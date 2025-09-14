Bomlásnak indult holttestet találtak a népszerű énekes autójában – Sokkoló részletek!

Sokkoló felfedezés történt egy hollywoodi roncstelepen. Egy elhagyott autóhoz riasztották a rendőrséget, kibírhatatlan bűz miatt. De amit az autóban találtak, arra senki se számított.

A népszerű énekes nem kíván nyilatkozni a dologról.

Forrás: Getty Images North America

Rejtélyes holttestre akadtak egy népszerű énekes csomagtartójában

A maradványokat egy autó csomagtartójában, egy táskában találták meg, ami a TikTok-slágereiről is ismert fiatal énekes, D4vd, azaz David Anthony Burke nevén van bejegyezve. A holttestet egyelőre nem sikerült azonosítani, de az NBC szerint az esetet kegyetlenül elkövetett gyilkosság gyanújával vizsgálják.

Az énekes egyelőre nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, viszont a rendőrség erőteljesen kihangsúlyozta, hogy D4vd-et nem gyanúsítják.

A menedzsment csupán annyit közölt: az énekes folytatja a világ körüli turnéját, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A húszéves David Anthony Burke hazánkban leginkább két hatalmas slágeréről ismert, amit a TikTok hozott be a köztudatba. A Here With Me és a Romantic Homicide című dalai már másfél milliárd streamet is meghaladtak Spotifyon. Az énekes a múlt hónap elején indította el Withered névre hallgató világ körüli turnéját, amivel az azonos című debütáló albumát népszerűsíti. A turnét szeptember 20-án Los Angelesben zárná, de az ügy alakulása miatt, ez lehet meghiúsul.