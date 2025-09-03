Zimány Linda aranyszínű estélyiben hódította meg a vörös szőnyeget Velencében - FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.03.
Augusztus 27. és szeptember 6. között zajlik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, amely évről évre a világ legnagyobb sztárjait vonzza az olasz lagúnák városába. A hollywoodi hírességek mellett idén egy magyar celeb is reflektorfénybe került – Zimány Linda.

A modellből lett jogász szeptember 2-án a The Testament of Ann Lee premierjén jelent meg, amelynek főszerepét Amanda Seyfried, a Mamma Mia! és számos hollywoodi sikerfilm sztárja alakítja. Zimány Linda egy Demeter Richárd által tervezett, aranyszínben csillogó ruhakölteményben vonult végig a vörös szőnyegen - a vakuk kereszttüzében könnyed eleganciával pózolt a fotósoknak.

Zimány Linda a velencei filmfesztiválon a csodás, Demeter Richárd által tervezett ruhájában
Forrás: Instagram / Zimány Linda

Zimány Linda az eseményről és a fesztivál atmoszférájáról több bejegyzést is megosztott Instagram-sztorijában. Követői nemcsak a vörös szőnyeges bevonulás kulisszái mögé pillanthattak be, hanem azt is láthatták, hogyan milyen gasztronómiai élményekben volt része Velence népszerű éttermeiben.

 

Nem csak Zimány Linda, Palvin Barbi is gyönyörű volt Velencében

A velencei filmfesztivál mindig a divat egyik leglátványosabb eseménye is: idén Palvin Barbara egy izgalmas, csipkés fehérneműben hódította meg a vörös szőnyeget. Rajongói korábban nagyon aggódtak érte, ugyanis pár hete jelentette be, hogy endometriózis műtéten esett át – Velencében azonban bebizonyította, hogy újra tökéletes formában van. 

Palvin Barbi a velencei filmfesztiválon
Forrás: NurPhoto

Anna Wintour hivatalosan is átadta a stafétát: fotón a Vogue új főszerkesztője

Eldőlt, ki lép a divatvilág egyik legmeghatározóbb alakjának helyébe: a Vogue főszerkesztője szeptembertől Chloe Malle. A 39 éves újságíró több mint egy évtizede tagja a magazin csapatának, és az utóbbi években Anna Wintour közvetlen munkatársaként dolgozott.

Charlie Sheen 8 éve tiszta: elárulta, mi miatt tette le az alkoholt és a drogokat

Ma ünnepli 60. születésnapját és 8 éve tiszta. Charlie Sheen most először meséli el teljes őszinteséggel, hogyan élte meg a botrányokkal és önpusztítással teli éveket. A színész szerint az igazi kihívás nem a drogok és az alkohol elhagyása volt, hanem az, hogy megbocsásson önmagának.

Demi Moore őszintén vallott Bruce Willis állapotáról: „Nehéz látni, ahogy megváltozik”

Demi Moore ritkán beszél volt férje állapotáról, most azonban szívszorító vallomást tett. Bruce Willis demenciájáról úgy fogalmazott: nehéz elfogadni, hogy valaki, aki egykor erős volt, ennyire megváltozik.

 

 

