Michelle Dockery gyereket vár! A 43 éves színésznő a Downton Abbey: A nagy finálé londoni világpremierjén árulta el, hogy ő és férje, Jasper Waller-Bridge az első gyermeküket várják. A sztár a gömbölyödő babapocakját a vörös szőnyegen mutatta meg.

 Michelle Dockery egy lenyűgöző, vállakat szabadon hagyó, világoskék színű ruhában és lebegő sifon köpenyben mutatta meg először pocakját a vörös szőnyegen. A Downton Abbey sztárja és Jasper Waller-Bridge két éve házasok, a színésznő férje Phoebe Waller-Bridge színésznő, író és rendező testvére.

Michelle Dockery
A Downton Abbey sztárja, Michelle Dockery a vörös szőnyegen mutatta meg először babapocakját 
Forrás: Variety

 

Michelle Dockery és férje csak 2 éve házasok, de már 6 éve alkotnak egy párt

Michelle és Jasper két évvel ezelőtt, 2023 szeptemberében házasodtak össze egy meghitt londoni szertartáson. Az esküvőre alig több mint egy évvel azután került sor, hogy a pár bejelentette az eljegyzését. De a kapcsolatuk korábban kezdődött: állítólag 2019-ben ismerkedtek meg barátokon keresztül, és először a Római Filmfesztiválon jelentek meg együtt nyilvánosan. Jasper Phoebe Waller-Bridge, a vígjátékíró, színésznő és a Fleabag sztárjának öccse, aki természetesen szintén jelen volt a sztárokkal teli ceremónián, amelyre a nyugat-londoni Chiswickben található Szent Miklós templomban került sor.

Downton Abbey: A nagy finálé

Michelle a Downton Abbey többi alkotójával együtt jelent meg a vörös szőnyegen a Downton Abbey: A nagy finálé premierjén, amely az epikus kosztümös drámasorozat utolsó filmje. A 2025. szeptember 12-én világszerte bemutatásra kerülő filmben a franchise számos főszereplője visszatér a szerepébe, köztük Hugh, Laura, Jim Carter, Michelle és Joanne Froggatt. Emellett olyan új arcokat is üdvözölhetünk majd, mint Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale és Arty Froushan.

