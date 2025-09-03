Zimány Linda aranyszínű estélyiben hódította meg a vörös szőnyeget Velencében - FOTÓ

A modellből lett jogász szeptember 2-án a The Testament of Ann Lee premierjén jelent meg, amelynek főszerepét Amanda Seyfried, a Mamma Mia! és számos hollywoodi sikerfilm sztárja alakítja. Zimány Linda egy Demeter Richárd által tervezett, aranyszínben csillogó ruhakölteményben vonult végig a vörös szőnyegen - a vakuk kereszttüzében könnyed eleganciával pózolt a fotósoknak.
Zimány Linda az eseményről és a fesztivál atmoszférájáról több bejegyzést is megosztott Instagram-sztorijában. Követői nemcsak a vörös szőnyeges bevonulás kulisszái mögé pillanthattak be, hanem azt is láthatták, hogyan milyen gasztronómiai élményekben volt része Velence népszerű éttermeiben.
A velencei filmfesztivál mindig a divat egyik leglátványosabb eseménye is: idén Palvin Barbara egy izgalmas, csipkés fehérneműben hódította meg a vörös szőnyeget. Rajongói korábban nagyon aggódtak érte, ugyanis pár hete jelentette be, hogy endometriózis műtéten esett át – Velencében azonban bebizonyította, hogy újra tökéletes formában van.
