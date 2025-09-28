Rekordáron keltek el a Downton Abbey ikonikus kellékei

A Downton Abbey című brit sorozat rajongói számára különleges alkalom volt a nemrégiben megrendezett aukció, ahol a sorozat legismertebb kellékei és jelmezei kerültek kalapács alá. A londoni Bonhams aukciósházban lebonyolított esemény során több mint 780 millió forintnak megfelelő összeg folyt be.

Downton Abbey árverést tartottak.

Forrás: AFP/Niklas Halle'n

Downton Abbey: Lady Mary ruhája milliókat ért!

A Downton Abbey az elmúlt másfél évtized egyik legsikeresebb brit sorozata volt, amely a XX. század elejének társadalmi átalakulásait mutatta be az arisztokrata Crawley család és szolgálóik mindennapjain keresztül. A sorozat hat évadot és több mozifilmet élt meg, miközben a nézőket a történelem kulcsfontosságú eseményein – az első világháborútól a nők választójogának kiterjedéséig – vezette végig.

Rekordáron keltek el a relikviák

Az aukción minden tétel gazdára talált, és sok esetben, a vártnál jóval drágább áron.

Lady Mary esküvői ruhája például közel 1,1 milliárd forintért kelt el, míg Lady Sybil híres selyem nadrágja is a becsült összeg többszöröséért talált új tulajdonosra. Violet Crawley, azaz Maggie Smith karakterének elegáns sétapálcája mintegy 4,5 millió forinttal drágábban, összesen kb. 10,5 millió forintért cserélt gazdát. A díszes vacsoragong, egy kulcsfontosságú levélprop, valamint a család ikonikus 1925-ös autója is komoly érdeklődést váltott ki.

A legnagyobb szenzáció azonban a sorozat teljes időszaka alatt használt csengőfal volt, amely közel 129 millió forintért cserélt gazdát. A Bonhams közleménye szerint a világ 44 országából érkeztek licitek, ami jól mutatja, mekkora rajongótábora van a sorozatnak világszerte.