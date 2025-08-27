Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi sorozatajánló: 5 szeptemberi folytatás, amit jobban várunk, mint a karácsonyt

Profimedia - NIPI
streaming sorozat premier
Nagy Kata
2025.08.27.
Ha sorozatokról vagy filmekről van szó, a szeptember a rajongók igazi Kánaánja, hiszen ekkor érkeznek a legizgalmasabb újdonságok, amik miatt kicsit könnyebb szívvel engedjük el a forró estéket és tengerparti koktélozásokat.

Pár nap és itt a szeptember, vele együtt pedig a kedvenc sorozataink folytatása is!

szeptemberi sorozatajánló
Sorozatokban szeptemberen sem lesz hiány! Forrás: Shutterstock

5 sorozatfolytatás, ami miatt már várjuk az őszt

Bármennyire is imádtuk ezt a nyarat, van valami megnyugtató abban, hogy nemsokára egy kicsit megpihenhetünk. A koncrtekre való sorban állást felváltja a kanapé kényelme, a jeges italokat a pumpkin spice latte, a bulizást pedig a sorozatok, amikből idén ősszel sem lesz hiány. 

A 2025-ös ősz pedig kifejezetten erősnek ígérkezik, főleg folytatásokban, hiszen a streaming szolgáltatók háborújában a legerősebb fegyver mindig a ragaszkodás egy jól megszokott, szeretett főhőshöz vagy sztorihoz.

 Mutatjuk hát, melyek azok a sorozatok, amelyekben hamarosan tovább lubickolhatunk!

Íme, a szeptemberi sorozatajánló

1. Wednesday 

Premier: szeptember 3

Streaming: Netflix

A Netflix sikersorozata augusztus elején izzította be a rakétákat: Wednesday Addams történetének folytatására majdnem három évet kellett várnunk, de már a finishben vagyunk és csak pár napot kell aludni, hogy megtudjuk, mi lesz a második évad legnagyobb csattanója. 

NA, Wednesday: Season 2 Final episodes trailer. Jenna Ortega returns in 'Wednesday Season 2'. Season 1 regulars Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán and Isaac Ordonez will also return along with new cast members Steve Buscemi as the new principal of Nevermore Academy, alongside Thandiwe Newton, Billie Piper, Joanna Lumley, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo and Joonas Suotamo --------- * USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1030530740, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, Model Release: no, Pictured: Catherine Zeta-Jones
Wednesday. 
Forrás: Profimedia

2. The Morning show

Premier: szeptember 17 

Streaming: Apple +

Ha imádod a káoszt, akkor Jennifer Aniston és Reese Witherspoon sorozata kötelező: két tévériporter harcát mutatja be egy férfiak uralta világban, rengeteg csavarral és drámai pillanattal. 

USA. Reese Witherspoon in (C)AppleTV+ series: The Morning Show - season 4 (2025). Ref: LMK106-J11200-290725 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. pictures@lmkmedia.com,Image: 1026771494, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. Per la presente foto non č stata rilasciata liberatoria. Ai sensi di legge e come giŕ, Model Release: no
The Morning Show. 
Forrás: Profimedia

3. Alice in Borderland

Premier: szeptember 25

Streaming: Netflix

A japán manga-adaptáció már a harmadik évadánál jár, és ha szeretted a Squid Game-et, mindenképp adj neki egy esélyt, mert ahhoz hasonlóan elképesztően izgalmas, de jóval feszesebb és konzekvensebb, a történet halálos játéksorozatai pedig döbbenetesen kreatívak.

ALICE IN BORDERLAND, Takanobu Shiohara, (Season 2, aired Dec. 22, 2022).,Image: 751793103, License: Rights-managed, Restrictions: FSC:TL, Model Release: no
Alice in Borderland. 
Forrás: Profimedia

4. Gyilkos a házban 

Premier: szeptember 9 

Streaming: Hulu (itthon a Disney +)

Selena Gomez és Steve Martin krimisorozat az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere, így nem meglepő, hogy immár az ötödik évadnál jár, ami az előzőekhez hasonlóan szintén dúslakodik a sztárokban. Az új részekben többek között Meryl Streep, Christoph Waltz, Nathan Lane és Richard Kind is szerepet kap. 

26-8-2025 First look at upcoming new season 5 of the TV series 'Only Murders in the Building' Pictured: Steve Martin, Selena Gomez and Martin Short,Image: 1031464184, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Gyilkos a házban. 
Forrás: Profimedia

5. Fekete nyúl

Premier: szeptember 18

Streaming: Netflix 

Jude Law krimisorozata két testvér történetét meséli el, akik a manhattani éttermüket próbálják közösen megmenteni – bármi áron! 

21-8-2025 Upcoming new TV series 'Black Rabbit' Pictured: Jude Law and Jason Bateman,Image: 1030533099, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
A fekete nyúl. 
Forrás: Profimedia

