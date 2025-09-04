Michelle Dockery egy lenyűgöző, vállakat szabadon hagyó, világoskék színű ruhában és lebegő sifon köpenyben mutatta meg először pocakját a vörös szőnyegen. A Downton Abbey sztárja és Jasper Waller-Bridge két éve házasok, a színésznő férje Phoebe Waller-Bridge színésznő, író és rendező testvére.
Michelle és Jasper két évvel ezelőtt, 2023 szeptemberében házasodtak össze egy meghitt londoni szertartáson. Az esküvőre alig több mint egy évvel azután került sor, hogy a pár bejelentette az eljegyzését. De a kapcsolatuk korábban kezdődött: állítólag 2019-ben ismerkedtek meg barátokon keresztül, és először a Római Filmfesztiválon jelentek meg együtt nyilvánosan. Jasper Phoebe Waller-Bridge, a vígjátékíró, színésznő és a Fleabag sztárjának öccse, aki természetesen szintén jelen volt a sztárokkal teli ceremónián, amelyre a nyugat-londoni Chiswickben található Szent Miklós templomban került sor.
Michelle a Downton Abbey többi alkotójával együtt jelent meg a vörös szőnyegen a Downton Abbey: A nagy finálé premierjén, amely az epikus kosztümös drámasorozat utolsó filmje. A 2025. szeptember 12-én világszerte bemutatásra kerülő filmben a franchise számos főszereplője visszatér a szerepébe, köztük Hugh, Laura, Jim Carter, Michelle és Joanne Froggatt. Emellett olyan új arcokat is üdvözölhetünk majd, mint Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale és Arty Froushan.
