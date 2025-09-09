Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hatalmas csavar a Coldplay csókkamerás botrányában: megszólalt Kristin Cabot válófélben lévő férje - Erre senki nem számított

Nyilatkozatot adott ki Andrew Kabot. A Coldplay-botrány nem teljesen az, aminek látszik.

Ahogy megírtuk, elvált második férjétől Kristin Cabot az Astronomer korábbi HR-igazgatója. Kristin Cabot és Andrew Cabot augusztus 13-án nyújtotta be a válókeresetét. A nő egy Coldplay-koncerten az Astronomer vezérigazgatója mellett tűnt fel egy csókkamerás felvételen, amiből hatalmas botrány kerekedett: mindketten elveszítették az állásukat. Most azonban megszólalt a Coldplay-botrányról Andrew Kabot is, és amit mondott, arra senki nem számított. 

Megszólalt Kristin Cabot férje a Coldplay-botrány után

Andrew Cabot először szólalt meg felesége, Kristin Cabot és az Astronomer egykori vezérigazgatójának, Andy Byronnak a Coldplay-koncerten készült felvétele után. Andrew hétfőn a People-nek juttatta el nyilatkozatát, amely szerint már hetekkel a koncert előtt külön is éltek.  „Azon az estén már a válásról a döntés megszületett és folyamatban volt” - írták, a közlemény hangsúlyozza, hogy a válóper nyilvánosságra kerülése után Andrew célja a találgatások lezárása és az, hogy végre ne foglalkozzanak a magánéletükkel. 

Andy Byron és a felesége külön él

Andy Byron felesége Megan Kerrigan Byron már nem használja a férjezett nevét, és a közösségi médiából is törölte magát az incidenst követően. Ezután lapinformációk szerint a vidéki nyaralójukba költözött a gyerekeikkel. 

Elvált a férjétől Kristin Cabot a csókkamerás botrányba keveredő HR igazgató

Végül két karriert és egy házasságot már biztos tönkretett a Coldplay gyanútlan csókkamerája. Andy Byron és Kristin Cabot világhírű afférja a munkahelyük elvesztését, és a nő válását eredményezte.

A Coldplay-koncert csókkamerás botránya óta először látták Kristin Cabotot — A lemondott HR igazgatón nem volt jegygyűrű

Először látták az Astronomer volt HR-igazgatóját a Coldplay csókkamerás botránya óta, és mindjárt le is fotózták. Kristin Cabot a családi otthon előtt locsolta a virágokat, és a szemfüles lesifotósok azonnal észrevették, hogy nem viseli a jegygyűrűjét.

A Coldplay-botrány megelőzhető lett volna: ha a párod ennek az 5 dolognak az egyikét is csinálja, tuti megcsal

Most, hogy a média a Coldplay-koncerteken történtektől hangos, beszéljünk egy kicsit a megcsalás hálószobai jeleiről.

 

