Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Az Emma és Bruce Willis: A váratlan utazás címmel megjelent interjú, amely augusztus 26-án jelent meg, a Die Hard filmek sztárjának betegségébe és abba nyújt betekintést, hogyan él most a színész és a családja. A beszélgetésben Emma Heming részletesen beszél férje állapotáról, és arról is, milyen nehéz döntéseket ellett meghoznia a család, elsősorban a gyerekek érdekében. A legnehezebb ezek közül az volt, hogy Bruce Willist kiköltöztette a közös otthonukból.

Nehéz döntést kellett meghoznia Bruce Willis feleségének

Forrás: Visual China Group

Bruce Willis már a családjától külön él

A frontotemporális demenciával küzdő színész a felesége, Emma Heming Willis szerint fizikailag jó egészségnek örvend, ám az agya már gyakran cserben hagyja.

A 70 éves Bruce Willis és 47 éves felesége, Emma 2009 márciusában házasodtak össze. Tizenhárom évvel a házasságkötés után, 2022-ben fedte fel Emma Hemming, hogy a sztár afáziával küzd . Kevesebb mint egy évvel később a színésznél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, amely az agyi rendellenességek egy csoportja, beszédzavarokhoz, a motoros készségek elvesztéséhez és személyiségváltozáshoz vezethet. Emma mindezek ellenére a férje mellett állt. Ám a szerdai interjúban a volt modell elárulta, hogy Bruce Willis már nem él a családjával, külön otthont alakítottak ki neki, amely minden igényét kielégíti, és ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapata is vele lakik.

„Tudtam, hogy Bruce ezt fogja kívánni a lányainknak” – mondja Emma a 13 éves Mabel Rayről és a 11 éves Evelyn Pennről. „Azt akarta, hogy egy olyan otthonban éljenek, amely inkább a gyerekek igényeikre van szabva, mint az ő szükségleteire”.

Ezért a család úgy döntött, hogy a sztárt egy az addigi otthonához közeli másik házba költözteti. Az egyszintes épület biztonságos mind Bruce Willis, mind a gondozói számára. A döntés nem volt könnyű, de több okból is szükség volt rá. Az egyik, hogy miután Emma Heming megtudta, hogy a zaj nyugtalanságot okozhat Bruce Willis állapotában, elkezdte fokozatosan elszigetelni a családját. A lányaikhoz nem mehettek át a barátaik, hogy ne zavarják a színészt, és mert Emma nem volt biztos benne, hogy a szülők nyugodt szívvel hagynák-e ott a gyerekeiket.