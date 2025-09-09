Hugh Grant nem is akart színész lenni, egészen más tervei voltak - VIDEÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Hugh Grant nem is akart színész lenni, egészen más tervei voltak

2025.09.09.
Az egyik legnagyobb angol sármőr már 65 éves, de ha az életpályáját nézzük, olyan, mintha évszázadok alatt gyűjtött volna ennyi tapasztalatot.

Hugh Grant kezdetben teljesen más pályát képzelt el magának: művészettörténész szeretett volna lenni, sőt, ösztöndíjat is kapott, de végül szerencsére a színészet mellett döntött. Ennek ellenére nem hajhászta a hírnevet, olyannyira, hogy több nagy lehetőséget is visszautasított, többek között a Harry Potter Gilderoy Lockhart szerepét.

Hugh Grant 65 éves lett
Hugh Grant magánélete nem úgy alakult, mint a karrierje

A magánéletében azonban Hugh Grant közel sem olyan tudatos, mint a karrierjében: sokáig alkottak egy pár Elizabeth Hurleyvel, azonban a színész megcsalta a gyönyörű színésznőt. Ezek után nem csoda, hogy csak későn, 50 éves kora után lett édesapa. További részletek a videóban!

65 éves lett Hugh Grant A legszomorkásabb szemű angol sármőr, Hugh Grant születésnapot ünnepel. #life #HughGrant #HughGrant65 #születésnap

