Britney Spears ismerősei aggódnak: koszban és állati ürülékben él az énekesnő - Fotó!

Egyre több megmagyarázhatatlan videót posztol az Instagram-oldalára Britney Spears. Az énekesnő alulöltözötten, néha konkrétan meztelenül készít felvételeket magáról, miközben énekel, vagy táncol a nappalija közepén. Ilyen jellegű videókat rendszeresen posztolt korábban is a mentális gondokkal küzdő sztár, de most túlment minden határon: a legújabb felvételén ugyanis látszódik, hogy egyáltalán nem takarít otthon, és minden csupa kosz a lakásában. Britney még a kiskutyája ürülékét sem szedi össze, így az háborítatlanul pihen a szoba közepén.

Forrás: WireImage

Britney Spears ismerősei megkongatták a vészharangot

A PageSix számolt be róla, hogy az énekesnő egyik ismerőse arról beszélt a lapnak, hogy egyre többen aggódnak Britney mentális egészséégért.

Bár korábban járt pszichiátrián, és rendszeresen résztvett terápiákon is, most úgy tűnik, hogy megint rohamai voltak. A házában hatalmas a káosz, nem takarít a kutyák után, és nem fizet egy takarítónőnek sem, ráadásul úgy viselkedik, mint egy nagyra nőtt gyerek. Több családtagja is közbe akart lépni, de nem mernek, mert nem akarnak utána évekig küzdeni vele, ahogy korábban Britney Spears apja tette. A hozzá legközelebb állók most figyelik Britney minden lépését, de nem avatkoznak közbe.

- árulta el a lap forrása.

