Emma Stone brutálisan néz ki kopaszon: színésznők, akik filmszerep kedvéért vágatták le teljesen a hajukat

A haj mindig is a nőiesség, az önkifejezés és a szépség egyik legfontosabb szimbóluma volt. Egy nő hajának elvesztése, a kopaszság – történjen az betegség vagy tragédia miatt, esetleg egy filmszerep kedvéért– , különösen drámai hatást kelt, és lelkileg is megviselheti azt, akivel ilyesmi történik. Emma Stone-t először összeomlott, majd nem sokkal később már azt nyilatkozta, hálás azért, hogy kopasz, ugyanis így extra gyorsan szokott elkészülni reggelente.
Emma Stone ismét együtt dolgozik a rendező Jórgosz Lánthimoszszal, akivel korábban olyan filmekben szerepelt, mint a Szegény párák és a Kegyelem fajtái. Az új közös projektjük, a Bugonia, egy sci-fi fekete vígjáték, amelyben Stone egy vezérigazgatót alakít, akit összeesküvés-hívők elrabolnak, mert azt hiszik, hogy ő egy űrlény. A filmben a hajvágás Stone karaktere belső átalakulásának szimbóluma.
Az általa megformált Michelle Fullert egy jelenetben egy autó hátsó ülésén borotválják le, miközben az összeesküvés-hívők azt hiszik, hogy ő egy idegen lény.
A rendező, Jórgosz Lánthimosz, úgy döntött, hogy a hajvágást élőben rögzítik, hogy a pillanat valóban hiteles legyen.
A hajvágás után Stone elmondta, hogy az első zuhanyzás után teljesen más érzés volt, mint korábban. Stone-t kezdetben sokkolta a változás, végül felszabadító élménynek találta. A színésznő barátnője, Jennifer Lawrence, aki már átélt hasonló élményt a Battle of the Sexes című film forgatásán, aggódott amiatt, hogy Stone is megválik hosszú hajától, a színésznő azonban maga is úgy érezte, hogy a változás szükséges volt a szerep hitelessége érdekében.
Demi Moore az egyik legismertebb példa: az 1997-es G.I. Jane című film és annak rendezője, Ridley Scott kedvéért vágatta le teljesen a haját, hogy hitelesen alakíthassa a haditengerészet elit katonai kiképzésén részt vevő női szereplőt. Moore saját bevallása szerint először a tükörbe nézve idegennek érezte magát, de a fizikai átalakulás lehetővé tette, hogy teljesen beleélje magát a szerepbe.
A film bemutatója után a közönség és a kritikusok egyaránt elismerték bátorságát, és az ikonikus hajvágást azóta is a filmművészet egyik híres pillanataként emlegetik.
2012-ben a színésznő drasztikus fogyókúrába kezdett, és csodálatos barna fürtjeitől is megvált legújabb filmszerepe, a Nyomorultak filmes adaptációja kedvéért. Heathaway Fantine-t alakította, és olyannyira törekedett a hitelességre, hogy bármit feláldozott volna a szerep kedvéért. Lefújta esküvőjét, amit azzal indokolt, hogy kopasz fejjel mégsem állhat az oltár elé, mindenképp meg kell várni, amíg hosszú haja visszanő.
Az Alien 3 című sci-fi/horrorfilm, pontosabban karaktere, Ripley kedvéért. A szereplő kopaszsága a film sötét, reményvesztett tónusát erősítette. Weaver elmondása szerint kezdetben nagyon furcsa volt számára kopaszon megjelenni, és úgy érezte, hogy sosem volt még ennyire sebezhető, viszont a szerep szempontjából hihetetlenül hasznosnak bizonyult ez a vállalás.
Ekkor vágatta le rövidre haját a szépséges színésznő, hogy hitelesen alakítsa Evey Hammond karakterét, aki elnyomás és veszteség közepette nő fel. Portman elmondta, hogy a kopasz lét eleinte sokkolta a környezetét, neki viszont nagyon sokat segített abban, hogy a karakterével elindulhasson egy önismereti kirándulásra.
A színésznőt a kopaszodás és a fizikai átalakulás eleinte nagyon megviselte, de végül sikerült teljesen eltávolítani magát a megszokott szépségideáltól. Ekkor egy interjúban így nyilatkozott: „Nagyon ajánlom. Minden nőnek ki kéne próbálnia egyszer” – mondta Charlize Theron a kopaszságról, miután leborotválta a fejét a posztapokaliptikus akciófilm Mad Max: A harag útja kedvéért.
Mindez jól mutatja, hogy a haj elvesztése filmes kontextusban sokszor nem csupán fizikai átalakulás, hanem pszichológiai és érzelmi utazás fontos része is. Bár a színésznők számára kezdetben sokkoló lehet, a közönség számára pedig megrendítő a látvány, a hiteles alakításért vállalt kockázat azonban életre szóló élmény és mérföldkő lehet a karrierben.
