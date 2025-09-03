Anna Wintour hivatalosan is átadta a stafétát: fotón a Vogue új főszerkesztője

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Eldőlt, ki lép a divatvilág egyik legmeghatározóbb alakjának helyébe: a Vogue főszerkesztője szeptembertől Chloe Malle. A 39 éves újságíró több mint egy évtizede tagja a magazin csapatának, és az utóbbi években Anna Wintour közvetlen munkatársaként dolgozott.

Anna Wintour június végén jelentette be, hogy 37 év után visszalép a főszerkesztői feladatoktól. Bár a mindennapi munkát átadja, továbbra is fontos szerepet tölt be a kiadónál: ő lesz a Condé Nast tartalomért felelős vezetője, valamint a Vogue globális szerkesztőségi igazgatója.

Anna Wintour már nem vesz részt a napi operatív munkában a Vogue-nál, átadja feladatati Chloe Malle-nak
Forrás: Getty Images

Chloe Malle a Vogue új főszerkesztője

Chloe Malle kinevezésével a magazin új korszakba lép, amelyben a digitális tartalmak erősítése kapja a fő hangsúlyt. „Óriási megtiszteltetés, hogy Anna továbbra is mellettem áll mentorként” – nyilatkozta az új szerkesztőségi tartalomvezető.

Chloe Malle a Vogue új főszerkesztője
Forrás: Instagram / Vogue

A váltás nemcsak a Vogue számára jelent fordulópontot, hanem Anna Wintournak is, aki több mint három évtized után először engedi ki kezéből a napi operatív irányítást.

