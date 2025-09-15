Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 15., hétfő

Emmy 2025: tarolt a Kamaszok a 77. díjátadón - Íme a főbb kategóriák nyertesei

Szabados Dániel
2025.09.15.
Szeptember 14-én, vasárnap este Los Angelesben kiosztották a televíziós világ legrangosabb elismeréseit, az Emmy-díjakat. Az ünnepség házigazdája ezúttal Nate Bargatze komikus volt, a gálát élőben közvetítette a CBS.

Az idei év egyik legnagyobb esélyese az Apple TV+ sorozata, a Különválás (Severance) volt, amely 27 jelölést kapott. Szorosan követte a DC-univerzum új feldolgozása, a Pingvin 24 jelöléssel, valamint az Apple saját komédiája, a The Studio, amely 23 jelölést gyűjtött be. A Fehér Lótusz, a nagy sikerű Netflix-sorozat, a Kamaszok 10-10 jelöléssel indult neki az Emmy-díjátadónak. 

Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty - A Kamaszok főszereplői Emmy-díjat nyertek
Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty - A Kamaszok főszereplői Emmy-díjat nyertek
Forrás: Getty Images

Íme az idei Emmy-díjátadó legfontosabb kategóriáinak nyertesei:

Legjobb vígjátéksorozat: The Studio (Apple TV+)

Legjobb főszereplő vígjátéksorozatban: Seth Rogen – The Studio

Legjobb főszereplő színésznő vígjátéksorozatban: Jean Smart – Minden lében Hack (Hacks)

Legjobb mellékszereplő színésznő vígjátéksorozatban: Hannah Einbinder – Minden lében Hack* (Hacks)

Legjobb mellékszereplő színész vígjátéksorozatban: Jeff Hiller – Valaki valahol (Somebody Somewhere)

Legjobb drámasorozat: Vészhelyzet Pittsburghben (HBO | Max)

Legjobb főszereplő színész drámasorozatban: Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb főszereplő színésznő drámasorozatban: Britt Lower – Különválás

Legjobb mellékszereplő színésznő drámasorozatban: Katherine LaNasa – Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb mellékszereplő színész drámasorozatban: Tramell Tillman – Különválás

Legjobb limitált vagy antológiasorozat: Kamaszok (Netflix)

Legjobb főszereplő színész limitált vagy antológiasorozatban: Stephen Graham – Kamaszok

Legjobb főszereplő színésznő limitált vagy antológiasorozatban: Cristin Milioti – Pingvin

Legjobb mellékszereplő színész limitált vagy antológiasorozatban: Owen Cooper – Adolescence

Legjobb mellékszereplő színésznő limitált vagy antológiasorozatban: Erin Doherty – Adolescence

A Netflix minisorozata, az Kamaszok vitte haza a legtöbb elismerést a limitált sorozatok mezőnyében, míg a vígjáték kategóriát a friss Apple-produkció, a The Studio uralta. A drámák között a  Vészhelyzet Pittsburghben című sorozata győzött.

