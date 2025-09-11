Channing Tatum 12 éves lánya az édesapja kiköpött mása: Everly már 12 éves - FOTÓ

A rendezvényen készült fotók megjelenése után a közösségi oldalakat elárasztották a rajongói hozzászólások: sokan megjegyezték, Everly szinte a kiköpött mása híres apjának, Channing Tatumnak. Többen azt írták, a mosolyuk és a tekintetük teljesen egyforma, le sem lehet tagadni a családi kapcsolatot.

Everly Tatum és Channing Tatum a filmbemutatón

Forrás: Getty Images

Channing Tatum lánya nem foglalkozik azzal, hogy apja híres

Channing Tatum korábban arról mesélt, hogy hiába hollywoodi sztár, lánya nem különösebben lelkesedik a filmjeiért. „Rengeteg munkámat látta, de legtöbbször csak annyit mond: nem érdekel. Úgy tesz, mintha hidegen hagyná az egész” – mondta egy interjúban. – „Néha úgy érzem, sosem lesz a rajongóm.”

Everly Tatum édesanyja Jenna Dewan, akivel a színész 2006-ban a Step Up forgatásán találkozott. 2009-ben házasodtak össze. 2018-ban bejelentették, hogy különválnak - a válás jogilag csak 2024-ben zárult le.

Channing Tatum azóta többször elmondta, milyen nehéz volt számára a szakítás, és mennyire fáj neki, hogy a lánya kevesebbet lehet vele. „Bárcsak mindig mellettem lehetne” – fogalmazott. A házaspár azonban a kezdetektől hangsúlyozta: Everlyért közösen felelnek, és továbbra is ő a legfontosabb mindkettejük számára.