Bomlásnak indult holttestet találtak a népszerű énekes autójában – Sokkoló részletek!

gyilkosság autó énekes
2025.09.14.
Hollywoodban egy elhagyatott autó csomagtartójában találtak rá egy bomlásnak indult női holttestre. A luxusautó egy világhírű énekes nevére van bejegyezve, aki jelenleg világkörüli turnén vesz részt. Az esetet emberölés gyanújával vizsgálják a hatóságok.

Sokkoló felfedezés történt egy hollywoodi roncstelepen. Egy elhagyott autóhoz riasztották a rendőrséget, kibírhatatlan bűz miatt. De amit az autóban találtak, arra senki se számított. 

A népszerű énekes nem kíván nyilatkozni a dologról.
Rejtélyes holttestre akadtak egy népszerű énekes csomagtartójában

A maradványokat egy autó csomagtartójában, egy táskában találták meg, ami a TikTok-slágereiről is ismert fiatal énekes, D4vd, azaz David Anthony Burke nevén van bejegyezve. A holttestet egyelőre nem sikerült azonosítani, de az NBC  szerint az esetet kegyetlenül elkövetett gyilkosság gyanújával vizsgálják.

Az énekes egyelőre nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, viszont a rendőrség erőteljesen kihangsúlyozta, hogy D4vd-et nem gyanúsítják. 

A menedzsment csupán annyit közölt: az énekes folytatja a világ körüli turnéját, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A húszéves David Anthony Burke hazánkban leginkább két hatalmas slágeréről ismert, amit a TikTok hozott be a köztudatba. A Here With Me és a Romantic Homicide című dalai már másfél milliárd streamet is meghaladtak Spotifyon. Az énekes a múlt hónap elején indította el Withered névre hallgató világ körüli turnéját, amivel az azonos című debütáló albumát népszerűsíti. A turnét szeptember 20-án Los Angelesben zárná, de az ügy alakulása miatt, ez lehet meghiúsul. 

