Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Channing Tatum 12 éves lánya az édesapja kiköpött mása: Everly már 12 éves - FOTÓ

sztárcsemete Channing Tatum filmpremier
Szabados Dániel
2025.09.11.
Channing Tatum 12 éves lányát, Everlyt vitte magával a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle című animefilm bemutatójára. A színész a film angol változatában kölcsönzi Keizo hangját, így különösen fontos volt számára a premier.

A rendezvényen készült fotók megjelenése után a közösségi oldalakat elárasztották a rajongói hozzászólások: sokan megjegyezték, Everly szinte a kiköpött mása híres apjának, Channing Tatumnak. Többen azt írták, a mosolyuk és a tekintetük teljesen egyforma, le sem lehet tagadni a családi kapcsolatot.

Everly Tatum és Channing Tatum a filmbemutatón
Everly Tatum és Channing Tatum a filmbemutatón
Forrás: Getty Images

Channing Tatum lánya nem foglalkozik azzal, hogy apja híres

Channing Tatum korábban arról mesélt, hogy hiába hollywoodi sztár, lánya nem különösebben lelkesedik a filmjeiért. „Rengeteg munkámat látta, de legtöbbször csak annyit mond: nem érdekel. Úgy tesz, mintha hidegen hagyná az egész” – mondta egy interjúban. – „Néha úgy érzem, sosem lesz a rajongóm.”

Everly Tatum édesanyja Jenna Dewan, akivel a színész 2006-ban a Step Up forgatásán találkozott. 2009-ben házasodtak össze. 2018-ban bejelentették, hogy különválnak - a válás jogilag csak 2024-ben zárult le.

Channing Tatum azóta többször elmondta, milyen nehéz volt számára a szakítás, és mennyire fáj neki, hogy a lánya kevesebbet lehet vele. „Bárcsak mindig mellettem lehetne” – fogalmazott. A házaspár azonban a kezdetektől hangsúlyozta: Everlyért közösen felelnek, és továbbra is ő a legfontosabb mindkettejük számára. 

52 évesen, titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent a népszerű sorozatsztár - Fotokón a nagy nap

Eric Stonestreet, a Modern család sorozat Emmy-díjas sztárja feleségül vette párját, Lindsay Schweitzert. Az esküvőt saját otthonukban, Kansas Cityben tartották, szűk családi és baráti körben.

Az AI megmutatta: így fognak kinézni az influenszerek 2050-ben

A mesterséges intelligencia megmutatta, hogyan deformálódik a tartalomgyártók teste az évek haladtával.

Béke helyett újabb dráma: Meghan Markle mindent megtett, hogy megakadályozza Katalin hercegné és Harry találkozóját

Újabb bomba robbanhat a brit királyi családban: bennfentesek szerint Katalin hercegné mindent megtenne azért, hogy békét teremtsen, Meghan Markle viszont megtiltotta Harrynek, hogy találkozzon a sógornőjével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu