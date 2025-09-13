A Downton Abbey sztárja, Allen Leech azt reppentette fel, hogy mindenki kedvenc kosztümös, angol arisztokratákról szóló történelmi drámája hamarosan előzményfilmként térhet vissza, amely fellebbenti a fátylat a Dame Maggie Smith által alakított Violet Crowley karakterének múltjáról. Szeptember 12-től megtekinthető a Downton Abbey utolsó része, ami a Downton Abbey: A nagy finálé címet viseli. Habár ezzel a résszel a család története véget ér, az alkotók már a sztori lehetséges kibővítésén gondolkodnak
Szeptember 12-én került mozikba a rajongók számára kihagyhatatlan Downton Abbey: A nagy finálé, amely az 1930-as évekbe repíti a nézőt. A Crawley családnak és személyzetüknek szembesülnie kell a változó társadalmi normákkal, a gazdasági válsággal és a nem kívánt botrányokkal, amelyek a családot sújtják. A zűrzavar középpontjában Lady Mary váratlanul bekövetkezett válása áll, amely teljesen felőrli az arisztokrata család történetét. A film egyébként megható tisztelgés Dame Maggie Smith előtt és egyben búcsú Violet Crowley karakterétől, aki a sorozat legélesebb nyelvű, a nézők és a kritikusok által is leginkább imádott szereplője volt. Az ő karaktere az, aki a most megszellőztetett pletykák alapján potenciális szereplője lehet egy előzményfilmnek.
Habár a sorozat hat évada és és a három film már töviről-hegyire elmesélte a Crowley család történetét, az alkotók erősen gondolkodnak azon, hogy valahogy folytatni kéne. Mivel a közönség és a kritikusok is jól fogadták a filmeket és a keserédes véget, méltán számíthatnak egy fordulatokkal teli eseményekkel, elegáns drámai jelenetekkel és érzékeny búcsúkkal teli előzménysorozatra. A héten a Virgin Radió műsorában Tom Bransont alakító Allen Leeech utalt a Dowtown történetének esetleges folytatására.
„A minap együtt ebédeltem Simon Curtis rendezővel, aki azt mondta, hogy az előzményfilm nagyon megható lesz a rajongók számára. Az elengedésről és a továbblépésről fog szólni. Ahogy hallottam, hogyha tényleg lesz folytatás, a terv az, hogy egy kicsit visszamegyünk az időben és kifejezetten Maggie Smith karakterének fiatal éveire fogunk koncentrálni, ami nagyon érdekesen hangzik.” – fogalmazott.
És hogy miben gondolkoznak még? Leech szavaival: „Vagy a hetvenes évekbe megyünk és megmutatjuk az összes züllött őrületet, ami a házban történhetett.”
Hogy mennyire komoly az elhatározás a folytatást illetően, az eléggé kétséges, de annyi biztos, hogy a sorozat atyja, a 76 éves Julian Fellowes mindenki tudomására adta, hogy nem zárkózik el attól, hogy továbbmeséljék a sztorit, így bármi lehetséges: „Nem tartom kizártnak, hogy folytassuk a Downton Abbey-t valamilyen formában. Soha ne mond, hogy soha.” Az nem derül ki egyértelműen, hogy a Downton Abby mikor folytatódik, de mindenesetre kíváncsian várjuk a fejleményeket.
