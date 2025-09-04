Giorgio Armani halála előtt árulta el: ez az egyetlen dolog, amit megbánt az életében

Augusztus 29-én jelent meg az utolsó interjú, amit Giorgio Armani a Financial Times-nak adott. A divattervező ebben többek között a sikeres márkaépítéshez szükséges áldozatokról elmélkedett, és elárulta, mi az a döntése, amit utólag megbánt.

Giorgio Armani egy dolgot bánt meg az életében

Forrás: AFP

A legendás divattervező halála előtt adott utolsó interjúban többek között a márkája jövőképéről is beszélt, azt is elárulta, mi lesz a divatház sorsa a halála után, és mit tenne ma már másképp.

„Nem tudom, hogy használnám-e a munkamániás szót, de a kemény munka minden bizonnyal elengedhetetlen a sikerhez” – nyilatkozta Giorio Armani, és hozzátette: „Az egyetlen dolog, amit megbántam az életemben, hogy túl sok időt töltöttem munkával, és nem elég időt a barátaimmal és a családommal”.

A legendás divattervező a márka jövőjéről így beszélt:

„Az utódlási tervem az, hogy a feladataimat fokozatosan átadom azoknak, akik hozzám a legközelebb állnak, például Leo Dell’Orcnak (az Armani Group férfidivat-tervezőjének), a családtagjaimnak és az egész munkatársi csapatnak. Szeretném, ha az utódlás organikusan történne, és nem okozna szakadást”– mondta el halála előtt néhány nappal Giorgio Armani.