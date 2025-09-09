Hugh Grant nem is akart színész lenni, egészen más tervei voltak - VIDEÓ

Hugh Grant kezdetben teljesen más pályát képzelt el magának: művészettörténész szeretett volna lenni, sőt, ösztöndíjat is kapott, de végül szerencsére a színészet mellett döntött. Ennek ellenére nem hajhászta a hírnevet, olyannyira, hogy több nagy lehetőséget is visszautasított, többek között a Harry Potter Gilderoy Lockhart szerepét.

Hugh Grant 65 éves lett

Forrás: FilmMagic

Hugh Grant magánélete nem úgy alakult, mint a karrierje

A magánéletében azonban Hugh Grant közel sem olyan tudatos, mint a karrierjében: sokáig alkottak egy pár Elizabeth Hurleyvel, azonban a színész megcsalta a gyönyörű színésznőt. Ezek után nem csoda, hogy csak későn, 50 éves kora után lett édesapa. További részletek a videóban!