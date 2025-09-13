A Downton Abbey sztárja, Allen Leech azt reppentette fel, hogy mindenki kedvenc kosztümös, angol arisztokratákról szóló történelmi drámája hamarosan előzményfilmként térhet vissza, amely fellebbenti a fátylat a Dame Maggie Smith által alakított Violet Crowley karakterének múltjáról. Szeptember 12-től megtekinthető a Downton Abbey utolsó része, ami a Downton Abbey: A nagy finálé címet viseli. Habár ezzel a résszel a család története véget ér, az alkotók már a sztori lehetséges kibővítésén gondolkodnak

A Downton Abbey: A nagy finálé a Downton Abbey utolsó része.

Forrás: Focus Features - Downton Abbey: The grand finale trailer

Már a mozikban a Downton Abbey utolsó része

Szeptember 12-én került mozikba a rajongók számára kihagyhatatlan Downton Abbey: A nagy finálé, amely az 1930-as évekbe repíti a nézőt. A Crawley családnak és személyzetüknek szembesülnie kell a változó társadalmi normákkal, a gazdasági válsággal és a nem kívánt botrányokkal, amelyek a családot sújtják. A zűrzavar középpontjában Lady Mary váratlanul bekövetkezett válása áll, amely teljesen felőrli az arisztokrata család történetét. A film egyébként megható tisztelgés Dame Maggie Smith előtt és egyben búcsú Violet Crowley karakterétől, aki a sorozat legélesebb nyelvű, a nézők és a kritikusok által is leginkább imádott szereplője volt. Az ő karaktere az, aki a most megszellőztetett pletykák alapján potenciális szereplője lehet egy előzményfilmnek.

Pletykák és lebegtetés a Downton Abbey folytatásáról

Habár a sorozat hat évada és és a három film már töviről-hegyire elmesélte a Crowley család történetét, az alkotók erősen gondolkodnak azon, hogy valahogy folytatni kéne. Mivel a közönség és a kritikusok is jól fogadták a filmeket és a keserédes véget, méltán számíthatnak egy fordulatokkal teli eseményekkel, elegáns drámai jelenetekkel és érzékeny búcsúkkal teli előzménysorozatra. A héten a Virgin Radió műsorában Tom Bransont alakító Allen Leeech utalt a Dowtown történetének esetleges folytatására.

„A minap együtt ebédeltem Simon Curtis rendezővel, aki azt mondta, hogy az előzményfilm nagyon megható lesz a rajongók számára. Az elengedésről és a továbblépésről fog szólni. Ahogy hallottam, hogyha tényleg lesz folytatás, a terv az, hogy egy kicsit visszamegyünk az időben és kifejezetten Maggie Smith karakterének fiatal éveire fogunk koncentrálni, ami nagyon érdekesen hangzik.” – fogalmazott.