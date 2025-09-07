Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Második gyerekét várja Hosszú Katinka: édes családi fotón mutatta meg babapocakját

gólyahír babavárás Hosszú Katinka
Az úszónő örömhírt jelentett be az Instagramon. Hosszú Katinka gyereket vár.

Második gyerekével várandós Hosszú Katinka. A többszörös olimpiai bajnok sportoló friss fotóján édesanyja pocakját megpusziló kislánya és férje is szerepel. 

Hosszú Katinka a második babáját várja
Hosszú Katinka a második babáját várja
Forrás: Origó/Polyák Attila

Hosszú Katinka kétszeres édesanya lesz

„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” -  írta Hosszú Katinka, akinek már szépen gömbölyödik a babapocakja, a közösségi oldalon - szúrta ki a Bors

Katinka első gyereke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 augusztusában született meg. Az úszónő a kislányát már egészen korán levitte az uszodába és meg is mutatta az ott készült fotókat

Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok magyar úszónő januárban az Instagram oldalán jelentette be, hogy visszavonul. Katinka akkor azt is elárulta, hogy a jövőben sem fordít teljesen hátat az úszásnak, ugyanis az elmúlt évtizedekben megszerzett tudását szeretné átadni a jövő úszóbajnokainak.

