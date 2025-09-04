Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Lesifotó készült Hollywood új álompárjáról: ennél egyértelműbb már nem is lehetne, hogy együtt vannak

Szabados Dániel
2025.09.04.
Újabb felvételek kerültek napvilágra Zoë Kravitzről és Harry Stylesról. A fotók megerősítették a kettejük kapcsolatáról szóló találgatásokat: már biztos, hogy együtt vannak.

A friss lesifotókat szeptember 3-án készítették szemfüles járókelők. Zoë Kravitz teljes fekete szettben, Harry Styles pedig barna nadrágban és farmerdzsekiben tűnt fel New York utcáin, kéz a kézben sétálgattak. 

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Brooklyn, NY NEW COUPLE ALERT! Harry Styles and Zoe Kravitz walked hand-in-hand through Brooklyn today! Harry was in full storyteller mode, Zoe laughing and utterly charmed as the two strolled towards the river. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1033949676, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Harry Styles, Zoe Kravitz
Harry Styles és Zoë Kravitz
Forrás: Profimedia

Harry Styles és Zoë Kravitz szerelme: Rómában is látták őket

A brooklyni kiruccanás alig pár nappal azután történt, hogy a párost Londonban látták csókolózni egy híres étteremben. Zoë Kravitz akkor éppen legújabb filmjét, a Caught Stealing című thrillert népszerűsítette, amelyben Austin Butler a partnere. Augusztus végén egy rajongói videó is felbukkant a párosról, akkor a római utcákon sétálnak, Zoë Kravitz karját Styleséba fűzte. Hivatalosan azonban még egyikük sem erősítette meg a kapcsolatot.

Harry Styles magánélete korábban is sokakat foglalkoztatott: a brit énekest Olivia Wilde-dal és Emily Ratajkowskival is összeboronálták. Zoë Kravitz tavaly még Channing Tatum jegyese volt, ám kapcsolatuk véget ért, mielőtt oltár elé állhattak volna.

Minden jel arra utal tehát, hogy Harry Styles és Zoë Kravitz között alakul valami – a rajongók pedig árgus szemmel figyelik minden közös lépésüket.

