Botrány: ennyibe kerül egy jegy Ariana Grande turnéjára

A rajongók szerint nonszensz, hogy egy koncertjegy akár 12 millió forintba kerül a másodlagos piacon. Ariana Grande most felszólalt, és azt ígéri, mindent megtesz, hogy a jegyek valóban a rajongókhoz kerüljenek, ne a jegyüzérekhez.

Ariana Grande reagált a brutális jegyárakra.

Forrás: CBS

12 millió koncertjegy - Kiakadtak Ariana Grande rajongók

A SeatGeek oldalán bukkant fel az a horrorisztikus árú jegy, ami több mint 38 ezer dollárba - azaz kb. 12,7 millió forintba - kerül Ariana Grande turnéjára. Persze a legtöbb jegy „csak” 3–4 millió forint körül mozog, de ez még mindig messze túl van azon, amit egy átlag rajongó kifizetne.

A popsztár sem hagyta szó nélkül a jegyüzérek ügyeskedését. Ariana elmondta, hogy „minden szabadidejében telefonál”, hogy megoldást találjanak a problémára, és hozzátette:

„Hallom a rajongókat, és azon dolgozunk, hogy a jegyek valóban hozzátok kerüljenek, ne a viszonteladókhoz.”

Grande azt is kiemelte, hogy a turnén nem alkalmaznak dinamikus árazást, vagyis a jegyek fix áron kerültek ki a piacra. Ez jó hír lehet a rajongóknak, hiszen így elvileg nem emelkedhetnek folyamatosan az árak a kereslet miatt - bár a jegyüzérek ettől még nem álltak le.

A fanok vegyesen reagáltak a történtekre. Sokan örülnek, hogy Ariana tényleg próbál tenni valamit, mások viszont úgy érzik, hogy a helyzet így is kilátástalan. A kommentmezők tele vannak ironikus megjegyzésekkel, mint például: