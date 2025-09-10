A kétszeres Oscar-díjas színésznőnek új filmje miatt hatalmas áldozatot kellett hoznia. Emma Stone a kamerák előtt borotválta le a haját.

Emma Stone a Bugonia miatt vált meg fürtjeitől

Emma Stone ismét együtt dolgozik a rendező Jórgosz Lánthimosszal, akinek korábban olyan filmjeiben szerepelt, mint a Szegény párák és a Kegyelem fajtái. Az extrém ízléséről ismert zseni pedig nem mindennapi kéréssel fordult Emma felé: a Bugonia egy pontján a színésznőnek, aki egy vezérigazgatót alakít és az összeesküvéshívők elrabolják, mert azt hiszik, űrlény, le kellett borotválnia ikonikus vörös haját, amit élőben rögzítettek a kamerák. A filmben a hajvágás Stone karaktere belső átalakulásának szimbóluma, a rendező pedig azért ragaszkodott ahhoz, hogy kamerák előtt történjen meg, mert úgy gondolta, így lesz hiteles a változás. Emma először teljesen összeomlott a látvány miatt, később azonban azt nyilatkozta, hogy kifejezetten felszabadító érzés kopaszon ébredni és legalább a fésülködéssel egy ideig nem kell többé időt töltenie.