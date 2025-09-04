Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Giorgio Armani halála előtt árulta el: ez az egyetlen dolog, amit megbánt az életében

AFP - BERTRAND GUAY
Life.hu
2025.09.04.
Szeptember 4-én, azaz a mai napon hunyt el a divatvilág ikonikus divattervezője az utolsó interjújában visszatekintett a karrierjére és örökségére. A Financial Times oldalain a halála előtt néhány nappal megjelent beszélgetésben Giorgio Armani azt is elárulta, mi az az egyetlen dolog, amit megbánt az életben.

Augusztus 29-én jelent meg az utolsó interjú, amit Giorgio Armani a Financial Times-nak adott. A divattervező ebben többek között a sikeres márkaépítéshez szükséges áldozatokról elmélkedett, és elárulta, mi az a döntése, amit utólag megbánt. 

(FILES) Italian designer Giorgio Armani acknowledges the applause at the end of his presentation for Armani Prive during the Women's Haute-Couture Spring/Summer 2025 Fashion Week to mark its 20th anniversary, in Paris on January 28, 2025. Italian fashion great Giorgio Armani has died at the age of 91 "surrounded by his loved ones", his company said on September 4, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Giorgio Armani egy dolgot bánt meg az életében
Forrás: AFP

Giorgio Armani

A legendás divattervező halála előtt adott utolsó interjúban többek között a márkája jövőképéről is beszélt, azt is elárulta, mi lesz a divatház sorsa a halála után, és mit tenne ma már másképp. 

„Nem tudom, hogy használnám-e a munkamániás szót, de a kemény munka minden bizonnyal elengedhetetlen a sikerhez” – nyilatkozta Giorio Armani, és hozzátette: „Az egyetlen dolog, amit megbántam az életemben, hogy túl sok időt töltöttem munkával, és nem elég időt a barátaimmal és a családommal”.

A legendás divattervező a márka jövőjéről így beszélt:

„Az utódlási tervem az, hogy a feladataimat fokozatosan átadom azoknak, akik hozzám a legközelebb állnak, például Leo Dell’Orcnak (az Armani Group férfidivat-tervezőjének), a családtagjaimnak és az egész munkatársi csapatnak. Szeretném, ha az utódlás organikusan történne, és nem okozna szakadást”– mondta el halála előtt néhány nappal Giorgio Armani.

Zimány Linda aranyszínű estélyiben hódította meg a vörös szőnyeget Velencében - FOTÓ

Augusztus 27. és szeptember 6. között zajlik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, amely évről évre a világ legnagyobb sztárjait vonzza az olasz lagúnák városába. A hollywoodi hírességek mellett idén egy magyar celeb is reflektorfénybe került – Zimány Linda.

Coco Chanel titkos szabályai: 5 dolog, amit minden nőnek tudnia kell a stílusról

Ő hozta el a női öltözködés forradalmát, egyben a modern divatot is megalapozta. Coco Chanel születésnapja alkalmából összegyűjtöttük az ikon 5 elengedhetetlen divatszabályát.

Anna Wintour hivatalosan is átadta a stafétát: fotón a Vogue új főszerkesztője

Eldőlt, ki lép a divatvilág egyik legmeghatározóbb alakjának helyébe: a Vogue főszerkesztője szeptembertől Chloe Malle. A 39 éves újságíró több mint egy évtizede tagja a magazin csapatának, és az utóbbi években Anna Wintour közvetlen munkatársaként dolgozott.

 

 

