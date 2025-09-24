Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Coldplay-botrány: amíg a HR-vezető a főnökével ölelkezett, férje ugyanazon a koncerten volt új barátnőjével

házasságtörés Coldplay csókkamera
Újabb részlet derült ki a korábban házasságtörőnek titulált párról. A Coldplay-botrány női főszereplőjének, Kristin Cabotnak a férje mégsem Japánban volt.

A Coldplay-koncert csókkamerás incidense miatt került reflektorfénybe Kristin Cabot, HR-vezető és főnöke, Andy Byron. A jelenet a stadion kivetítőjén jelent meg, miközben a nézőtéren 66 ezer rajongó figyelte az eseményt.

A Coldplay-botrány még mindig tartogat meglepetést 

Az 52 éves Kristin Cabot júliusban került kellemetlen helyzetbe, amikor a koncerten meghitten viselkedett Andy Byronnal, az Astronomer vezérigazgatójával. A páros zavarba jött, amikor a kamera őket mutatta, másnap már mindenki a Coldplay-botrányról beszélt. „Vagy viszonyuk van, vagy csak nagyon félénkek” – kommentálta a helyzetet Chris Martin, a Coldplay frontembere

. Bár korábban azt állították, hogy Kristin Cabot férje, a 60 éves Andrew Japánban tartózkodott, források szerint ő is jelen volt a koncerten új partnerével. 

A házaspár már hetek óta külön élt, mielőtt Kristin lebukott. „Kristin nem bujkált, csak tudta, hogy nem helyénvaló viszonyt kialakítani a főnökével” - mondta egy bennfentes. 

Válás és különköltözés lett a vége

A történtek után Kristin Cabot és férje benyújtották a válókeresetet, Andrew pedig elmondta, az ominózus este előtt már több héttel külön éltek s megbeszélték, hogy elválnak.  Andy Byron eközben különváltan él feleségétől, Megan Kerrigan Byrontól, aki a botrány után eltávolította férje nevét közösségi oldalairól, majd deaktiválta azokat és vidéki nyaralójukba költözött. Byron nem sokkal később lemondott vezérigazgatói posztjáról, míg Cabot hosszabb szabadságra vonult, majd végül távozott a HR-osztályról is.

