Bomlásnak indult holttestet találtak a népszerű énekes autójában – Sokkoló részletek!

Sokkoló felfedezés történt egy hollywoodi roncstelepen. Egy elhagyott autóhoz riasztották a rendőrséget, kibírhatatlan bűz miatt. De amit az autóban találtak, arra senki se számított.
A maradványokat egy autó csomagtartójában, egy táskában találták meg, ami a TikTok-slágereiről is ismert fiatal énekes, D4vd, azaz David Anthony Burke nevén van bejegyezve. A holttestet egyelőre nem sikerült azonosítani, de az NBC szerint az esetet kegyetlenül elkövetett gyilkosság gyanújával vizsgálják.
Az énekes egyelőre nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, viszont a rendőrség erőteljesen kihangsúlyozta, hogy D4vd-et nem gyanúsítják.
A menedzsment csupán annyit közölt: az énekes folytatja a világ körüli turnéját, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
A húszéves David Anthony Burke hazánkban leginkább két hatalmas slágeréről ismert, amit a TikTok hozott be a köztudatba. A Here With Me és a Romantic Homicide című dalai már másfél milliárd streamet is meghaladtak Spotifyon. Az énekes a múlt hónap elején indította el Withered névre hallgató világ körüli turnéját, amivel az azonos című debütáló albumát népszerűsíti. A turnét szeptember 20-án Los Angelesben zárná, de az ügy alakulása miatt, ez lehet meghiúsul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.