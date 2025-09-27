Ilyen volt Ember Márk esküvője: A színész felesége ragyogott a menyasszonyi ruhájában

Augusztus utolsó hétvégéjén titokban, a nyilvánosság teljes kizárásával mondta ki egymásnak a boldogító igent Ember Márk és a barátnője Havasi Virág. Az ifjú pár információink szerint a budapesti szerb templomban fogadott örök hűséget egymásnak és a családtagokon kívül csak a közeli barátok voltak hivatalosak a ceremóniára. Azóta a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja megerősítette, hogy megházasodott, most pedig a feleségének hála mi is betekintést nyerhettünk abba, hogy milyen volt Ember Márk esküvője.

Ember Márk esküvője: a színész felesége betekintést engedett a nagy napjuk színfalai mögé

Forrás: Szabolcs László/BORS

Ember Márk esküvője olyan volt, mint ő maga: fiatalos, laza és nagyon vagány

Ember Márk felesége az Instagram-oldalán osztotta meg az esküvőn készült képeket, amelyeken láthatjuk az ifjú pár hibátlan ruháját, és néhány meghitt pillanatot is a lagziról, amely állítólag a Wedding Woodban került megrendezésre. A színész egy elegáns, de egyben nagyon lezser zöld öltönyt viselt az esküvő során, Virág láttán pedig mindenkinek elakadt a lélegzete. A fiatal szépség ugyanis egy egyedi tervezésű menyasszonyi ruhában kápráztatta el a násznépet. Az a különlegessége ennek a ruhának, hogy A vonalú klasszikus csipke helyett virágminták díszítik, a szoknya pedig apró csillogó díszítéssel van ellátva. A ruha dekoltázsánál, illetve oldalt pedig nude hálós betét található, ami miatt optikailag is szűkül a menyasszony dereka.

Ha kíváncsiak vagytok Virág káprázatos menyasszonyi ruhájára, vagy megnéznétek az öltönyben feszítő Ember Márkot, akkor itt tudjátok megtekinteni az esküvőn készült fotókat: