2025. aug. 26., kedd

Összeillő fürdőruhában pózolt a 60 éves Elizabeth Hurley a 85 éves édesanyjával

Nagy Kata
2025.08.26.
Ha valamin már meg sem lepődünk az az, hogy a 60 éves Elizabeth Hurley bármelyik 20 évessel könnyedén felveszi a harcot, ha beach bodyról van szó – na de hogy a 85 éves anyukája is?!

Nem kérdés többé, honnan örökölte irigylésre méltó génállományát Elizabeth Hurley.

Elizabeth Hurley-től már megszoktuk, hogy mindig bámulatosan néz ki. 
Elizabeth Hurley és édesanyja bikinis fotója felrobbantotta az internetet

Dupla dinamit akcióban

Nem tudjuk, hogy a 60 éves Elizabeth Hurley milyen alkut kötött az ördöggel, de az tuti, hogy az anyukája is benne van a buliban, ugyanis a színésznő legújabb Instagram képén olyan bombasztikus formában vannak mindketten, hogy az már szinte nem e világi. 

A 85 éves Angela és lánya leopárdmintás, összeillő fürdőruhában pózolnak, fehér kaftánban és natúr sminkkel, az internet pedig egy csapásra felrobbant a két bombázó láttán. 

Elizabeth Hurley és édesanyja képe láttán csak ámulunk és bámulunk. 
A képek Angela 85. születésnapja alkalmából készültek és a színésznő fia, Damian elsők között kommentelt: 

AMILYEN AZ ANYA, OLYAN A LÁNYA. Két abszolút szépség!

 – mi pedig nem tudunk nem egyetérteni a 23 éves modellel. Elizabeth egyébként nemrég elárulta a tökéletes bikinis fotó titkát: szerinte a tökéletes megjelenés titka az, hogy a naplemente vagy a napfelkelte idejére időzítsük a fotózást. Hát, megpróbálhatjuk, de élünk a gyanúperrel, hogy a tökéletes test is nagy segítség mindezek mellett!

