Rekordáron keltek el a Downton Abbey ikonikus kellékei

A Downton Abbey című brit sorozat rajongói számára különleges alkalom volt a nemrégiben megrendezett aukció, ahol a sorozat legismertebb kellékei és jelmezei kerültek kalapács alá. A londoni Bonhams aukciósházban lebonyolított esemény során több mint 780 millió forintnak megfelelő összeg folyt be.
A Downton Abbey az elmúlt másfél évtized egyik legsikeresebb brit sorozata volt, amely a XX. század elejének társadalmi átalakulásait mutatta be az arisztokrata Crawley család és szolgálóik mindennapjain keresztül. A sorozat hat évadot és több mozifilmet élt meg, miközben a nézőket a történelem kulcsfontosságú eseményein – az első világháborútól a nők választójogának kiterjedéséig – vezette végig.
Az aukción minden tétel gazdára talált, és sok esetben, a vártnál jóval drágább áron.
Lady Mary esküvői ruhája például közel 1,1 milliárd forintért kelt el, míg Lady Sybil híres selyem nadrágja is a becsült összeg többszöröséért talált új tulajdonosra. Violet Crawley, azaz Maggie Smith karakterének elegáns sétapálcája mintegy 4,5 millió forinttal drágábban, összesen kb. 10,5 millió forintért cserélt gazdát. A díszes vacsoragong, egy kulcsfontosságú levélprop, valamint a család ikonikus 1925-ös autója is komoly érdeklődést váltott ki.
A legnagyobb szenzáció azonban a sorozat teljes időszaka alatt használt csengőfal volt, amely közel 129 millió forintért cserélt gazdát. A Bonhams közleménye szerint a világ 44 országából érkeztek licitek, ami jól mutatja, mekkora rajongótábora van a sorozatnak világszerte.
A bevételt jótékony célokra, egy gyermekek életminőségét támogató brit alapítvány számára ajánlották fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.