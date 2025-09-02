Emma Stone brutálisan néz ki kopaszon: színésznők, akik filmszerep kedvéért vágatták le teljesen a hajukat

A haj mindig is a nőiesség, az önkifejezés és a szépség egyik legfontosabb szimbóluma volt. Egy nő hajának elvesztése, a kopaszság – történjen az betegség vagy tragédia miatt, esetleg egy filmszerep kedvéért– , különösen drámai hatást kelt, és lelkileg is megviselheti azt, akivel ilyesmi történik. Emma Stone-t először összeomlott, majd nem sokkal később már azt nyilatkozta, hálás azért, hogy kopasz, ugyanis így extra gyorsan szokott elkészülni reggelente.

Kopasz lett Emma Stone az új filmje kedvéért - A rajongókat sokkolta a változás

Kopasz színésznők: ők mind egy filmszerep kedvéért vállalták be a drasztikus változást

Emma Stone és a hajvágás mögött rejlő szándék

Emma Stone ismét együtt dolgozik a rendező Jórgosz Lánthimoszszal, akivel korábban olyan filmekben szerepelt, mint a Szegény párák és a Kegyelem fajtái. Az új közös projektjük, a Bugonia, egy sci-fi fekete vígjáték, amelyben Stone egy vezérigazgatót alakít, akit összeesküvés-hívők elrabolnak, mert azt hiszik, hogy ő egy űrlény. A filmben a hajvágás Stone karaktere belső átalakulásának szimbóluma.

Az általa megformált Michelle Fullert egy jelenetben egy autó hátsó ülésén borotválják le, miközben az összeesküvés-hívők azt hiszik, hogy ő egy idegen lény.

A rendező, Jórgosz Lánthimosz, úgy döntött, hogy a hajvágást élőben rögzítik, hogy a pillanat valóban hiteles legyen.

Emma Stone reakciója

A hajvágás után Stone elmondta, hogy az első zuhanyzás után teljesen más érzés volt, mint korábban. Stone-t kezdetben sokkolta a változás, végül felszabadító élménynek találta. A színésznő barátnője, Jennifer Lawrence, aki már átélt hasonló élményt a Battle of the Sexes című film forgatásán, aggódott amiatt, hogy Stone is megválik hosszú hajától, a színésznő azonban maga is úgy érezte, hogy a változás szükséges volt a szerep hitelessége érdekében.

Óriási felhördülést váltott ki − Demi Moore Ridley Scott katonás filmjéért lett kopasz

Demi Moore az egyik legismertebb példa: az 1997-es G.I. Jane című film és annak rendezője, Ridley Scott kedvéért vágatta le teljesen a haját, hogy hitelesen alakíthassa a haditengerészet elit katonai kiképzésén részt vevő női szereplőt. Moore saját bevallása szerint először a tükörbe nézve idegennek érezte magát, de a fizikai átalakulás lehetővé tette, hogy teljesen beleélje magát a szerepbe.