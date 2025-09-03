Én és a Walter fiúk : cowboycsizmák és tinidrámák – Kritika

Ali Novak Én és a Walter fiúk című regénye pár éve felrázta az internetet és a hype-ot meglovagolva a Netflix 2023-ban sorozatot készített belőle, amiben eddig ismeretlen színészek kapták meg a főszerepet. Az első évadban méltán érezhettük azt, hogy egy tipikus tinirománcról van szó, ahol a főszereplő lány két testvér között őrlődik, azonban most a mellékszereplők és a családi háttér is nagyobb hangsúlyt kapott. Ez részben szuper húzás volt, mivel most már a testvérek fontosabb karakterként tértek vissza és nem csak díszletként tengetik mindennapjaikat a farmon, de a sztori még így is túl lassan csordogált. És legyünk őszinték: akik kinőttek a tinidrámákból, azoknak lehet, nem ez a sorozat lesz a legmegfelelőbb választás.
A népszerű streaming szolgáltató pár napja tette közzé a sorozat második évadát, ami ott veszi fel a fonalat, ahol az első évad befejeződött: Jackie (Nikki Rodriguez) élete New Yorkban folytatódik, míg a Walter család a Colorado állambeli farmjukon néz szembe a mindennapokkal. Amint visszatér közéjük, mintha mi sem történt volna, ugyanúgy folytatódnak a bonyodalmak és a dögös testvérpár, Cole (Noah LaLonde) és Alex (Ashby Gentry) élete újra felfordulni látszik. A második évad sokkal tinisebb, mint az előző és valljuk be, ez nem feltétlen kedvez az idősebb rajongóknak, de mindenki biztosan megtalálja benne a szerethető pillanatokat.
A legnagyobb változás talán az, hogy Danny (Connor Stanhope) és Nathan (Corey Fogelmanis) már nemcsak a háttérben vannak jelen, hanem kaptak saját sztoriszálat is, ami a karaktereik szerelmi életére fókuszál. Egy olyan sorozatban, ahol a családban 10 fiú van, kicsit nehezebb minden szereplőt teljesen bevonni a történetbe, de egyértelműen látszott, hogy a készítők most az ikonikus szerelmi háromszög mellett valami másra is koncentrálni szerettek volna. Ez egyértelműen pozitívum, mert ki ne szeretné látni, hogy mi rejlik a többi Walter fiúban?
Ez a sorozat egy dolgot nagyon jól tud: tökéletesen visszaadja az igazi amerikai vidéki hangulatot. A lovaglós jelenetek, a farm és a vidéki élet romantikája mind hozzájárulnak ehhez a varázshoz. És ki gondolta volna, hogy nemcsak a tinik élete lehet bonyolult? Ebben az évadban sokkal több időt kaptak a felnőttek történetei, aminek én személy szerint nagyon örültem – sokkal szívesebben néztem az ő konfliktusaikat. Akik viszont inkább Jackie és a srácok drámájára kíváncsiak, őket talán untathatták ezek a részek. Egy dolgot azonban még muszáj hozzátennem: az apukát alakító Marc Blucas már a Buffy, a vámpírok rémében is elrabolta a szívemet.
Spoileres kritika – Ha még nem nézted meg, innentől ne olvass tovább!
Az előző évadban az ügyeletes szívtipró elég sok mindent elrontott maga körül és fel kellett hagynia a focival is, de most végre kezd magára találni: megkapta a segédedzői szerepet a Silver Falls középiskolában, ahol most újra bizonyíthat. Pont ez az új dinamika kellett ahhoz, hogy láthassuk, ő több, mint egy jóképű srác és most sokkal emberibb, esendőbb és ambiciózusabb is, akit már nem a Jackie-Cole-Alex szerelmi háromszög határoz meg.
Beszéljünk egy kicsit Alexről is, aki mára igazi cowboy lett, és versenyszerűen is űzi ezt a sportot. Nekem néhány jelenet kifejezetten nehéz volt nézni – és nem a jó értelemben. A színész felszedett magára némi izmot, így már kevésbé hozza azt a tipikus „szomszéd srác” figurát, aminek eddig próbálták beállítani. Túl sok izgalmas fordulat nem történik vele ezen kívül, hacsak nem számítjuk azt, hogy (sajnos) újra fellángolnak közte és Jackie között az érzések.
Igen, valószínűleg eléggé elfogult vagyok és nem is akarom titkolni, hogy Cole-nak szurkolok, így nekem a pár részen át tartó kapcsolat Jackie és Alex között inkább volt kiborító, mint élvezhető. Az idősebb Walter fiú és Jackie viszonya sokkal barátibb ebben a viszonyban, azonban a ki nem mondott érzelmek itt is utat törnek majd maguknak, de erre várni kellett… nagyon sokat, egészen az utolsó rész utolsó pár percéig.
És akkor jöjjön a feketeleves: az évad összességében vontatott lett. Sok részen keresztül azon izgultam, hogy végre történjen már valami. Jackie végig lefoglalta magát a sulis teendőivel, amik aranyosak voltak, de nem azért ültem le a Netflix elé, hogy azt nézzem hogyan szervezi a sulis bált. Ilyenkor a Walter fiúk a háttérbe szorultak és mindenki inkább önálló személyként haladt tovább a történetével. Nekem ez az évad sokkal inkább volt egy átvezető, ami a karakterek fejlődését mutatta be, de semmiképp sem mondanám izgalmasnak.
Ha még így is felkeltette az érdeklődésed, akkor nézd meg a második évad előzetesét:
10/5 – Hozta a jól megszokott hangulatot, de lassú volt és sokszor úgy éreztem, hogy SEMMI sem történik benne.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.