„A HIV-vel is könnyebb megbirkózni!" – Élete hibájáról vallott Charlie Sheen

Egyre gyakoribb, hogy a hollywoodi sztárokról nem a haláluk után készül életrajzi könyv. Inkább ők maguk csapnak le erre a lehetőségre, és már életükben megfogalmazzák azokat a gondolataikat és tetteiket, amikre szerintük érdemes figyelni. Charlie Sheen is meglépte ezt, könyve bemutatóján azonban szinte sokkolta az embereket, amikor szóba kerültek a tetoválásai.

Charlie Sheen könyvbemutatóján tett megbotránkoztató kijelentést a tetoválásairól.

Charlie Sheen élete legnagyobb hibájának tartja, hogy tetováltatott

Épp pár napja lett 60 éves Hollywood első számú botrányhőse, Charlie Sheen. Élete gyakorlatilag nyitott könyv, ami hatalmas hibákkal és megbánásokkal egyaránt tele van. Többek között erről is szól a most megjelent könyve, amelynek címe talán kissé nárcisztikus, de az is lehet, hogy túl minimalista. A Két pasi – meg egy kicsi sztárja a The Book of Sheen bemutatója kapcsán tett kijelentése azonban talán minden eddiginél jobban kiakasztotta az embereket.

A korábban komoly alkohol- és drogfüggőséggel küzdő színész a napokban beszélgetett David Duchovny színésszel New York-ban. Az esemény középpontjában Charlie Sheen memoárja állt. A beszélgetés során azonban szóba kerültek a színész tetoválásai, amit ő élete legnagyobb hibájának nevezett - csendben jegyeznénk meg, hogy a sztárvilágban más is bánt már meg tetoválást. Sőt, továbbment, és egy nagyon brutális hasonlattal szemléltette, hogy érez valójában.

A HIV-vel is könnyebb megbirkózni, mint a kib*szott tetoválásokkal.

Ám itt, a botrányos viselkedéseiről elhíresült színész nem állt le: „Nem vehetsz be egy pirulát, és nem tüntetheted el a k*rva tetoválásaidat. Nem, ez egy annyira rossz, szörnyű, ostoba döntés” – idézte a sztárt a People magazin.

Charlie Sheen tetoválásai valóban nem mesterművek.

A Charlie Sheen tetoválásai mögötti titok

A színészt több bőrminta is díszíti, vagyis az ő olvasatában megbélyegzi. Tetoválásai közül a leghíresebbek: mellkasa jobb oldalán látható egy Charlie Brown figura, az egyik csuklóján egy a „Winning” (győzelem) szlogen, a bal mellkasán egy „Back in 15 minutes” (15 perc múlva visszatérek) felirat, egy lángoló baseball-labda a jobb bicepszén, de van rajta egy Cincinnati Reds logó, valamint egy „Death from above” (Halál az égből) felirat is, amely utalás Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmjére, amelyben édesapja, Martin Sheen játssza a főszerepet.