Második gyerekét várja Hosszú Katinka: édes családi fotón mutatta meg babapocakját

Második gyerekével várandós Hosszú Katinka. A többszörös olimpiai bajnok sportoló friss fotóján édesanyja pocakját megpusziló kislánya és férje is szerepel.
„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” - írta Hosszú Katinka, akinek már szépen gömbölyödik a babapocakja, a közösségi oldalon - szúrta ki a Bors.
Katinka első gyereke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 augusztusában született meg. Az úszónő a kislányát már egészen korán levitte az uszodába és meg is mutatta az ott készült fotókat.
Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok magyar úszónő januárban az Instagram oldalán jelentette be, hogy visszavonul. Katinka akkor azt is elárulta, hogy a jövőben sem fordít teljesen hátat az úszásnak, ugyanis az elmúlt évtizedekben megszerzett tudását szeretné átadni a jövő úszóbajnokainak.
