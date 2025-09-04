Kiborult Deborrah-Lee Furness — Alig mondták ki a válást, Hugh Jackman már el is jegyezte Sutton Fostert

A RadarOnline beszámolója szerint Deborra-Lee Furness és Hugh Jackman 2023 szeptemberében jelentették be, hogy 27 év házasság után elválnak. A volt házaspárnak két örökbe fogadott gyermeke van: a 24 éves Oscar és a 20 éves Ava. Furness és Jackman válását június 3-án mondták ki, a 69 éves Deborah állítólag azóta tart attól, hogy exférje végleg továbblép.

Egy forrás azt mondta: „Deb azóta várja, hogy Hugh és Sutton bejelentsék eljegyzésüket, mióta véglegesítették a válásukat, de ez nem teszi könnyebbé a helyzetet”. A forrás szerint Furness épp akkor értesülhetett volt férje eljegyzéséről, amikor sétálni látták, és hozzátette: „Szegény nő már annyit átélt, hogy sokk volt számára, amikor a legrosszabb, de már szinte elfeledett rémálmai valóra váltak. Hogy ilyen hírt kapjon, miközben végre megérdemelt pihenőjét tölti, csak folytatása annak, ahogyan az élete Hugh-val a válás után alakult”.

A bennfentes forrás szerint a pusztító hír hallatán Deborra-Lee Furness szíve összetört, de mindent megtesz, hogy ez ne rontsa el teljesen a kedvét.

Hugh Jackman állítólag a válása után néhány héttel már el is jegyezteSutton Fostert

A Rozsomák-sztár új kedvesének tett házassági ajánlatáról szóló pletykák akkor jelentek meg, amikor egymástól független források azt állították, hogy Jackman közeli barátai arra kérték a sztárt, hogy 387 millió dolláros válása után kössön házassági szerződést, mielőtt legközelebb kimondja az igent.

Egy bennfentes azt mondta: „Hugh nagyon megkönnyebbült, hogy ez az egész lezárult, előre tekint, és Suttonnal tervezi a hátralévő életét”.

Az egyetlen dolog, ami az esküvőjük útjában áll, hogy menyasszonya még nem vált el a forgatókönyvíró Ted Griffintől.