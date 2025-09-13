Lesifotók készültek Bruce Willisről - Így fest most a 24 órás felügyeletet igénylő világsztár

A frontotemporális demenciában szenvedő színészt Los Angelesben fotózták le, amint sofőrjével autózott és szemmel láthatóan élvezte a napsütést. A felvételek nem sokkal azután készültek, hogy Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis nyilvánosságra hozta: férjét külön lakásba költöztették, ahol éjjel-nappal gondoskodnak róla.

Bruce Willis autókázás közben élvezte a napsütést

Forrás: Northfoto

Bruce Willist Los Angelesben fotózták le

Bruce Willist csütörtökön kapták lencsevégre egy autóban Los Angelesben. A sofőrje kávézott, a színész az anyósülésen ült, fekete napszemüveget viselt. A képek tanúsága kocsit mosatni is megálltak.

Bruce Willis és sofőrje egy autómosóhoz hajtottak

Forrás: Northfoto

Emma nem rég árulta el, Bruce már nem velük él

Hatalmas port kavart a minap Emma Heming nyilatkozata, miszerint Bruce Willis már nem a családjával él, külön otthont alakítottak ki neki, amely minden igényét kielégíti, és ahol a 24 órás gondozócsapata is vele lakik. „Tudtam, hogy Bruce is ezt kívánná lányainknak” – mondta. „Azt akarta, hogy egy olyan otthonban éljenek, amely inkább a gyerekek igényeikre van szabva, mint az ő szükségleteire” – nyilatkozta, amikor döntése miatt támadták. A változtatásra több okból is szükség volt rá. Az egyik, hogy miután Emma megtudta, hogy a zaj ronthat Willis állapotán, elkezdte fokozatosan elszigetelni a családját, ami a lányokra nem volt jó hatással.

Így mondta el Emma a gyerekeinek a döntését

Emma Heming Willis könyvében őszintén ír arról a nehéz pillanatról, amikor el kellett mondania lányainak, Mabelnek és Evelynnek, hogy apjuk külön házba fog költözni. Fontos volt számára, hogy a gyerekek ne érezzék azt, hogy apjuk elhagyja őket. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a második ház egy olyan hely, ahol Bruce Willis biztonságban van, de továbbra is az életük része marad és sok időt töltenek vele − idézi a Bors.