Emmy 2025: tarolt a Kamaszok a 77. díjátadón - Íme a főbb kategóriák nyertesei

Az idei év egyik legnagyobb esélyese az Apple TV+ sorozata, a Különválás (Severance) volt, amely 27 jelölést kapott. Szorosan követte a DC-univerzum új feldolgozása, a Pingvin 24 jelöléssel, valamint az Apple saját komédiája, a The Studio, amely 23 jelölést gyűjtött be. A Fehér Lótusz, a nagy sikerű Netflix-sorozat, a Kamaszok 10-10 jelöléssel indult neki az Emmy-díjátadónak.
Legjobb vígjátéksorozat: The Studio (Apple TV+)
Legjobb főszereplő vígjátéksorozatban: Seth Rogen – The Studio
Legjobb főszereplő színésznő vígjátéksorozatban: Jean Smart – Minden lében Hack (Hacks)
Legjobb mellékszereplő színésznő vígjátéksorozatban: Hannah Einbinder – Minden lében Hack* (Hacks)
Legjobb mellékszereplő színész vígjátéksorozatban: Jeff Hiller – Valaki valahol (Somebody Somewhere)
Legjobb drámasorozat: Vészhelyzet Pittsburghben (HBO | Max)
Legjobb főszereplő színész drámasorozatban: Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb főszereplő színésznő drámasorozatban: Britt Lower – Különválás
Legjobb mellékszereplő színésznő drámasorozatban: Katherine LaNasa – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb mellékszereplő színész drámasorozatban: Tramell Tillman – Különválás
Legjobb limitált vagy antológiasorozat: Kamaszok (Netflix)
Legjobb főszereplő színész limitált vagy antológiasorozatban: Stephen Graham – Kamaszok
Legjobb főszereplő színésznő limitált vagy antológiasorozatban: Cristin Milioti – Pingvin
Legjobb mellékszereplő színész limitált vagy antológiasorozatban: Owen Cooper – Adolescence
Legjobb mellékszereplő színésznő limitált vagy antológiasorozatban: Erin Doherty – Adolescence
A Netflix minisorozata, az Kamaszok vitte haza a legtöbb elismerést a limitált sorozatok mezőnyében, míg a vígjáték kategóriát a friss Apple-produkció, a The Studio uralta. A drámák között a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozata győzött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.