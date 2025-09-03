Anna Wintour hivatalosan is átadta a stafétát: fotón a Vogue új főszerkesztője

Anna Wintour június végén jelentette be, hogy 37 év után visszalép a főszerkesztői feladatoktól. Bár a mindennapi munkát átadja, továbbra is fontos szerepet tölt be a kiadónál: ő lesz a Condé Nast tartalomért felelős vezetője, valamint a Vogue globális szerkesztőségi igazgatója.
Chloe Malle kinevezésével a magazin új korszakba lép, amelyben a digitális tartalmak erősítése kapja a fő hangsúlyt. „Óriási megtiszteltetés, hogy Anna továbbra is mellettem áll mentorként” – nyilatkozta az új szerkesztőségi tartalomvezető.
A váltás nemcsak a Vogue számára jelent fordulópontot, hanem Anna Wintournak is, aki több mint három évtized után először engedi ki kezéből a napi operatív irányítást.
