Őszi sorozatajánló: 5 szeptemberi folytatás, amit jobban várunk, mint a karácsonyt

Pár nap és itt a szeptember, vele együtt pedig a kedvenc sorozataink folytatása is!

Sorozatokban szeptemberen sem lesz hiány! Forrás: Shutterstock

5 sorozatfolytatás, ami miatt már várjuk az őszt

Bármennyire is imádtuk ezt a nyarat, van valami megnyugtató abban, hogy nemsokára egy kicsit megpihenhetünk. A koncrtekre való sorban állást felváltja a kanapé kényelme, a jeges italokat a pumpkin spice latte, a bulizást pedig a sorozatok, amikből idén ősszel sem lesz hiány.

A 2025-ös ősz pedig kifejezetten erősnek ígérkezik, főleg folytatásokban, hiszen a streaming szolgáltatók háborújában a legerősebb fegyver mindig a ragaszkodás egy jól megszokott, szeretett főhőshöz vagy sztorihoz.

Mutatjuk hát, melyek azok a sorozatok, amelyekben hamarosan tovább lubickolhatunk!

Íme, a szeptemberi sorozatajánló

1. Wednesday

Premier: szeptember 3

Streaming: Netflix

A Netflix sikersorozata augusztus elején izzította be a rakétákat: Wednesday Addams történetének folytatására majdnem három évet kellett várnunk, de már a finishben vagyunk és csak pár napot kell aludni, hogy megtudjuk, mi lesz a második évad legnagyobb csattanója.

Wednesday.

Forrás: Profimedia

2. The Morning show

Premier: szeptember 17

Streaming: Apple +

Ha imádod a káoszt, akkor Jennifer Aniston és Reese Witherspoon sorozata kötelező: két tévériporter harcát mutatja be egy férfiak uralta világban, rengeteg csavarral és drámai pillanattal.

The Morning Show.

Forrás: Profimedia

3. Alice in Borderland

Premier: szeptember 25

Streaming: Netflix

A japán manga-adaptáció már a harmadik évadánál jár, és ha szeretted a Squid Game-et, mindenképp adj neki egy esélyt, mert ahhoz hasonlóan elképesztően izgalmas, de jóval feszesebb és konzekvensebb, a történet halálos játéksorozatai pedig döbbenetesen kreatívak.

Alice in Borderland.

Forrás: Profimedia

4. Gyilkos a házban

Premier: szeptember 9

Streaming: Hulu (itthon a Disney +)

Selena Gomez és Steve Martin krimisorozat az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere, így nem meglepő, hogy immár az ötödik évadnál jár, ami az előzőekhez hasonlóan szintén dúslakodik a sztárokban. Az új részekben többek között Meryl Streep, Christoph Waltz, Nathan Lane és Richard Kind is szerepet kap.

Gyilkos a házban.

Forrás: Profimedia

5. Fekete nyúl

Premier: szeptember 18