Utolsó Démonok között-film: egy megható búcsú egy középszerű rémisztgetéssel

Őszinte leszek. A Démonok között-széria számomra mindig is a „biztonsági horror” kategóriába tartozott: amikor tisztában vagy vele, hogy, mit fogsz kapni. Klasszikus kísértetházas alaphelyzet, Ed és Lorraine Warren hősies fellépése, plusz egy-két jól elhelyezett „jump scare”, amitől a pattogatott kukorica a padlón köt ki. Ez a negyedik rész, az Utolsó rítusok, nem sokban tér el ettől, csak épp van egy nagy csavar: ez tényleg a végső búcsú. Legalábbis papíron.

A Démonok között méltó befejezést kapott.

A Démonok között – Utolsó rítusok: itt a végső búcsú

A sztori 1986-ban játszódik, és a Smurl család rémtörténetén alapul. Egy ház, ami tele van suttogásokkal, nyikorgó ajtókkal és persze egy démoni tükörrel, vagyis mindennel, ami egy jó horrorhoz kell. A Warren házaspár - a zseniálisan összeszokott Patrick Wilson és Vera Farmiga páros - visszatér, hogy rendet tegyen.

Ami számomra külön érdekesség, hogy a film sokkal inkább családi drámaként működik, mint klasszikus horrorfilmként. Judy, a lányuk, is nagyobb szerepet kap, és az ő bevonása tényleg adott egy plusz érzelmi réteget, amit eddig hiányoltam a franchise-ból.

Na de nézzük, milyen érzés volt a vászon előtt ülni. Az első fél órában úgy éreztem, mintha egy kicsit lassan építkezne a történet. A félelmet inkább a hangulat adta, mintsem a konkrét ijesztgetések. És őszintén? Ez nem is volt baj. Én szeretem, ha egy horror nem csak hirtelen sikolyokra épít, hanem lassan, komótosan mászik a bőröm alá. Itt viszont a lassúság néha inkább vontatottságnak tűnt.

A kritikusok szerint ez az eddigi legjobb film, ami akkora sikert arat, mint a legelső.

Ami viszont működött, az az atmoszféra. A nyolcvanas évek hangulata, a díszletek, a zene, minden a helyén volt. Olyan érzésem volt, mintha a Stranger Things sötétebb, démonibb unokatestvérét nézném. És ezt bóknak szánom.

A démoni tükör motívuma szerintem zseniális ötlet volt. A tükrök mindig is félelmetesek, hiszen ki ne állt volna meg gyerekként a fürdőszoba előtt, hogy „mi van, ha most visszanéz rám valaki?”. Itt ezt remekül használták. Viszont a túlzott CGI néha kizökkentett. Van, amikor egy maszkos statiszta sokkal ijesztőbb lenne, mint a számítógép által generált árnyak.

Érzelmileg azonban a film meglepett.

Nem gondoltam volna, hogy egy Démonok között-részben egyszerre fogok meghatódni és összerezzenni. Wilson és Farmiga még mindig zseniálisan hozzák a szerethető párost, és a köztük lévő kémia egyértelműen viszi a filmet. Valójában néha jobban érdekelt az ő kapcsolatuk alakulása, mint az, hogy a démon kiugrik-e a szekrényből.

Persze, nem minden működött.

Voltak jelenetek, ahol konkrétan azt éreztem, mintha a készítők kipipáltak volna egy „kötelező jump scare” rubrikát a forgatókönyvben. És igen, egy horrorfilmnél elvárom, hogy megijedjek, de ha előre tudom, hogy a hős sötét folyosón megy, majd BUMM, akkor a varázs odalesz.