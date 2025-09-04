Lesifotó készült Hollywood új álompárjáról: ennél egyértelműbb már nem is lehetne, hogy együtt vannak

A friss lesifotókat szeptember 3-án készítették szemfüles járókelők. Zoë Kravitz teljes fekete szettben, Harry Styles pedig barna nadrágban és farmerdzsekiben tűnt fel New York utcáin, kéz a kézben sétálgattak.

Harry Styles és Zoë Kravitz

Forrás: Profimedia

Harry Styles és Zoë Kravitz szerelme: Rómában is látták őket

A brooklyni kiruccanás alig pár nappal azután történt, hogy a párost Londonban látták csókolózni egy híres étteremben. Zoë Kravitz akkor éppen legújabb filmjét, a Caught Stealing című thrillert népszerűsítette, amelyben Austin Butler a partnere. Augusztus végén egy rajongói videó is felbukkant a párosról, akkor a római utcákon sétálnak, Zoë Kravitz karját Styleséba fűzte. Hivatalosan azonban még egyikük sem erősítette meg a kapcsolatot.

Harry Styles magánélete korábban is sokakat foglalkoztatott: a brit énekest Olivia Wilde-dal és Emily Ratajkowskival is összeboronálták. Zoë Kravitz tavaly még Channing Tatum jegyese volt, ám kapcsolatuk véget ért, mielőtt oltár elé állhattak volna.

Minden jel arra utal tehát, hogy Harry Styles és Zoë Kravitz között alakul valami – a rajongók pedig árgus szemmel figyelik minden közös lépésüket.