - egyfajta királyi változat a sok-sok Ken mellett.
Margot Robbie erre egy szarkasztikus „ez nagyszerű” mondattal reagált, ami sokakat elgondolkodtatott. Várjunk, talán többről van szó, mint csak vicces photoshop-poszterekről.
Ugyanakkor, minden rózsaszín felhő mögött ott van a valóság. Legnagyobb bánatunkra hivatalosan nem jelentették be Barbie 2. filmet. Robbie határozottan elmondta, hogy „nincs most semmi”, ami konkrét, előkészített folytatást jelezne.
Greta Gerwig is hasonlóan nyilatkozott: van érdeklődés, beszélgetések zajlanak a Warner Bros.-szal, de hogy valóban elindul-e a projekt, az attól függ, hogy találnak-e elég erős témát, vagy ahogy ő fogalmazott, „undertow”-t, ami megindítja a történetet.
Margot Robbie a Barbie óta anya lett (első gyereke 2024 októberében született), és ő maga is beszélt arról, hogy ez az élmény teljesen átformálta az életét. Ez persze nem jelenti azt, hogy Barbie is kötelezően gyereket nevelne, - Dreamlandben nem biztos, hogy bármelyik babának lenne pelenkája - de az alkotókat inspirálhatja az anyaság tapasztalata, a testi változások, az új felelősségek.
Az is érdekes, hogy Margot Robbie már a film sikere után arról beszélt, mennyire elégedett azzal, amit az első Barbie elért. A társadalmi kérdések, a karakterek sokszínűsége, a feminista reflexiók mind benne voltak, és ha lesz is második rész, ezekben az aspektusokban is várhatók új kihívások.
A Barbie nem csak film − márka, trend, életérzés. A Barbie babák piaca mindig is szárnyalt, de a film után még nagyobb lendületett kapott, és folyamatosan érkeznek az újítások. A klasszikus 1959-es fürdőruhás Barbie mindig hozza az alap nosztalgiát, viszont a diverzitás felé mozdító újabb modellek – különböző bőrszínnel, testalkattal, képességekkel - megmutatták, hogy a Barbie mindenkinek nyújtanak valamit.
Több mint valószínű. Az első film sikere, a rajongói vágy, az alkotók nyitottsága mind arra utal. De hogy mikor, hogyan, kivel - az még nagy kérdés. Addig is Barbie egyelőre nincs hivatalosan új kalandra küldve - tehát Ken ne sírjon még túl hangosan.
