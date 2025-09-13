Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat

Lesifotók készültek Bruce Willisről - Így fest most a 24 órás felügyeletet igénylő világsztár

paparazzo Bruce Willis fotó
Két nappal ezelőtt fotózták le a színészt. Bruce Willis elkísérte kocsit mosatni a sofőrjét.

A frontotemporális demenciában szenvedő színészt Los Angelesben fotózták le, amint sofőrjével autózott és szemmel láthatóan élvezte a napsütést. A felvételek nem sokkal azután készültek, hogy Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis nyilvánosságra hozta: férjét külön lakásba költöztették, ahol éjjel-nappal gondoskodnak róla.

Bruce Willis autókázás közben élvezte a napsütést
Forrás: Northfoto

Bruce Willist Los Angelesben fotózták le

Bruce Willist csütörtökön kapták lencsevégre egy autóban Los Angelesben. A sofőrje kávézott, a színész az anyósülésen ült, fekete napszemüveget viselt. A képek tanúsága kocsit mosatni is megálltak

09/11/2025 EXCLUSIVE: Bruce Willis is spotted for the first time since news that he is living apart from his family. Bruce was seen heading to a car wash in Los Angeles after wife, Emma Heming Willis revealed that Bruce has been moved out of the family home amid his health battle. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Bruce Willis és sofőrje egy autómosóhoz hajtottak 
Forrás:  Northfoto

Emma nem rég árulta el, Bruce már nem velük él

Hatalmas port kavart a minap Emma Heming nyilatkozata, miszerint Bruce Willis már nem a családjával él, külön otthont alakítottak ki neki, amely minden igényét kielégíti, és ahol a 24 órás gondozócsapata is vele lakik.  „Tudtam, hogy Bruce is ezt kívánná lányainknak” – mondta. „Azt akarta, hogy egy olyan otthonban éljenek, amely inkább a gyerekek igényeikre van szabva, mint az ő szükségleteire” – nyilatkozta, amikor döntése miatt támadták. A változtatásra több okból is szükség volt rá. Az egyik, hogy miután Emma megtudta, hogy a zaj ronthat Willis állapotán, elkezdte fokozatosan elszigetelni a családját, ami a lányokra nem volt jó hatással. 

Így mondta el Emma a gyerekeinek a döntését

Emma Heming Willis könyvében őszintén ír arról a nehéz pillanatról, amikor el kellett mondania lányainak, Mabelnek és Evelynnek, hogy apjuk külön házba fog költözni. Fontos volt számára, hogy a gyerekek ne érezzék azt, hogy apjuk elhagyja őket. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a második ház egy olyan hely, ahol Bruce Willis biztonságban van, de továbbra is az életük része marad és sok időt töltenek vele − idézi a Bors

Világhírű színésznő segíti Bruce Willis családját a színész ápolásában: a kezdetektől mellettük áll

Julia Roberts nem hagyja magára régi barátját és annak családját. A háttérből segíti Emma Heminget, Bruce Willis feleségét. A színész frontotemporális demenciával küzd, amely egyre nehezebbé teszi mindennapjait.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

Bruce Willis állapota súlyos, lassan teljesen elveszíti őt a családja

A frontotemporális demencia lassan teljesen elragadja családjától a színészt. Bruce Willis állapota ismét súlyosbodott.

 

