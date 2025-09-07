Második gyerekét várja Hosszú Katinka: édes családi fotón mutatta meg babapocakját

Második gyerekével várandós Hosszú Katinka. A többszörös olimpiai bajnok sportoló friss fotóján édesanyja pocakját megpusziló kislánya és férje is szerepel.

Hosszú Katinka a második babáját várja

Forrás: Origó/Polyák Attila

„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” - írta Hosszú Katinka, akinek már szépen gömbölyödik a babapocakja, a közösségi oldalon - szúrta ki a Bors.

Katinka első gyereke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 augusztusában született meg. Az úszónő a kislányát már egészen korán levitte az uszodába és meg is mutatta az ott készült fotókat.