Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat Kornél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Maggie Smith

Mégsem ér véget a Downton Abbey A nagy fináléval? Újabb film készülhet, ráadásul a leglegendásabb karakterről

AFP/Niklas Halle'n -
Maggie Smith Downton Abbey: A nagy finálé Allen Leech
Csére Erik
2025.09.13.
Az alkotók nem akarják magára hagyni a franchise-t. A Downton Abbey utolsó része még csak most került a mozikba, Allen Leach, Simon Curtis és Julien Fellowes máris előzményfilmet tervez Maggie Smith legendás karakterével. Lehet, hogy Downton Abbey: A nagy finálé csak egy korszakot zár le és nem az egész történetet?

A Downton Abbey sztárja, Allen Leech azt reppentette fel, hogy mindenki kedvenc kosztümös, angol arisztokratákról szóló történelmi drámája hamarosan előzményfilmként térhet vissza, amely fellebbenti a fátylat a Dame Maggie Smith által alakított Violet Crowley karakterének múltjáról. Szeptember 12-től megtekinthető a Downton Abbey utolsó része, ami a Downton Abbey: A nagy finálé címet viseli. Habár ezzel a résszel a család története véget ér, az alkotók már a sztori lehetséges kibővítésén gondolkodnak

Downton Abbey utolsó része
A Downton Abbey: A nagy finálé a Downton Abbey utolsó része. 
Forrás: Focus Features - Downton Abbey: The grand finale trailer

Már a mozikban a Downton Abbey utolsó része

Szeptember 12-én került mozikba a rajongók számára kihagyhatatlan Downton Abbey: A nagy finálé, amely az 1930-as évekbe repíti a nézőt. A Crawley családnak és személyzetüknek szembesülnie kell a változó társadalmi normákkal, a gazdasági válsággal és a nem kívánt botrányokkal, amelyek a családot sújtják. A zűrzavar középpontjában Lady Mary váratlanul bekövetkezett válása áll, amely teljesen felőrli az arisztokrata család történetét. A film egyébként megható tisztelgés Dame Maggie Smith előtt és egyben búcsú Violet Crowley karakterétől, aki a sorozat legélesebb nyelvű, a nézők és a kritikusok által is leginkább imádott szereplője volt. Az ő karaktere az, aki a most megszellőztetett pletykák alapján potenciális szereplője lehet egy előzményfilmnek.

Pletykák és lebegtetés a Downton Abbey folytatásáról

Habár a sorozat hat évada és és a három film már töviről-hegyire elmesélte a Crowley család történetét, az alkotók erősen gondolkodnak azon, hogy valahogy folytatni kéne. Mivel a közönség és a kritikusok is jól fogadták a filmeket és a keserédes véget, méltán számíthatnak egy fordulatokkal teli eseményekkel, elegáns drámai jelenetekkel és érzékeny búcsúkkal teli előzménysorozatra. A héten a Virgin Radió műsorában Tom Bransont alakító Allen Leeech utalt a Dowtown történetének esetleges folytatására.

„A minap együtt ebédeltem Simon Curtis rendezővel, aki azt mondta, hogy az előzményfilm nagyon megható lesz a rajongók számára. Az elengedésről és a továbblépésről fog szólni. Ahogy hallottam, hogyha tényleg lesz folytatás, a terv az, hogy egy kicsit visszamegyünk az időben és kifejezetten Maggie Smith karakterének fiatal éveire fogunk koncentrálni, ami nagyon érdekesen hangzik.” – fogalmazott.

DOWNTON ABBEY 2019 de Michael Engler Dame Maggie Smith. Hugh Bonneville Michelle Dockery. COLLECTION CHRISTOPHEL© Jaap Buitendijk - Focus Features - Carnival Film & Television - Perfect World Pictures (Photo by JAAP BUITENDIJK / Collection ChristopheL via AFP)
Downton Abbey - Maggie Smith karaktere megérdemelne egy előzményfilmet
Forrás: Collection ChristopheL via AFP

És hogy miben gondolkoznak még? Leech szavaival: „Vagy a hetvenes évekbe megyünk és megmutatjuk az összes züllött őrületet, ami a házban történhetett.”

Hogy mennyire komoly az elhatározás a folytatást illetően, az eléggé kétséges, de annyi biztos, hogy a sorozat atyja, a 76 éves Julian Fellowes mindenki tudomására adta, hogy nem zárkózik el attól, hogy továbbmeséljék a sztorit, így bármi lehetséges: „Nem tartom kizártnak, hogy folytassuk a Downton Abbey-t valamilyen formában. Soha ne mond, hogy soha.”  Az nem derül ki egyértelműen, hogy a Downton Abby mikor folytatódik, de mindenesetre kíváncsian várjuk a fejleményeket.  

Megmutatta babapocakját a Downton Abbey sztárja — Michelle Dockery az első gyerekét várja — FOTÓ

Michelle Dockery gyereket vár! A 43 éves színésznő a Downton Abbey: A nagy finálé londoni világpremierjén árulta el, hogy ő és férje, Jasper Waller-Bridge az első gyermeküket várják. A sztár a gömbölyödő babapocakját a vörös szőnyegen mutatta meg.

Minden nőnek példát mutatott: így bánt el perverz zaklatójával Kamilla királyné

Kamilla királyné egy zaklatás áldozataként is példát mutatott: nem maradt csendben, hanem cselekedett.

Downton Abbey-től a Frankeinsteinig: 8 film, amit idén ősszel nem hagyhatsz ki

Idén széles skálán mutatnak be filmeket ebben az időszakban, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére valót: Disney-mese, kosztümös dráma, romantika vagy sci-fi. Mutatjuk, mikre lesz érdemes rákattanni!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu