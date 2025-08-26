Összeillő fürdőruhában pózolt a 60 éves Elizabeth Hurley a 85 éves édesanyjával

Nem kérdés többé, honnan örökölte irigylésre méltó génállományát Elizabeth Hurley.

Elizabeth Hurley-től már megszoktuk, hogy mindig bámulatosan néz ki.

Elizabeth Hurley és édesanyja bikinis fotója felrobbantotta az internetet

Dupla dinamit akcióban

Nem tudjuk, hogy a 60 éves Elizabeth Hurley milyen alkut kötött az ördöggel, de az tuti, hogy az anyukája is benne van a buliban, ugyanis a színésznő legújabb Instagram képén olyan bombasztikus formában vannak mindketten, hogy az már szinte nem e világi.

A 85 éves Angela és lánya leopárdmintás, összeillő fürdőruhában pózolnak, fehér kaftánban és natúr sminkkel, az internet pedig egy csapásra felrobbant a két bombázó láttán.

Elizabeth Hurley és édesanyja képe láttán csak ámulunk és bámulunk.

A képek Angela 85. születésnapja alkalmából készültek és a színésznő fia, Damian elsők között kommentelt:

AMILYEN AZ ANYA, OLYAN A LÁNYA. Két abszolút szépség!

– mi pedig nem tudunk nem egyetérteni a 23 éves modellel. Elizabeth egyébként nemrég elárulta a tökéletes bikinis fotó titkát: szerinte a tökéletes megjelenés titka az, hogy a naplemente vagy a napfelkelte idejére időzítsük a fotózást. Hát, megpróbálhatjuk, de élünk a gyanúperrel, hogy a tökéletes test is nagy segítség mindezek mellett!