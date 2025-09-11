Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mentális problémák

Britney Spears ismerősei aggódnak: koszban és állati ürülékben él az énekesnő - Fotó!

mentális problémák mocsok britney spears
Life.hu
2025.09.11.
Egyre több ismerőse és rajongója aggódik az énekesnőért. Britney Spears legújabb videójában ugyanis látható, hogy csupa mocsok és fekália az otthona.

Egyre több megmagyarázhatatlan videót posztol az Instagram-oldalára Britney Spears. Az énekesnő alulöltözötten, néha konkrétan meztelenül készít felvételeket magáról, miközben énekel, vagy táncol a nappalija közepén. Ilyen jellegű videókat rendszeresen posztolt korábban is a mentális gondokkal küzdő sztár, de most túlment minden határon: a legújabb felvételén ugyanis látszódik, hogy egyáltalán nem takarít otthon, és minden csupa kosz a lakásában. Britney még a kiskutyája ürülékét sem szedi össze, így az háborítatlanul pihen a szoba közepén.

Britney Spears nem takarít az otthonában, csupa mocsok a lakása
Britney Spears nem takarít az otthonában, csupa mocsok a lakása
Forrás: WireImage

Britney Spears ismerősei megkongatták a vészharangot

A PageSix számolt be róla, hogy az énekesnő egyik ismerőse arról beszélt a lapnak, hogy egyre többen aggódnak Britney mentális egészséégért.

Bár korábban járt pszichiátrián, és rendszeresen résztvett terápiákon is, most úgy tűnik, hogy megint rohamai voltak. A házában hatalmas a káosz, nem takarít a kutyák után, és nem fizet egy takarítónőnek sem, ráadásul úgy viselkedik, mint egy nagyra nőtt gyerek. Több családtagja is közbe akart lépni, de nem mernek, mert nem akarnak utána évekig küzdeni vele, ahogy korábban Britney Spears apja tette. A hozzá legközelebb állók most figyelik Britney minden lépését, de nem avatkoznak közbe.

 - árulta el a lap forrása.

A következő fotót csak erős idegzetűeknek ajánljuk. Ilyen körülmények között él jelenleg Britney Spears:

Britney Spears háza tiszta mocsok és fekália
Forrás: Forrás: Instagram/Britney Spears

Britney Spears vallomása: „A házasságom Sam Asgharival csak figyelemelterelés volt"

A mostanában furcsán viselkedő világsztár újabb megrázó poszttal jelentkezett. Britney Spears a legújabb bejegyzésében azt állítja, hogy csak kényszerből házasodott össze az exférjével Sam Asgharival.

Nyilvános mosdóban mutogatta pucér fenekét Britney Spears: videót is készített róla

Bár a popdíva sok újat már nem tud mutatni, követői sokkolásában verhetetlen. A rajongói egy része szerint Britney Spears megőrült és segítségre szorul, mások szerint joga van úgy kifejezni magát, ahogy akarja.

Britney Spears elméje megbomlott: ismét meztelenül mutogatja magát az énekesnő - FOTÓ

A 43 éves popsztár ismét meztelen képpel sokkolta követőit az Instagramon. Britney Spears megint nincs jól, sokak szerint valakinek fel kellene karolnia az énekesnőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu