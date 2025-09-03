Én és a Walter fiúk : cowboycsizmák és tinidrámák – Kritika

Ali Novak Én és a Walter fiúk című regénye pár éve felrázta az internetet és a hype-ot meglovagolva a Netflix 2023-ban sorozatot készített belőle, amiben eddig ismeretlen színészek kapták meg a főszerepet. Az első évadban méltán érezhettük azt, hogy egy tipikus tinirománcról van szó, ahol a főszereplő lány két testvér között őrlődik, azonban most a mellékszereplők és a családi háttér is nagyobb hangsúlyt kapott. Ez részben szuper húzás volt, mivel most már a testvérek fontosabb karakterként tértek vissza és nem csak díszletként tengetik mindennapjaikat a farmon, de a sztori még így is túl lassan csordogált. És legyünk őszinték: akik kinőttek a tinidrámákból, azoknak lehet, nem ez a sorozat lesz a legmegfelelőbb választás.

Újra itt az Én és a Walter fiúk!

Én és a Walter fiúk 2. évad

A népszerű streaming szolgáltató pár napja tette közzé a sorozat második évadát, ami ott veszi fel a fonalat, ahol az első évad befejeződött: Jackie (Nikki Rodriguez) élete New Yorkban folytatódik, míg a Walter család a Colorado állambeli farmjukon néz szembe a mindennapokkal. Amint visszatér közéjük, mintha mi sem történt volna, ugyanúgy folytatódnak a bonyodalmak és a dögös testvérpár, Cole (Noah LaLonde) és Alex (Ashby Gentry) élete újra felfordulni látszik. A második évad sokkal tinisebb, mint az előző és valljuk be, ez nem feltétlen kedvez az idősebb rajongóknak, de mindenki biztosan megtalálja benne a szerethető pillanatokat.

Noah LaLonde újra Cole Walter bőrébe bújt.

A többi Walter fiú is életre kel

A legnagyobb változás talán az, hogy Danny (Connor Stanhope) és Nathan (Corey Fogelmanis) már nemcsak a háttérben vannak jelen, hanem kaptak saját sztoriszálat is, ami a karaktereik szerelmi életére fókuszál. Egy olyan sorozatban, ahol a családban 10 fiú van, kicsit nehezebb minden szereplőt teljesen bevonni a történetbe, de egyértelműen látszott, hogy a készítők most az ikonikus szerelmi háromszög mellett valami másra is koncentrálni szerettek volna. Ez egyértelműen pozitívum, mert ki ne szeretné látni, hogy mi rejlik a többi Walter fiúban?

Jackie és Alex szerelmi története újra lángra lobban

A tökéletes ranch-hangulat és a szülők dinamikája

Ez a sorozat egy dolgot nagyon jól tud: tökéletesen visszaadja az igazi amerikai vidéki hangulatot. A lovaglós jelenetek, a farm és a vidéki élet romantikája mind hozzájárulnak ehhez a varázshoz. És ki gondolta volna, hogy nemcsak a tinik élete lehet bonyolult? Ebben az évadban sokkal több időt kaptak a felnőttek történetei, aminek én személy szerint nagyon örültem – sokkal szívesebben néztem az ő konfliktusaikat. Akik viszont inkább Jackie és a srácok drámájára kíváncsiak, őket talán untathatták ezek a részek. Egy dolgot azonban még muszáj hozzátennem: az apukát alakító Marc Blucas már a Buffy, a vámpírok rémében is elrabolta a szívemet.

Spoileres kritika – Ha még nem nézted meg, innentől ne olvass tovább!

Cole új szerepben

Az előző évadban az ügyeletes szívtipró elég sok mindent elrontott maga körül és fel kellett hagynia a focival is, de most végre kezd magára találni: megkapta a segédedzői szerepet a Silver Falls középiskolában, ahol most újra bizonyíthat. Pont ez az új dinamika kellett ahhoz, hogy láthassuk, ő több, mint egy jóképű srác és most sokkal emberibb, esendőbb és ambiciózusabb is, akit már nem a Jackie-Cole-Alex szerelmi háromszög határoz meg.