2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Kiborult Deborrah-Lee Furness — Alig mondták ki a válást, Hugh Jackman már el is jegyezte Sutton Fostert

pletyka Sutton Foster Deborra-Lee Furness Hugh Jackman
Life.hu
2025.09.04.
Deborra-Lee Furness állítólag megint depressziós. Hamptonsban látták, ahogy rosszkedvűen sétált, miután hozzá is eljutottak a pletykák az exéről. A szóbeszéd szerint Hugh Jackman alig néhány héttel azután, hogy elvált feleségétől, eljegyezte új szerelmét, a Broadway-sztár Sutton Fostert.

A RadarOnline beszámolója szerint Deborra-Lee Furness és Hugh Jackman 2023 szeptemberében jelentették be, hogy 27 év házasság után elválnak. A volt házaspárnak két örökbe fogadott gyermeke van: a 24 éves Oscar és a 20 éves Ava. Furness és Jackman válását június 3-án mondták ki, a 69 éves Deborah állítólag azóta tart attól, hogy exférje végleg továbblép.

hugh jackman és deborah-lee furness
Júniusban mondták ki a válást, Deborah-Lee Furness azóta várja Hugh Jackman továbblépését
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Deborra-Lee Furness számított rá, de nem örül Hugh Jackman továbblépésének 

Egy forrás azt mondta: „Deb azóta várja, hogy Hugh és Sutton bejelentsék eljegyzésüket, mióta véglegesítették a válásukat, de ez nem teszi könnyebbé a helyzetet”. A forrás szerint Furness épp akkor értesülhetett volt férje eljegyzéséről, amikor sétálni látták, és hozzátette: „Szegény nő már annyit átélt, hogy sokk volt számára, amikor a legrosszabb, de már szinte elfeledett rémálmai valóra váltak. Hogy ilyen hírt kapjon, miközben végre megérdemelt pihenőjét tölti, csak folytatása annak, ahogyan az élete Hugh-val a válás után alakult”.

A bennfentes forrás szerint a pusztító hír hallatán Deborra-Lee Furness szíve összetört, de mindent megtesz, hogy ez ne rontsa el teljesen a kedvét.

Australian actor Hugh Jackman and US actress Sutton Foster attend the 75th annual Tony awards at Radio City Music Hall on June 12, 2022 in New York city. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Hugh Jackman állítólag a válása után néhány héttel már el is jegyezteSutton Fostert
Forrás: AFP

A Rozsomák-sztár új kedvesének tett házassági ajánlatáról szóló pletykák akkor jelentek meg, amikor egymástól független források azt állították, hogy Jackman közeli barátai arra kérték a sztárt, hogy 387 millió dolláros válása után kössön házassági szerződést, mielőtt legközelebb kimondja az igent.

Egy bennfentes azt mondta: „Hugh nagyon megkönnyebbült, hogy ez az egész lezárult, előre tekint, és Suttonnal tervezi a hátralévő életét”

Az egyetlen dolog, ami az esküvőjük útjában áll, hogy menyasszonya még nem vált el a forgatókönyvíró Ted Griffintől.

