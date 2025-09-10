Gyilkos a házban: önjelölt nyomozóink sosem néztek még szembe ilyen komplikált bűncselekménnyel − Spoileres kritika

A kedvenc önjelölt nyomozóink új kalandba kezdtek és úgy tűnik, hogy talán most még nagyobb fába vágták a fejszéjüket. A humoros krimisorozat, a Gyilkos a házban legújabb évada szeptember 9-én jelent meg és rögtön három részt közzé is tettek, amiből pont annyi derül ki, hogy tűkön ülve várjuk az évad maradék részét. Innentől kezdve minden kedden jön majd az új epizód, amiknek köszönhetően biztosan fogjuk majd a hasunkat a nevetéstől.

Folytatódik a Gyilkos a házban

Gyilkos a házban kritika

Régi szereplők, jól bevált poénok

A főszereplőink nem hazudtolták meg magukat és a régi, jól bevált valójukban tértek vissza: Oliver (Martin Short) esetlen és sosem tudja mi történik körülötte, Charles (Steve Martin) a saját nyomorából csinál poént, míg Mabel (Selena Gomez) próbálja megtalálni az egyensúlyt a két férfi között. Hármójuk dinamikája továbbra is jól működik, és még mindig jól hozzák a detektíveket, akik igazából nem is értenek a nyomozáshoz, de most úgy tűnik, egy sokkal komplikáltabb üggyel kell szembenézniük.

Igazi nagy nevek is szerepet kaptak az új évadban, mint Christoph Waltz

A mellékszereplők és az új szereplők csillogása

Howardot (Michael Cyril Creighton) és Umát (Jackie Hoffman) már megszokhattuk az előző évadokban, akik csak poénfaktorként vannak jelen a történetben, de igazi karakterfejlődést nem várhatunk tőlük. Már most is találkozhattunk velük pár jelenet erejéig, de nem az ő felbukkanásuk volt a legnagyobb meglepetés: az előző évadban megismert Sofia (Téa Leoni) is visszatért és még mindig nem találja a maffiózó férjét, akitől a hármasunk láthatóan tart. Vajon hogyan kapcsolódnak a történethez?

Spoileres kritika – Ha még nem láttad, innentől ne olvass tovább!

Lester halála nem az egyetlen

Mint már említettük, ebben az évadban úgy tűnik, hogy a trió egy sokkal nagyobb fába vágta a fejszéjét, mivel már az első rész végén kiderül, hogy ezúttal nem is egy gyilkossággal kell szembenézniük, hanem kettővel. A negyedik évad végén megtudtuk, hogy mindenki szeretett portását valaki megölte, és az Arconia szökőkútjában hagyta, akit a főszereplőink az utolsó jelenetben meg is találtak.