Hatalmas csavar a Coldplay csókkamerás botrányában: megszólalt Kristin Cabot válófélben lévő férje - Erre senki nem számított

Ahogy megírtuk, elvált második férjétől Kristin Cabot az Astronomer korábbi HR-igazgatója. Kristin Cabot és Andrew Cabot augusztus 13-án nyújtotta be a válókeresetét. A nő egy Coldplay-koncerten az Astronomer vezérigazgatója mellett tűnt fel egy csókkamerás felvételen, amiből hatalmas botrány kerekedett: mindketten elveszítették az állásukat. Most azonban megszólalt a Coldplay-botrányról Andrew Kabot is, és amit mondott, arra senki nem számított.

Coldplay-botrány: Andy Byron és Kristin Cabot a csókkamerás lebukásuk pillanatában

Megszólalt Kristin Cabot férje a Coldplay-botrány után

Andrew Cabot először szólalt meg felesége, Kristin Cabot és az Astronomer egykori vezérigazgatójának, Andy Byronnak a Coldplay-koncerten készült felvétele után. Andrew hétfőn a People-nek juttatta el nyilatkozatát, amely szerint már hetekkel a koncert előtt külön is éltek. „Azon az estén már a válásról a döntés megszületett és folyamatban volt” - írták, a közlemény hangsúlyozza, hogy a válóper nyilvánosságra kerülése után Andrew célja a találgatások lezárása és az, hogy végre ne foglalkozzanak a magánéletükkel.