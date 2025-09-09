Nyilvános mosdóban mutogatta pucér fenekét Britney Spears: videót is készített róla

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Bár a popdíva sok újat már nem tud mutatni, követői sokkolásában verhetetlen. A rajongói egy része szerint Britney Spears megőrült és segítségre szorul, mások szerint joga van úgy kifejezni magát, ahogy akarja.

Ahogy megírtuk, aggódnak a rajongók Britney Spears mentális egészségéért. Az énekesnő a közelmúltban szétdobált holmik, kutyaürülék és kosz kellős közepén videózott, most azonban talán még tovább ment...

Britney Spears randiról menekült a mosdóba 

A 43 éves popsztár az Instagramon osztott meg egy videót, amelyen egy aprócska ruhában nyilvános mosdóban táncol, és a fenekét is megmutatta a követőinek. Britney Spears meg is magyarázta, mi történik a felvételen: „Vacsorarandi szusival, de nekem privát csajos bulim van a mosdóban!!!” – írta a posztban és hozzátette, a randevú nem volt kedvére való.  „A srác teljesen szörnyű volt” - olvasható a bejegyzésben. 

Britney Spears megosztja a követőit

Egy világ ünnepelt, amikor Britney Spears 2021-ben felszabadult apja gyámsága alól, ám azóta a rajongók egy része aggodalmát fejezte ki az énekesnő miatt. A követők egy része azt állítja, Britney videói segélykiáltások, mások szerint semmi baj nincs a tartalmaival, azok csak a szabad önkifejezése részei. 

